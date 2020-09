Tesla a subi une panne complète de son réseau qui a rendu son application mobile inutilisable, mettant ses fonctions de connectivité hors service, Mais la connectivité semble être rétablie 0PARTAGES 2 0 Tesla Inc. a subi une panne de réseau qui a rendu les propriétaires de ses voitures électriques incapables de se connecter à leurs véhicules via l'application mobile de la société. Les systèmes internes ont été en panne et les fonctions de connectivité des clients n'ont pas été accessibles pendant un certain temps. Le personnel n'était pas en mesure de traiter les livraisons et les commandes. Mais il semble que la connectivité est progressivement de retour, selon des tweets et des messages postés par des propriétaires de Tesla sur le site Downdetector.com.



Mercredi, les propriétaires de Tesla du monde entier ont dû faire face à une panne de réseau qui les a empêchés de contrôler leurs voitures via l'application mobile Tesla. Des centaines de personnes ont déposé des plaintes sur le site Web DownDetector.com, affirmant ne pas pouvoir utiliser leurs applications mobiles ou se connecter au service clientèle de Tesla. Un propriétaire a déclaré qu'il avait accidentellement enfermé ses clés dans sa voiture et qu'il ne pouvait pas l'ouvrir.





Le fabricant de voitures électriques permet à ses clients de déverrouiller leur véhicule et de contrôler des fonctions comme la température via l'application, mais les problèmes techniques ont réduit les fonctionnalités à néant. Toutefois, les conducteurs ont pu continuer à monter dans leur véhicule avec leurs clés et à le conduire normalement.



Le blog Electrek a rapporté que les problèmes de réseau de source actuellement inexplicable - qui ont commencé vers 11 heures (HAE) mercredi - ont également eu un impact sur la capacité de l'entreprise à prendre des commandes et à effectuer des livraisons. De leur côté, les propriétaires de Tesla ne pouvaient pas se connecter à leur voiture via l'application mobile aux environs de cette heure-là, selon Electrek.



Robert Vogt, propriétaire d'une Tesla Model S d'Ann Arbor, dans le Michigan, a confirmé que son application mobile était en panne vers 11h30 (HAE). « Si vous êtes incapable de déverrouiller votre voiture et de conduire, c'est un problème », a-t-il déclaré.



Plusieurs autres messages de propriétaires ont signalé un problème avec leurs méthodes de paiement. « A Chicago. J'ai un problème avec l'ajout d'une méthode de paiement sur le site Web. Le site a perdu les informations relatives à ma carte et ne me laisse pas l'ajouter à nouveau », a posté un propriétaire. « Le site dit : "Il y a eu un problème avec votre paiement. Veuillez vérifier votre entrée et réessayer", parce que c'est ce que je reçois en ce moment », a écrit un autre.



D'autres utilisateurs ont essayé de porter le problème à l'attention du PDG Elon Musk via Twitter. Il semble que ce soit l'une des plus importantes pannes de réseau des systèmes Tesla que la société ait connues à ce jour.





Les véhicules Tesla étant dotés de nombreuses fonctions de connectivité, cela affecte l'expérience de l'utilisateur. Même pour les propriétaires de Tesla qui utilisent principalement leur téléphone comme clé de voiture, le Bluetooth se connecte toujours à celui-ci pour déverrouiller et démarrer le véhicule. La panne a aussi touché les produits énergétiques de Tesla, selon Electrek, les propriétaires de Tesla solar et Powerwall ne pouvant pas surveiller leurs systèmes.



La connectivité a commencé à revenir au bout d'une demi-heure, mais à partir de 12h30, certains utilisateurs de Twitter signalaient encore des problèmes. Selon un tweet publié à 19h, « Plusieurs sources affirment maintenant que les systèmes internes de Tesla sont toujours en panne, ce qui crée un "cauchemar" pour les ventes, la livraison et le service. La connectivité des applications semble surtout être rétablie ».





