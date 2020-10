SpaceX a lancé suffisamment de satellites Starlink pour une prochaine bêta publique « assez large », Après que les derniers satellites auront atteint leur position cible 0PARTAGES 2 0 L'objectif d'Elon Musk de diffuser l'Internet à haut débit dans des régions reculées de la Terre à l'aide de satellites en orbite se rapproche davantage de la réalité. SpaceX a lancé avec succès mardi un autre lot de 60 satellites, portant le nombre total de satellites Starlink en orbite à plus de 700. Musk, le PDG de SpaceX, a déclaré que c'était suffisant pour une version bêta publique « assez large ».



Après plusieurs tentatives de lancements non effectifs en raison du mauvais temps et d'autres problèmes, SpaceX a finalement lancé sa 12e mission Starlink à partir du Centre spatial Kennedy en Floride. Ce qui porte sa constellation de satellites à faisceaux hertziens à un peu moins de 800 dont la société a besoin pour assurer une couverture modérée en Amérique du Nord. 775 satellites Starlink sont maintenant lancé depuis le premier lancement, y compris ceux envoyés sur le dernier lancement qui n’ont pas encore atteint leur position finale.





Le but ultime de Starlink est de mettre 42 000 satellites - dont 12 000 déjà autorisés par la FCC - en orbite au-dessus de la Terre, capables de transmettre l'Internet haut débit à des endroits éloignés où il est difficile d'obtenir une couverture. Starlink déclare sur son site Web qu'il souhaite une couverture aux États-Unis et au Canada d'ici à la fin de 2020, et une « couverture quasi mondiale » d'ici à 2021. Rappelons que les satellites Starlink sont en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 500 km, bien plus près de la Terre que les services à large bande par satellite traditionnels.



Mais le plus important pour les clients potentiels qui manquent d’Internet à large bande aux États-Unis, c’est que ce dernier lot de 60 satellites Starlink ouvre la voie à une version bêta publique assez importante du service dans le nord des États-Unis et peut-être dans le sud du Canada. « Une fois que ces satellites auront atteint leur position cible, nous serons en mesure de lancer une bêta publique assez large dans le nord des États-Unis et, espérons-le, dans le sud du Canada. D'autres pays suivront dès que nous aurons reçu l'approbation réglementaire », a tweeté le PDG de SpaceX, après ce dernier lancement.





Cette version bêta publique inclurait la zone métropolitaine de Détroit et Ann Arbor, Michigan, a répondu Musk, en répondant à une question sur Twitter. Mais Musk n'a pas dit exactement quand les smallsats Starlink devaient atteindre leur « position cible ».



Musk a déclaré en avril qu'une phase bêta publique pour le service serait mis en place et opérationnelle à l'automne 2020. Il a également déclaré en mai 2019 qu'une version « initiale » commercialement viable du service Starlink pour les États-Unis serait possible avec 400 satellites, tandis que 800 seraient suffisants pour une couverture mondiale « significative », selon Business Insider.



Si Musk n’a pas précisé la date de l’arrivée de la dernière mission en orbite finale, l'astrophysicien Jonathan McDowell du Centre d'astrophysique de Harvard-Smithsonian a dit dans une déclaration qu'il était possible que les deniers satellites ne soient pas en place avant février 2021. McDowell suit les orbites des satellites Starlink et fournit des mises à jour sur son site Web.



En général, selon l'astrophysicien, SpaceX divise chaque lot de 60 satellites en trois groupes de 20. « Le premier groupe atteindra la hauteur cible dans environ 45 jours ; le deuxième et le troisième après 90 et 135 jours environ », a-t-il dit. Il est donc possible, selon les prévisions de McDowell, que la version bêta publique démarre alors que les 60 derniers satellites seront en train d’être mis en place au cours des prochains mois.



Starlink exploite une version bêta privée depuis juillet dans certaines régions du nord des États-Unis et, bien qu'elle couvre le sud du Canada, les services sont en attente d'une autorisation réglementaire. Cependant, la version bêta privée de la technologie a été largement limitée aux employés de SpaceX, aux militaires et aux intervenants d'urgence de l'État de Washington. Selon, un rapport publié par CNBC en fin septembre, l'unité de gestion des urgences de l'armée de l'État de Washington utilisait sept terminaux d'utilisateurs finaux Starlink pour la connectivité depuis début août dans les parties de l'État ravagées par les incendies.



Dans une mise à jour publiée après le lancement de mardi, SpaceX a déclaré que la façon dont les premiers intervenants de Washington ont déployé Starlink à Malden, au sud de Spokane à Washington, est « représentative de la façon dont Starlink fonctionne le mieux - dans les zones éloignées ou rurales où la connectivité Internet n'est pas disponible ».



La version « bêta publique assez large » promise par Musk ne couvrira pas l'ensemble des États-Unis, mais elle couvrira davantage la partie nord du pays. Cette phase signifie que davantage de clients potentiels de Starlink, qui ne sont pas satisfaits des connexions à large bande des services par les satellites traditionnels et de substituts à la large bande mobile, auront l'occasion de tester le service Starlink de SpaceX.



En août, SpaceX a demandé à la Commission fédérale des communications d'augmenter le nombre de terminaux d'utilisateurs finaux qu'il est autorisé à déployer d'un million à cinq millions, après que 700 000 résidents américains se soient inscrits pour être informés de la disponibilité du service. Dans une présentation faite à la FCC en juillet, SpaceX annoncé avoir augmenté la production de ses satellites Starlink et produisait



SpaceX a récemment présenté les tests de performance Internet Starlink de la FCC, qui montrent qu'il est capable d'atteindre des vitesses de téléchargement comprises entre 102 et 103 Mbps, des vitesses d’upload de 40,5 Mbps à 42 Mbps, et une latence de 18 à 19 millisecondes. Même si d’autres tests de tiers indépendants ont montré des performances inférieures.



Toutefois, SpaceX a encore d’autres défis, y compris l’augmentation de la vitesse de production des terminaux d’utilisateurs finaux. Un autre défi est le problème de la pollution lumineuse qui s’est rapidement accentué avec le rythme sans précédent de déploiements des petits satellites Starlink. Les astronomes ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes quant au fait que les satellites pourraient interférer avec la recherche astronomique.



