Facebook réagit à la réglementation australienne "contre-productive" sur le partage des revenus des contenus d'information Et menace d'empêcher aux Australiens de publier sur ses plateformes 38PARTAGES 11 0 Facebook a déclaré que les utilisateurs australiens ne pourront plus publier d'articles sur ses plateformes en signe de protestation contre la proposition de loi sur les négociations avec les médias. « En supposant que ce projet de code devienne une loi, nous cesserons à contrecœur d'autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des nouvelles locales et internationales sur Facebook et Instagram », a déclaré Will Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, dans un communiqué.



« Ce n'est pas notre premier choix, c'est notre dernier recours. Mais c'est le seul moyen de nous protéger contre un résultat qui défie la logique et qui nuira, et non aidera, à la vitalité à long terme du secteur de l'information et des médias australiens. L'Australie est en train de rédiger un nouveau règlement qui ne comprend pas la dynamique de l'internet et qui causera des dommages aux organismes de presse que le gouvernement tente de protéger. Lors de l'élaboration de cette nouvelle législation, la commission qui supervise le processus a ignoré des faits importants, notamment la relation entre les médias d'information et les médias sociaux et la question de savoir lequel des deux profite le plus de l'autre », a-t-il ajouté.





L'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a proposé son code de conduite fin juillet. Ces lois permettraient aux organismes de presse australiens de négocier avec des plateformes numériques comme Facebook et Google pour recevoir une rémunération pour le contenu d'information partagé sur leurs plateformes. Ce code de conduite vise également à donner aux entreprises de presse un meilleur accès aux algorithmes de classement et aux données que les plateformes recueillent sur les lecteurs d'actualités.



Le ministre des Finances australien, Josh Frydenberg, a déclaré que le gouvernement ne reculerait pas dans cette législation. « L'Australie fait des lois qui font avancer notre intérêt national. Nous ne répondons pas à la coercition ou aux menaces, d'où qu'elles viennent. Ces réformes contribueront à créer un paysage médiatique plus durable et à faire payer les contenus originaux », a-t-il déclaré dans un communiqué.



Bridget Fair, directrice générale de Free TV Australia, a déclaré que le plan de Facebook équivalait à de l'intimidation et que la firme américaine dirait et ferait tout pour éviter de payer équitablement les contenus d'information. « Les utilisateurs australiens de Facebook sont tenus de payer une caution comme tactique pour intimider le gouvernement australien afin qu'il fasse marche arrière sur cette question. La loi proposée est la seule façon raisonnable d'équilibrer le pouvoir de négociation entre Facebook, Google et les entreprises de médias australiennes », a-t-elle déclaré dans un communiqué.



Mais Easton a déclaré que la solution du gouvernement est " contre-productive " par rapport à son objectif de garantir une plus grande concurrence dans le paysage médiatique australien. « La loi proposée est sans précédent dans sa portée et cherche à réglementer chaque aspect de la façon dont les entreprises technologiques font des affaires avec les éditeurs de nouvelles », a déclaré Easton.



Facebook a déjà prévu une mise à jour de ses conditions de service pour le 1er octobre. En vertu de la section 3.2 de ses nouvelles conditions de service, Facebook pourra « supprimer ou restreindre l'accès au contenu, aux services ou aux informations des utilisateurs si nous déterminons que cela est raisonnablement nécessaire pour éviter ou atténuer les effets négatifs de la loi ou de la réglementation sur Facebook ».



Le géant Américain de la technologie suit l'exemple de son homologue de la Silicon Valley, Google, qui a lancé une campagne de sensibilisation le mois dernier, menaçant les utilisateurs que Google Search était "en danger" du fait des nouvelles lois.



Dans son enquête sur les plateformes numériques, l'ACCC a reproché à Facebook et à Google d'utiliser l'accès sans entrave aux données des entreprises et des consommateurs pour créer des positions dominantes sur le marché. « La capacité à déterminer le contenu et la proéminence du matériel affiché aux consommateurs et le pouvoir de fixer les conditions d'accès à leur service offrent à Google et à Facebook la possibilité d'avantager leurs propres entreprises connexes. La quantité importante de données que ces plateformes collectent, y compris sur les entreprises concurrentes, ne peut être facilement reproduite, ce qui leur donne un avantage concurrentiel », indique le rapport.



Cet avantage concurrentiel, lié à une pandémie mondiale, a été un désastre pour les entreprises de presse australiennes, avec des centaines de journalistes licenciés et des salles de rédaction qui ferment dans tout le pays.



Facebook et Google, quant à eux, ont provoqué une flambée des cours des actions dominée par la technologie. La semaine dernière, Facebook a annoncé qu'il proposait sa fonction "News" à des pays autres que les États-Unis. L'Australie était une absence notable sur sa liste de pays potentiels. « Nous avons l'intention de lancer Facebook News dans plusieurs pays au cours des six prochains mois à un an et nous envisageons le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Inde et le Brésil. Dans chaque pays, nous paierons les éditeurs de nouvelles pour nous assurer que leur contenu est disponible dans le nouveau produit », a déclaré Facebook dans son annonce.



Source : Reuters

Qu'en pesez-vous de la décision de Facebook ?



Il y a la Loi pour tout le monde, sauf que pour eux, il n'y a que LEURS LOIS qui comptent!



Que les autorités les mettent une fois pour toute à genou!



La Suisse a mis au pas Uber et ses chauffeurs faussement indépendants... La justice suisse en a remis une couche: Les "livreurs indépendants" de "Uber Eat" sont des employés et "Uber Eat" doit les déclarer comme tel et payer leur charges sociales.



