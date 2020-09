Des conducteurs d'Amazon sont persuadés que l'entreprise a réussi à contrecarrer le système des fraudeurs Qui plaçaient leurs smartphones dans des arbres pour tromper ses algorithmes 30PARTAGES 5 0 Une application de type Uber appelée Amazon Flex permet aux conducteurs de recevoir des notifications de livraisons à effectuer avec leurs propres véhicules. Pour beaucoup d'entre eux qui ont un autre emploi, c'est un moyen de gagner de l'argent supplémentaire pendant leur temps libre. Mais avec l'augmentation du chômage et la diminution des indemnités de chômage, la concurrence pour ce type de travail s'est intensifiée et de plus en plus de personnes en font leur principale source de revenus. Dans ce lot, on retrouve des chauffeurs issus des services de covoiturage d’Uber et de Lyft dont il semble que de moins en moins de personnes se servent en cette période de pandémie. Résultat : la demande sur Amazon Flex est importante. Certaines forces en présence s’organisent donc pour sécuriser le maximum de livraisons et parvenir à se faire un revenu conséquent étant donné qu’ils sont payés à la tâche.



Les conducteurs sont en concurrence pour les offres instantanées de livraison rapide. Ces dernières leur parviennent via un système automatisé qui détecte les conducteurs à proximité grâce à leurs smartphones. Elles sont ensuite attribuées à ceux qui les acceptent en premier. Dans une zone urbaine dotée d’ une bonne couverture des tours de téléphonie mobile et de nombreux points d'accès WiFi, le système serait conçu pour détecter les smartphones les plus à proximité étant donné que le timing requis pour les livraisons : 15 à 45 minutes. Certains l’auraient donc compris et se rapprochent simplement des Whole Foods pour poser des smartphones sur les arbres aux alentours. Ceci leur permet d’avoir un avantage sur les concurrents, l’arsenal sur les arbres étant synchronisé avec d’autres smartphones dont des conducteurs en attente dans les véhicules sont en possession.



Des chauffeurs de Las Vegas et de la région de Washington, D.C., ont également signalé avoir repéré des téléphones mystérieux à l'extérieur des emplacements de Whole Foods.



Plusieurs conducteurs de villes des États-Unis ont déclaré qu'ils obtenaient désormais plus de livraisons même lorsqu'ils se trouvaient à plusieurs kilomètres des établissements Whole Foods, un changement brusque par rapport aux dernières semaines, où ils avaient déclaré que le travail se faisait rare. Un chauffeur a déclaré que les téléphones autrefois placés dans les arbres près d'un Whole Foods de la région de Chicago ont disparu, ainsi que les personnes qui se cachaient à proximité. Un chauffeur du Tennessee qui vit à côté de Whole Foods et qui recevait des offres tous les matins a déclaré qu'il ne les recevait plus.



Amazon, qui a acheté Whole Foods en 2017, a refusé de dire si elle avait déjoué l'opération. Mais le mois dernier, la société a promis dans un e-mail aux chauffeurs qu'elle enquêterait sur le phénomène. Et, selon une personne familière avec le système de commande de livraison d'Amazon, changer quelques lignes de code serait tout ce qui est nécessaire pour court-circuiter le stratagème.





Contrairement aux employés à l'heure qui sont payés même lorsque le travail est lent, les travailleurs de la gig economy (ou l'économie de tâche qui désigne un système basé sur des emplois flexibles, temporaires ou indépendants, impliquant souvent la connexion avec des clients ou des employés via une plateforme en ligne) ne sont payés qu'à la tâche. Donc, sécuriser un itinéraire via l'application pour smartphone est la première étape clé pour gagner de l'argent. Dans une zone urbaine avec une bonne couverture de la tour cellulaire et de nombreux points d'accès Wi-Fi, le système peut détecter l'emplacement d'un smartphone à environ 6 mètres, a déclaré l'une des personnes. Cela signifie qu’un téléphone dans un arbre devant la porte de Whole Foods bénéficierait de l’offre de livraison avant même que les chauffeurs ne soient assis dans leur voiture à un pâté de maisons.



Zone morte



Amazon pourrait facilement résoudre le problème en modifiant son programme pour créer une zone morte immédiatement autour de Whole Foods afin que les conducteurs situés à quelques kilomètres du magasin se voient proposer des itinéraires, mais ceux qui restent sur le parking n'en profitent pas, selon la personne familiarisée avec le système. L'inconvénient est de confier le travail à ceux un peu plus éloignés, ce qui augmente les délais de livraison, a déclaré la personne, qui a demandé l'anonymat pour pouvoir discuter de cette affaire considérée comme étant privée. Lorsque Amazon a conçu le système, les dirigeants ont discuté des moyens de répartir le travail entre différents chauffeurs, mais une livraison rapide était la priorité absolue, a déclaré la personne.



Amazon en juin a encouragé les chauffeurs Flex à ne pas patienter sur les parkings de Whole Foods dans l'attente des commandes entre autre parce que cela signifiait que les chauffeurs-livreurs utilisaient des espaces de stationnement réservés aux clients de Whole Foods.



Amazon a refusé de répondre à des questions spécifiques sur le fait que des chauffeurs ont pu se jouer de l'application Flex et a envoyé une déclaration par courrier électronique: « Les offres instantanées sont un autre moyen pour les partenaires de livraison d'être leur propre patron et de travailler selon leur propre horaire. Attendre dans le parking ou utiliser le Wi-Fi du magasin n'est pas un moyen efficace d'augmenter ses chances de voir une offre instantanée. »



Précisons que les chauffeurs sous contrat d'Amazon.com ont remarqué un changement soudain cette semaine dans la façon dont l'entreprise attribue les itinéraires de livraison, signe qu'elle a trouvé un moyen d'empêcher les opérateurs malhonnêtes de se jouer du système pour bénéficier des commandes en premier.



Source : Amazon



