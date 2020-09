Les entreprises technologiques commencent à laisser leurs employés travailler de n'importe où, à condition qu'ils acceptent un salaire moins élevé 18PARTAGES 9 0 L’urgence sanitaire mondiale occasionnée par la pandémie du coronavirus a transformé les modes de vie et d’organisation dans les entreprises afin de protéger les travailleurs, les employeurs permettant à leurs employés de travailler d’où ils veulent. Au cours des six derniers mois, de nombreux employés vivant dans de grandes villes comme San Francisco ont adopté cette option, choisissant de continuer à travailler dans des zones moins densément peuplées où le coût de la vie est moins élevé et où l'espace est plus vaste, même après la pandémie, - en contrepartie de la réduction de salaire, d’après plusieurs rapports.



Si certains travailleurs ont l'intention de retourner dans la Bay Area dès la réouverture des bureaux, d'autres font un changement permanent, avec l'intention de travailler indéfiniment depuis leur domicile. Alors que les travailleurs du secteur des technologies continuent de quitter la Silicon Valley pour plus d'espace et un meilleur coût de la vie, les grandes entreprises technologiques ont commencé à examiner minutieusement le salaire des employés qui ont quitté définitivement la Bay Area.





Selon un rapport publié vendredi dernier par Bloomberg, la société de logiciels VMware a décidé de réduire les salaires de ceux qui ont déménagé dans des villes moins chères. Un employé qui déménage à Denver, par exemple, verra son salaire diminuer de 18 %, selon Bloomberg. Quitter la Silicon Valley pour Los Angeles ou San Diego signifie également renoncer à 8 % de leur salaire annuel, ont déclaré les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant des politiques internes.



Rich Lang, vice-président senior des ressources humaines de VMware, a déclaré à Bloomberg que l'entreprise ajuste les salaires en fonction du "coût du travail" dans différentes zones régionales et compare les variations de salaires entre les entreprises en concurrence pour ses travailleurs. Alors que certains employés subiront des réductions de salaire, Lang a déclaré que d'autres pourraient obtenir une augmentation s'ils choisissaient de déménager dans une ville plus grande ou plus chère.



Depuis plusieurs mois, le covid-19 a bouleversé la vie dans le monde entier, forçant des millions de personnes à travailler à domicile. Certains Américains se sont rapprochés de leur famille et de leurs proches ou se sont installés dans des zones plus abordables que les coûteux centres métropolitains situés le long des côtes. De nombreux travailleurs du secteur technologique disposent d'une plus grande flexibilité que jamais pour décider où et comment ils veulent travailler après la pandémie. Mais les efforts de certaines entreprises pour récupérer une partie des indemnités lorsque les travailleurs quittent la Silicon Valley, l'un des endroits les plus chers d'Amérique, montrent que le départ peut avoir un coût.



VMware n'est pas la seule entreprise à évaluer la façon dont les employés seront payés s'ils quittent la Silicon Valley. Fin mai, Facebook a annoncé qu'il



« Je ne crois pas que nous devrions avoir un environnement où la direction n'est pas impliquée dans ces décisions, parce que ce que vous pourriez obtenir ici est une situation où les employés deviennent alors le décideur en travaillant littéralement de n'importe où, et vous auriez du mal à organiser et à maintenir une culture si c'était le cas », a déclaré McDermott vendredi dans une interview, selon Bloomberg.



Selon McDermott, aucune décision finale n'a encore été prise, et l’entreprise va tenter de mettre en place une politique officielle. Il a ajouté que ServiceNow aura probablement une main-d'œuvre hybride à l'avenir, avec des employés dans les bureaux et à la maison.



Twitter a un plan de localisation des salaires qui date d’avant la pandémie



Début mai, Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a été le premier PDG du secteur technologique à annoncer que



Chez Twitter, la localisation des salaires est une priorité depuis des années. En août, Dorsey a déclaré sur le podcast "The Boardroom : Out of Office" que Twitter s'était orienté vers une répartition des effectifs « un an, voire deux ans » avant la pandémie. En conséquence, l'entreprise avait déjà mis en place un plan de rémunération. Dorsey a déclaré, lors de l’interview, que le fait d'avoir une main-d'œuvre répartie était « toute la promesse de l'internet » pour commencer.





