L’application Android ou iPhone de Tesla permet aux propriétaires de voitures Tesla Model 3 de surveiller et de contrôler leurs voitures à distance avec leurs téléphones. Elle leur permet également de planifier des visites dans les centres de services. Cela dit, ce lundi, un dysfonctionnement a empêché les propriétaires de voitures Tesla qui comptent sur l’application pour accéder à leur Model 3 de monter à bord de leurs véhicules. Certains d'entre eux ont saisi Twitter pour exprimer leur mécontentement.Plusieurs d’entre eux ont été incapables de déverrouiller leur voiture en raison d’un dysfonctionnement de l’application développée par le constructeur. Ils étaient nombreux à être déconnectés de l'application, ce qui les a empêchés de l’utiliser pour déverrouiller leurs voitures.De nombreux utilisateurs mécontents ont tweeté la page officielle de l’entreprise ou directement celle d’Elon Musk, PDG de Tesla, pour signaler que l’application ne répondait plus et qu’ils ne pouvaient pas rentrer dans leurs voitures. Certains ont signalé que l'application n'était pas en mesure de redémarrer ou de charger correctement. Tesla a confirmé que les services de l'application mobile étaient indisponibles au moment où les clients partageaient leur expérience en ligne, mais l’entreprise n’a pas précisé la cause exacte de cet incident.Il semblerait que lorsque la Tesla Model 3 a été lancée pour la première fois aux États-Unis, le véhicule n’a pas été livré avec un porte-clé, contrairement à d'autres voitures Tesla. La voiture a été conçue pour fonctionner en grande partie avec une application mobile d'accompagnement que les automobilistes peuvent utiliser pour entrer dans leurs véhicules électriques. Le site Web Downdetector, un site qui montre le statut de divers services, montre aussi que plusieurs utilisateurs de l’application mobile Tesla ont signalé une panne le lundi.« Je suis incapable d’entrer dans ma voiture et je suis en attente depuis 12 minutes. Pourquoi est-ce si difficile de parler à un humain compétent chez Tesla ? », a écrit l’un des propriétaires sur Twitter. Les tweets suggèrent que l'application a bogué pendant plus de trois heures et demie. Le problème a été finalement réglé, mais désormais, les utilisateurs de la Model 3 ont compris qu'ils ne devraient pas compter uniquement sur leurs smartphones pour déverrouiller leurs voitures électriques.En outre, d’autres événements très courants comme un smartphone éteint à cause de sa batterie déchargée peuvent aussi empêcher les clients d'utiliser l'application mobile. Ainsi, pour que les utilisateurs puissent toujours utiliser toutes les fonctionnalités de leur voiture lors de ces événements, l’entreprise a commencé à vendre le porte-clé Tesla Model 3 à 150 USD en novembre 2018. Elle rappelle alors à ses clients de s’assurer qu’ils apportent toujours leur porte-clé Tesla Model 3. Plusieurs d'entre eux ont quand même oublié leurs porte-clés ce lundi.Par ailleurs, l’on estime que Tesla permet à ces clients d’accéder à la Model 3 de plusieurs manières. L’entreprise disposerait de quatre manières différentes de déverrouiller la voiture que les propriétaires de voitures peuvent suivre au cas où leur méthode préférée rencontrerait des difficultés techniques.Source : DowndetectorQu'en pensez-vous ?