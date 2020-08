Jeff Bezos, le PDG d'Amazon a vendu 1 million de ses actions dans l'entreprise de commerce électronique. D'après un dépôt réglementaire publié mercredi, le milliardaire a vendu plus de 600 000 actions au cours des deux premiers jours ouvrables du mois d'août, d'une valeur de 1,9 milliard. Au total, la valeur de la totalité des actions vendues par l'homme le plus riche du monde dépasse les 3 milliards de dollars.Tout de même, il lui reste 54,5 millions d'actions d'une valeur d'environ 176 milliards de dollars aux prix actuels du marché. Cette opération intervient alors que les actions d'Amazon ont connu une hausse de plus de 73 % cette année.La somme récoltée par Jeff Bezos servira à financer sa société de lanceurs spatiaux Blue Origin. Cette dernière a été créée en 2000 dans le but de développer de nouvelles technologies permettant d'abaisser le coût d'accès à l'espace. C'est la troisième fois que le patron d'Amazon a réalisé une opération similaire. « Mon modèle commercial pour le moment (...) pour Blue Origin, c'est que je vends environ un milliard de dollars d'actions Amazon par an, que j'utilise pour investir dans Blue Origin », avait en effet annoncé le milliardaire américain en 2017.Jeff Bezos reste donc décidé à investir dans la conquête spatiale. Pour rappel, le PDG d'Amazon avait expliqué l'année dernière qu'il a décidé d'investir sa fortune dans l'espace car les entreprises et les industries lourdes ont assez pollué la terre et qu'il est temps de leur trouver un nouveau terrain de jeu. « Nous envoyons des objets dans l’espace, mais ils sont tous fabriqués sur Terre. Finalement, il serait beaucoup plus économique et simple de créer dans l’espace des choses très compliquées, comme des microprocesseurs et tout le reste, puis de renvoyer ces objets manufacturés extrêmement complexes vers le bas, de manière à éviter les grandes usines et les industries génératrices de pollution maintenant sur Terre », avait indiqué Jeff Bezos.Le milliardaire américain espère donc que Blue Origin pourra concurrencer SpaceX, qui est un peu plus en avance dans la course à l'espace. Plus récemment, la capsule Crew Dragon de SpaceX venait de revenir sur terre la semaine dernière, après deux mois passés dans la station spatiale internationale (ISS). Il s'agit du premier aller-retour vers l'ISS réalisé par l'entreprise d'Elon Musk.Source : Reuters Qu'en pensez-vous ?