« Cela rend l'emplacement non pertinent, mais nous sommes ici, une société Internet, qui est complètement centralisée à San Francisco », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas à la hauteur des idéaux de ce qu'Internet nous a inspiré et de ce qu'il peut montrer ». Dorsey a déclaré que l'entreprise voulait changer la façon dont ses employés travaillent le plus rapidement possible, alors Twitter a « pris n'importe quelle raison » pour mettre en place une politique flexible - dans ce cas, le coronavirus.



« Nous avons toujours eu une approche compétitive de la localisation des salaires et nous sommes fiers des nombreuses façons dont nous soutenons nos employés pendant cette période difficile », a déclaré un porte-parole de Twitter à Business Insider.



La politique de localisation des salaires s'appliquerait aux employés qui déménagent en dehors de la région de la Baie vers des villes moins chères, a déclaré Twitter. Les autres avantages liés au coronavirus de l'entreprise, notamment les jours de repos à l'échelle de l'entreprise, une allocation de travail à domicile de 1 000 dollars, des ressources pour les parents et des programmes de bien-être, s'appliquent à tous les employés, quel que soit leur lieu de résidence.



Une grande proportion des travailleurs du secteur de la technologie seraient prêts à accepter une baisse de salaire pour déménager dans un endroit moins cher



Les travailleurs du secteur technologique ne considèrent pas nécessairement une baisse de salaire comme une mauvaise chose, selon un nouveau sondage. Certains semblent la considérer comme un petit prix à payer pour un coût de la vie plus bas et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un sondage réalisé et publié lundi dernier par Blind, une application de chat sur le lieu de travail, a interrogé 2 800 utilisateurs à New York, Seattle et dans la région de la Baie et a révélé que 44 % d'entre eux seraient prêts à accepter une baisse de salaire s'ils déménageaient dans un endroit moins coûteux.



61 % des professionnels de VMware ont répondu au sondage en déclarant : « Heureux de prendre une réduction de salaire pour une meilleure WLB (work life balance) et de réduire le coût total de la vie », selon le sondage. 47 % des professionnels de Twitter, 63 % de Netflix et 67 % de Square ont donné la même réponse.



Après que Bloomberg ait rapporté que VMware réduirait les salaires des travailleurs dans les villes moins coûteux, un employé de VMware a répondu qu'il accepterait "volontiers" une réduction de salaire, d'autant plus que de nombreux travailleurs du secteur technologique reçoivent à la fois un salaire et une prime.



« Ce n'est qu'une réduction sur la base, et la base représente la moitié de mon TC », a écrit l'employé sur Blind. « Donc, une diminution nette de 6,5 % de mon TC pour déménager dans un endroit où les maisons représentent 20 % du prix et où les taxes représentent à elles seules ~5-6 % de différence ? Inscrivez-moi ».



Selon Business Insider, San Francisco est la ville américaine la plus chère pour les acheteurs de maison, et seulement 18 % des ménages peuvent se permettre d'acheter une maison au prix médian dans la région. Et alors que le revenu médian de San Francisco est de 112 376 dollars, toute personne intéressée par l'achat d'une maison dans la ville devrait gagner un salaire d'au moins 172 153 dollars pour être en mesure de payer l'hypothèque, a rapporté Business Insider.



Le coût de la vie est devenu si élevé que même les travailleurs du secteur technologique ont du mal à se le permettre. Une autre récente enquête de Blind a révélé que 70 % des travailleurs du secteur technologique ont déclaré ne pas avoir les moyens d'acheter une maison dans la région de la baie.



