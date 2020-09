La succursale Whole Foods de Chicago fait partie de celles citées dans les développements en lien avec cette situation. Les rapports font état de dizaines de smartphones visibles sur des branches d’arbres près des stations de livraisons parmi lesquelles celle-ci figure.Une application de type Uber appelée Amazon Flex permet aux conducteurs de recevoir des notifications de livraisons à effectuer avec leurs propres véhicules. Pour beaucoup d'entre eux qui ont un autre emploi, c'est un moyen de gagner de l'argent supplémentaire pendant leur temps libre. Mais avec l'augmentation du chômage et la diminution des indemnités de chômage, la concurrence pour ce type de travail s'est intensifiée et de plus en plus de personnes en font leur principale source de revenus. Dans ce lot, on retrouve des chauffeurs issus des services de covoiturage d’Uber et de Lyft dont il semble que de moins en moins de personnes se servent en cette période de pandémie. Résultat : la demande sur Amazon Flex est importante. Certaines forces en présence s’organisent donc pour sécuriser le maximum de livraisons et parvenir à se faire un revenu conséquent étant donné qu’ils sont payés à la tâche.Les conducteurs sont en concurrence pour les offres instantanées de livraison rapide. Ces dernières leur parviennent via un système automatisé qui détecte les conducteurs à proximité grâce à leurs smartphones. Elles sont ensuite attribuées à ceux qui les acceptent en premier. Dans une zone urbaine dotée d’ une bonne couverture des tours de téléphonie mobile et de nombreux points d'accès WiFi, le système serait conçu pour détecter les smartphones les plus à proximité étant donné que le timing requis pour les livraisons : 15 à 45 minutes. Certains l’auraient donc compris et se rapprochent simplement des Whole Foods pour poser des smartphones sur les arbres aux alentours. Ceci leur permet d’avoir un avantage sur les concurrents, l’arsenal sur les arbres étant synchronisé avec d’autres smartphones dont des conducteurs en attente dans les véhicules sont en possession.C’est une configuration avec ses tares étant donné que le nombre de smartphones sur les arbres est en principe limité. Dans ces conditions, de telles opérations ne devraient pas pouvoir passer sous les radars des équipes d’Amazon étant donné l’attribution de livraisons à un sous-ensemble prédominant de chauffeurs. C’est la raison pour laquelle des intervenants de la filière sont d’avis qu’une main interne à Amazon est derrière ce stratagème. Ce dernier agirait comme un intermédiaire entre Amazon et les chauffeurs en faisant payer aux conducteurs pour que ces derniers puissent sécuriser plus d’itinéraires. Un conducteur payé à la tâche se fait quand même 18 dollars de l’heure. Il n’est donc pas exclu que des ententes se forment autour de ce montant.Situation provoquée ou pas par un employé d’Amazon, le fait est que l’algorithme n’accorde pas un traitement équitable à tous les chauffeurs, ce que l’entreprise dit être contraire à sa politique. Une enquête est en cours, mais Amazon aurait déjà fait savoir que les résultats ne seront pas divulgués aux chauffeurs.Source : Bloomberg Qu’en pensez-vous ?Quelle est l’explication technique la plus plausible à cette situation sur laquelle Amazon enquête ?Avez-vvous été confronté à des cas de figure similaires ? Partagez votre expérience