Les pannes de Tesla arrivent après que sa "Journée de la batterie" n’ait pas tenu ses promesses



Selon Bloomberg, les actions de Tesla étaient déjà en train de couler mercredi matin après que la présentation très attendue de la société lors de la journée de la batterie n'ait pas réussi à épater Wall Street. En effet, la journée de Tesla Inc. n'a pas répondu aux attentes qui ont contribué à alimenter la hausse de 320 milliards de dollars de sa valeur marchande cette année, Elon Musk ayant défini des objectifs grandioses dont la réalisation prendra du temps, d’après Bloomberg.



Le directeur général, Elon Musk, a présenté mardi un plan pour construire une voiture de 25 000 dollars et réduire de moitié les coûts des batteries au cours des trois prochaines années. Les analystes ont déclaré que si les innovations technologiques et de fabrication présentées étaient impressionnantes, l'évaluation de Tesla reflétait déjà sa capacité à perturber et les investisseurs pourraient être déçus par l'absence de mises à jour spécifiques sur les produits lors de l'événement très médiatisé de présentation des batteries.



L'action de la société a chuté de 9,7 %, à 383 dollars, suite à la nouvelle de la panne mercredi. Elle s'échangeait à 390,76 dollars à 12h43 à New York, selon Bloomberg. Mercredi, suite à la journée de la batterie et avant la panne, les actions de la société avaient chuté de 11 % à 375,88 dollars, pour clôturer à 380,36 dollars à New York, selon Bloomberg.



« Avec la journée de la batterie dans le rétroviseur, nous pensons qu'il y a un manque de catalyseurs à venir et nous sommes prudents quant à la demande, étant donné l'environnement de récession », a écrit Ben Kallo de Robert W. Baird dans un rapport de mercredi, qualifiant Tesla de "choix frais" baissier.



Toujours mercredi, Bloomberg a révélé que Tesla a intenté un procès lundi pour empêcher l'administration Trump de percevoir des droits de douane sur les pièces qu'il importe de Chine. La société a également exigé le remboursement des droits de douane qu'elle a déjà payés. Tesla utilise des écrans d’affichage fabriqués en Chine dans les panneaux de contrôle de sa berline Model 3, qui sont soumis à ces droits de douanier de 25 %.



L'année dernière, le bureau de Robert Lighthizer, représentant américain au commerce, a rejeté la demande de Tesla d'être exempté des droits de douane de 25 % sur les ordinateurs et les écrans d'affichage fabriqués en Chine que la société utilise dans sa voiture électrique Model 3. À l'époque, Tesla s'était plaint que l'augmentation des coûts imposée par les droits de douane lui causerait un préjudice économique. En 2018, l'entreprise a estimé que l'augmentation de ces droits sur les pièces en provenance de Chine diminuerait son bénéfice brut de 50 millions de dollars au quatrième trimestre de l'année.



L'application mobile de Tesla devient une partie de plus en plus importante de l'expérience des propriétaires de Tesla et, par conséquent, cela peut être un problème lorsque le service est en panne, ce qui s'est produit mercredi dernier. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Tesla connaît une panne à l'échelle du système. En avril 2018, des propriétaires de Tesla ont connu une panne de plusieurs heures de l'application mobile. L’année dernière,



Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de renseignements sur le nombre de clients touchés par la panne de son réseau mercredi, sur les causes de celle-ci ou sur la date à laquelle il prévoyait que l’application reprendrait le service complet.



Sources :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Selon vous, les véhicules sont trop dépendant de la technologie et de Tesla ?

Êtes-vous propriétaire de Tesla ? Avez-vous subi la panne de mercredi ? Partagez votre expérience ?