Certains pays, comme la Suisse, ont plutôt adopté des lois pour obliger les entreprises à payer une partie du loyer/des services publics à la charge de leurs employés qui travaillent à domicile, si c’est l’entreprise qui impose ce mode de travail. Accepteriez-vous une réduction de salaire pour pouvoir travailler d’où vous voulez ?



Sources : Blind



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Travaillez-vous dans le secteur de la technologie ? Y a-t-il un changement similaire dans votre entreprise ?

Accepteriez-vous une réduction de salaire pour pouvoir travailler d’où vous voulez ?

Jusqu’à quel taux de réduction de salaire seriez-vous partant pour travailler à la maison ?



Coronavirus : après avoir recommandé le travail à domicile, Twitter demande à ses employés de travailler chez eux. Une mesure adoptée par les grandes enseignes de la tech comme Google

Covid-19 : Facebook permet à ses employés de travailler depuis leur domicile jusqu'en 2021, et leur alloue 1000 $ pour la couverture des besoins liés au bureau à domicile

Facebook donne un aperçu de l'évolution du travail à distance qui s'appuie sur la réalité augmentée et virtuelle, tandis qu'il annonce que ses employés pourront choisir le télétravail permanent

2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éclairé https://www.developpez.com



J'ai travaillé dans une entreprise qui avait des locaux à Paris et Nantes.

Les locaux de Paris, étaient en règle générale vide.

Et ceux de Nantes rempli de dev/ingé payé au salaire Nantais.

Le Bureau de Paris ne servait qu'à justifier un Prix Parisien pour les prestations. Et nous devions dire au client que l'on vivait sur Paris pour les déplacements.



Donc cette histoire de salaire ajusté au coût du travail local m'a toujours fait rire

Parce que le prix et le résultat n'est pas proportionnel au coût local lui.



Pour terminer sur mon anecdote, après mon départ, la boite a arrêté les recrutement sur Nantes, et embauchait les dev au Maroc.

Donc leur plan était simple : avoir des dev payé au salaire marocain, avec des chefs de projet Nantais payé au salaire Nantais devant se faire passer pour des Parisiens, pour vendre des Projets à des prix Parisien à des PME qui n'y voyaient que du feu ... 7 0 A titre personnel, j'ai déjà constaté cela avant la crise du covid.J'ai travaillé dans une entreprise qui avait des locaux à Paris et Nantes.Les locaux de Paris, étaient en règle généraleEt ceux de Nantes rempli de dev/ingé payé au salaire Nantais.Le Bureau de Paris ne servait qu'à justifier un Prix Parisien pour les prestations. Et nous devions dire au client que l'on vivait sur Paris pour les déplacements.Donc cette histoire de salaire ajusté au coût du travail local m'a toujours fait rireParce que le prix et le résultat n'est pas proportionnel au coût local lui.Pour terminer sur mon anecdote, après mon départ, la boite a arrêté les recrutement sur Nantes, et embauchait les dev au Maroc.Donc leur plan était simple : avoir des dev payé au salaire marocain, avec des chefs de projet Nantais payé au salaire Nantais devant se faire passer pour des Parisiens, pour vendre des Projets à des prix Parisien à des PME qui n'y voyaient que du feu ... Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Selon un rapport publié vendredi dernier par Bloomberg, la société de logiciels VMware a décidé de réduire les salaires de ceux qui ont déménagé dans des villes moins chères. Un employé qui déménage à Denver, par exemple, verra son salaire diminuer de 18 %, selon Bloomberg. Quitter la Silicon Valley pour Los Angeles ou San Diego signifie également renoncer à 8 % de leur salaire annuel, ont déclaré les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant des politiques internes. Les développeurs doivent facilement gagner 2600€ net/mois là-bas.

Travailler pour des entreprises parisiennes sans devoir aller à Paris, ça pourrait intéresser du monde. 1 0 J'aimerais bien touché 82% d'un salaire parisienLes développeurs doivent facilement gagner 2600€ net/mois là-bas.Travailler pour des entreprises parisiennes sans devoir aller à Paris, ça pourrait intéresser du monde.