Twitter serait intéressé par le rachat des opérations américaines de TikTok Le réseau social a déjà entamé les pourparlers pour un éventuel regroupement 6PARTAGES 6 0 Twitter a eu des discussions préliminaires sur un « regroupement » avec TikTok, a rapporté le Wall Street Journal, faisant de la plateforme de médias sociaux le dernier prétendant possible pour la populaire application de partage de vidéos. Comme le note le WSJ, il n'est pas clair si Twitter poursuivrait une éventuelle acquisition de TikTok, et un tel accord aurait de gros obstacles.



Le plus gros défi de tout accord est le décret de l'administration Trump du 6 août ; à cette date, le président américain a signé un décret interdisant, dans quarante-cinq jours, toute transaction « des personnes sous juridiction américaine » avec ByteDance, la maison mère de TikTok, évoquant une « urgence nationale » au sujet de l’application de vidéos légères. Cette interdiction prendra donc effet dans 45 jours. L’administration considère l’application appartenant à des Chinois comme une menace potentielle pour la sécurité, malgré l’absence de preuve indiquant que ByteDance ou TikTok ont ​​jamais partagé les données des Américains avec le gouvernement chinois.



La semaine dernière, Trump s’est dit ouvert au rachat de TikTok par un groupe américain avant le 15 septembre, mais a prévenu que le service serait interdit sur le sol américain si aucune transaction n’avait lieu d’ici là. « TikTok capture automatiquement de vastes étendues d'informations de ses utilisateurs, y compris Internet et d'autres informations sur l'activité du réseau telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains - permettant potentiellement à la Chine de suivre les emplacements des employés et des sous-traitants fédéraux, de constituer des dossiers d'informations personnelles pour le chantage et de mener de l'espionnage d'entreprise », j



Microsoft est la seule entreprise à ce jour à avoir reconnu publiquement qu'elle était en pourparlers avec le propriétaire de TikTok, ByteDance, pour une éventuelle acquisition (déclaration qu'elle a faite dans un billet de blog en début de mois, indiquant que son PDG Satya Nadella avait parlé au président Trump d'une éventuelle acquisition de TikTok). Pour être plus précis, Microsoft a manifesté son intérêt pour l’acquisition des activités américaines, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises de TikTok. Selon le quotidien, Twitter estime encourir moins de risques que Microsoft de se faire épingler pour abus de position dominante dans ce dossier en raison de sa taille nettement inférieure. Mais sa taille le défavorise en matière de trésorerie puisque Twitter ne dispose pas d'autant d'argent que Microsoft et ne pourra pas tenir la longueur dans un achat éventuel, faisant donc de Microsoft le favori de tout accord.



Tout accord avec Twitter impliquerait les opérations américaines de TikTok, selon le WSJ.





Twitter a une valeur boursière proche de 30 milliards de dollars, soit à peu près l'équivalent de la valorisation des actifs de TikTok à céder, ce qui implique que la firme américaine devra lever des fonds pour financer un éventuel accord. Aux yeux d'Erik Gordon, enseignant à l'université du Michigan, le réseau social aura de grandes difficultés à « réunir suffisamment de fonds pour acquérir ne serait-ce que les opérations de TikTok aux Etats-Unis. Il n'a pas suffisamment de capacités d'emprunt ».



« Si (Twitter) tente de réunir un groupe d'investisseurs, les conditions seront lourdes. Les propres actionnaires de Twitter pourraient préférer que la direction se concentre sur les opérations existantes », a-t-il ajouté.



D'après une source, la société de capitaux privés Silver Lake, l'un des actionnaires de Twitter, est disposée à contribuer au financement d'un accord potentiel.



. Les responsables de TikTok l’ont clairement fait savoir en réponse à la publication par l'administration Trump de deux décrets l’interdisant aux USA : « nous épuiserons tous les recours dont nous disposons afin de garantir que l’état de droit ne soit pas écarté et que notre société et nos utilisateurs soient traités équitablement par les tribunaux américains si l’administration s’y refuse. » L’application de partage de vidéos basée en Chine entend appuyer sur un certain nombre de leviers dont : l’absence de preuves de collusion avec le gouvernement chinois et l’anti-constitutionnalité de la mesure. La plainte de TikTok fera l’objet de dépôt au niveau fédéral devant le tribunal de district américain pour le district sud de la Californie. La procédure sera lancée dès mardi si l’on en croit de récents développements à ce sujet.



33 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par yahiko Envoyé par Dans la mesure où selon le bon vouloir du gouvernement Chinois, ByteDance ou toute entreprise chinoise soit obligée de coopérer et fournir des renseignements d'ordre privé, qu'elle ait déjà collaboré ou pas ne change rien. Ca reste une faille dans la sécurité d'un Etat et dans la protection de ses citoyens.

Pour ceuy qui ont passé ces dernières années dans une grotte, je les informe qu'il y a une guerre commercial depuis 2 ans et demi USA/Chine.



Bref depuis deux et demi tous les 3 mois, Trump balance n'importe quoi et ce sans aucune preuve contre les entreprises chinoise.



TikTok et Wechat (qui sont dans les stores officiels et avec leurs serveurs US) ont été audités par des dizaines de boites, les dirigeant des GAFA devant le congrès ont dit qu'il n'y avait aucun problème (à part Zuk qui a botté en touche), bref ces application n'ont pas de comportement anormal, n'exfiltre pas de données inhabituelles et fonctionne comme Facebook, Instagram ou Snapchat.



Sans compter que le décret de Trump est anticonstitutionnel, il a lke droit de le faire certe mais devant un tribunal il va être annulé (comme avec l'histoire avec les migrants).



