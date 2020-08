Facebook est en déclin tandis qu'Instagram et Microsoft se développent en termes de valeur de marque, Selon le rapport BrandZ 2020 41PARTAGES 2 0 Alors que la pandémie du covid-19 a chamboulé plusieurs secteurs d’activités depuis cette année occasionnant la fermeture de nombreuses sociétés, les principaux secteurs de la vente au détail en ligne et les entreprises technologiques connaissent un succès considérable. C’est l’une des conclusions du récent rapport sur la marque publié par BrandZ, qui se base sur des conclusions de Bloomberg et Kantar. BrandZ révèle également que le secteur des technologies est en tête des 100 marques les plus appréciées au monde en termes de pouvoir financier et de sentiment des consommateurs.



Le rapport 2020 de BrandZ est basé sur 3,8 millions d'entretiens avec des consommateurs et des informations financières provenant de 17 801 marques sur 51 marchés. Il montre quelles entreprises technologiques font leurs preuves auprès des consommateurs, alors que la crise sanitaire a obligé l’ensemble des entreprises à tout revoir, surtout leur organisation du travail qui est passée, pendant un court délai, du travail au bureau au travail à distance.



Dans le Top 20 des marques technologiques du rapport, il a été découvert que Microsoft a progressé le plus en ce qui concerne la valeur de la marque (valeur financière x contribution de la marque), montrant une amélioration de 30 %. Parmi les autres grandes marques qui ont fait leur entrée dans le Top 20, on trouve Instagram (propriété de Facebook) qui a enregistré une croissance de 47 %, tandis qu’Adobe et LinkedIn (propriété de Microsoft) ont connu une hausse de la valeur de leur marque respectivement de 29 % et 31 %.





Le rapport BrandZ Top 100 a aussi analysé la variation annuelle de la valeur sous l’angle des pays des entreprises, et l’on constate que les marques américaines sont les plus présentes dans le Top 20, soit 14 des premières marques mondiales. La plupart des six places restantes sont occupées par des marques chinoises, dont le géant du divertissement technologique et des médias sociaux Tencent, dont la valeur de marque a augmenté de 15 % depuis 2019.





La valeur de marque de Facebook et IBM en baisse



Les géants de la technologie comme Apple, Microsoft, Google, Tencent et Facebook se sont révélées être un soutien précieux pour leurs clients pendant les périodes difficiles de la pandémie du coronavirus. Ils ont fait en sorte que les mesures de distanciations imposées par les gouvernements ont semblé faciles à vivre, alors que les populations dépendaient pour la plupart des services en ligne et que les employés n’avaient pas d’autres choix que de travailler à partir de la maison.



Cependant, alors que la plupart des marques technologiques dans la moitié supérieure du Top 20 ont vu leur valeur augmenter de manière significative, seuls Facebook et IBM ont connu une baisse de leur valeur de marque à partir de 2019, avec respectivement 7 % et 3 % de perte. La plus grande perte enregistrée par le rapport dans le Top 20 des marques technologiques a été enregistrée par la marque chinoise Baidu, qui a chuté de 29 % en 2020. Visual Capitalist attribue cette baisse de valeur à la perte de confiance des consommateurs, due en partie à l'utilisation abusive des données personnelles.



Toutefois, les applications numériques se sont plutôt bien comportées en général pendant l'ère covid-19, selon le rapport. Les applications dédiées à la livraison, au divertissement, aux réseaux sociaux et au shopping sont utilisées à un rythme impressionnant. Selon BrandZ, ces marques avaient anticipé la dynamique "online-offline" qui est devenue ensuite indispensable à la survie pendant les semaines de confinement pour limiter la propagation du virus.



L'intérêt des consommateurs pour les catégories médias sociaux et commerce électronique en hausse



BrandZ a aussi analysé les 100 premières marques mondiales en les classant par catégories, et a constaté de multiples besoins changeants ainsi que les préoccupations des consommateurs. Selon le rapport, l'intérêt des clients pour les médias sociaux et le commerce électronique a considérablement augmenté. Pendant ce temps, les marques de restauration rapide et de bière ont pris un coup, malgré les rapports faisant état d'une augmentation de la consommation d'alcool et de la livraison de nourriture pendant le confinement.



Sur les 14 catégories de marques mentionnées dans le rapport d’étude, seules six ont vu leur valeur augmenter, la plupart de moins de 5 %. En outre, six marques de commerce électronique et six marques technologiques dominent la liste des marques les plus performantes. Les catégories de l’habillement et des produits d'hygiène personnelle ont également augmenté en valeur, en raison de leur dépendance à l'égard des technologies pour la collecte et la livraison, d’après le rapport.





Alors que les catégories des assurances, de la technologie et de la vente au détail se sont hissées en tête du classement, les marques de banque et d'énergie ont subi des coups importants. La plus forte perte a été enregistrée par la catégorie énergie avec -22 %, tandis que la perte la moins importante concerne la catégorie restauration rapide avec -2 %. Les fournisseurs Telecoms ont perdu depuis l’année dernière 4 % de leur valeur de marque, selon le rapport.



En fin de compte, il convient de noter que, malgré les inconvénients économiques causés par covid-19, les 100 premières marques, selon le rapport BrandZ Top 100, ont enregistré une hausse de 6 % en valeur de marque, soit une baisse de 1 % seulement par rapport à l'année précédente (7 %). Les sociétés comme Apple, Microsoft et Google connaissent une croissance constante, surpassée seulement par le leader du commerce électronique Amazon.



Selon le rapport, cette pandémie a apporté des changements décisifs, la technologie et le commerce électronique étant à l'ordre du jour. Toutefois, le rapport suggère que toute autre marque qui souhaite stabiliser son succès en ces temps imprévisibles doit convaincre ses consommateurs qu'elle est capable d'atténuer l'impact des obstacles engendrés par la pandémie mondiale.



Que pensez-vous du rapport ?

La valeur de marque de la restauration rapide a baissé depuis 2019, selon le rapport. Quel commentaire en faites-vous ?



Toutefois, le rapport suggère que toute autre marque qui souhaite stabiliser son succès en ces temps imprévisibles doit convaincre ses consommateurs qu'elle est capable d'atténuer l'impact des obstacles engendrés par la pandémie mondiale.