Voir aussi :



Une application mobile de Tesla a bloqué certains propriétaires de la Tesla Model 3 hors de leur voiture pendant des heures, à cause d'un dysfonctionnement

Tesla lance la plus grande mise à jour connue à ce jour de son logiciel Autopilot, la version 10.0 inclut Spotify, Netflix, YouTube et plus encore

Tesla bat un nouveau record en bourse avec la valeur de son action qui franchit la barre des 500 dollars, laissant dans la poussière les objectifs de cours des analystes

Les commandes d'essuie-glace de l'écran tactile des véhicules Tesla déclarées illégales en Allemagne, créant ainsi un précédent pour les conducteurs de Tesla dans le pays Tesla Inc. a subi une panne de réseau qui a rendu les propriétaires de ses voitures électriques incapables de se connecter à leurs véhicules via l'application mobile de la société. Les systèmes internes ont été en panne et les fonctions de connectivité des clients n'ont pas été accessibles pendant un certain temps. Le personnel n'était pas en mesure de traiter les livraisons et les commandes. Mais il semble que la connectivité est progressivement de retour, selon des tweets et des messages postés par des propriétaires de Tesla sur le site Downdetector.com.Mercredi, les propriétaires de Tesla du monde entier ont dû faire face à une panne de réseau qui les a empêchés de contrôler leurs voitures via l'application mobile Tesla. Des centaines de personnes ont déposé des plaintes sur le site Web DownDetector.com, affirmant ne pas pouvoir utiliser leurs applications mobiles ou se connecter au service clientèle de Tesla. Un propriétaire a déclaré qu'il avait accidentellement enfermé ses clés dans sa voiture et qu'il ne pouvait pas l'ouvrir.Le fabricant de voitures électriques permet à ses clients de déverrouiller leur véhicule et de contrôler des fonctions comme la température via l'application, mais les problèmes techniques ont réduit les fonctionnalités à néant. Toutefois, les conducteurs ont pu continuer à monter dans leur véhicule avec leurs clés et à le conduire normalement.Le blog Electrek a rapporté que les problèmes de réseau de source actuellement inexplicable - qui ont commencé vers 11 heures (HAE) mercredi - ont également eu un impact sur la capacité de l'entreprise à prendre des commandes et à effectuer des livraisons. De leur côté, les propriétaires de Tesla ne pouvaient pas se connecter à leur voiture via l'application mobile aux environs de cette heure-là, selon Electrek.Robert Vogt, propriétaire d'une Tesla Model S d'Ann Arbor, dans le Michigan, a confirmé que son application mobile était en panne vers 11h30 (HAE). « Si vous êtes incapable de déverrouiller votre voiture et de conduire, c'est un problème », a-t-il déclaré.Plusieurs autres messages de propriétaires ont signalé un problème avec leurs méthodes de paiement. « A Chicago. J'ai un problème avec l'ajout d'une méthode de paiement sur le site Web. Le site a perdu les informations relatives à ma carte et ne me laisse pas l'ajouter à nouveau », a posté un propriétaire. « Le site dit : "Il y a eu un problème avec votre paiement. Veuillez vérifier votre entrée et réessayer", parce que c'est ce que je reçois en ce moment », a écrit un autre.D'autres utilisateurs ont essayé de porter le problème à l'attention du PDG Elon Musk via Twitter. Il semble que ce soit l'une des plus importantes pannes de réseau des systèmes Tesla que la société ait connues à ce jour.Les véhicules Tesla étant dotés de nombreuses fonctions de connectivité, cela affecte l'expérience de l'utilisateur. Même pour les propriétaires de Tesla qui utilisent principalement leur téléphone comme clé de voiture, le Bluetooth se connecte toujours à celui-ci pour déverrouiller et démarrer le véhicule. La panne a aussi touché les produits énergétiques de Tesla, selon Electrek, les propriétaires de Tesla solar et Powerwall ne pouvant pas surveiller leurs systèmes.La connectivité a commencé à revenir au bout d'une demi-heure, mais à partir de 12h30, certains utilisateurs de Twitter signalaient encore des problèmes. Selon un tweet publié à 19h, « Plusieurs sources affirment maintenant que les systèmes internes de Tesla sont toujours en panne, ce qui crée un "cauchemar" pour les ventes, la livraison et le service. La connectivité des applications semble surtout être rétablie ».Selon Bloomberg, les actions de Tesla étaient déjà en train de couler mercredi matin après que la présentation très attendue de la société lors de la journée de la batterie n'ait pas réussi à épater Wall Street. En effet, la journée de Tesla Inc. n'a pas répondu aux attentes qui ont contribué à alimenter la hausse de 320 milliards de dollars de sa valeur marchande cette année, Elon Musk ayant défini des objectifs grandioses dont la réalisation prendra du temps, d’après Bloomberg.Le directeur général, Elon Musk, a présenté mardi un plan pour construire une voiture de 25 000 dollars et réduire de moitié les coûts des batteries au cours des trois prochaines années. Les analystes ont déclaré que si les innovations technologiques et de fabrication présentées étaient impressionnantes, l'évaluation de Tesla reflétait déjà sa capacité à perturber et les investisseurs pourraient être déçus par l'absence de mises à jour spécifiques sur les produits lors de l'événement très médiatisé de présentation des batteries.L'action de la société a chuté de 9,7 %, à 383 dollars, suite à la nouvelle de la panne mercredi. Elle s'échangeait à 390,76 dollars à 12h43 à New York, selon Bloomberg. Mercredi, suite à la journée de la batterie et avant la panne, les actions de la société avaient chuté de 11 % à 375,88 dollars, pour clôturer à 380,36 dollars à New York, selon Bloomberg.« Avec la journée de la batterie dans le rétroviseur, nous pensons qu'il y a un manque de catalyseurs à venir et nous sommes prudents quant à la demande, étant donné l'environnement de récession », a écrit Ben Kallo de Robert W. Baird dans un rapport de mercredi, qualifiant Tesla de "choix frais" baissier.Toujours mercredi, Bloomberg a révélé que Tesla a intenté un procès lundi pour empêcher l'administration Trump de percevoir des droits de douane sur les pièces qu'il importe de Chine. La société a également exigé le remboursement des droits de douane qu'elle a déjà payés. Tesla utilise des écrans d’affichage fabriqués en Chine dans les panneaux de contrôle de sa berline Model 3, qui sont soumis à ces droits de douanier de 25 %.L'année dernière, le bureau de Robert Lighthizer, représentant américain au commerce, a rejeté la demande de Tesla d'être exempté des droits de douane de 25 % sur les ordinateurs et les écrans d'affichage fabriqués en Chine que la société utilise dans sa voiture électrique Model 3. À l'époque, Tesla s'était plaint que l'augmentation des coûts imposée par les droits de douane lui causerait un préjudice économique. En 2018, l'entreprise a estimé que l'augmentation de ces droits sur les pièces en provenance de Chine diminuerait son bénéfice brut de 50 millions de dollars au quatrième trimestre de l'année.L'application mobile de Tesla devient une partie de plus en plus importante de l'expérience des propriétaires de Tesla et, par conséquent, cela peut être un problème lorsque le service est en panne, ce qui s'est produit mercredi dernier. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Tesla connaît une panne à l'échelle du système. En avril 2018, des propriétaires de Tesla ont connu une panne de plusieurs heures de l'application mobile. L’année dernière, l’application a bloqué certains propriétaires de la Tesla Model 3 hors de leur voiture pendant des heures à cause d'un dysfonctionnement.Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de renseignements sur le nombre de clients touchés par la panne de son réseau mercredi, sur les causes de celle-ci ou sur la date à laquelle il prévoyait que l’application reprendrait le service complet.Sources : Electrek Downdetector.com , BloombergQu’en pensez-vous ?Selon vous, les véhicules sont trop dépendant de la technologie et de Tesla ?Êtes-vous propriétaire de Tesla ? Avez-vous subi la panne de mercredi ? Partagez votre expérience ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème