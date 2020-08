Google a annoncé avoir investi 450 millions de dollars dans la société ADT, spécialisée dans la sécurité domestique. D'après la filiale d'Alphabet, il s'agit d'un « un partenariat à long terme pour créer la prochaine génération d'offres de sécurité domestique intelligente ». En outre, cette opération permet à Google d'acquérir 6,6 % du capital d'ADT. Ce dernier va ainsi intégrer dans son offre des produits Nest alimentés par l'Assistant Google. De plus, la filiale d'Alphabet pourra compter sur 20 000 professionnels d'ADT pour l'installation de ces appareils.« Nous annonçons un partenariat stratégique à long terme entre Google et ADT, un leader américain de la sécurité et de la domotique », a déclaré Rishi Chandra, directrice générale de Nest, filiale de Google, dans un communiqué publié hier. « Ensemble, nous visons à créer la prochaine génération de la maison utile, basée sur de nouvelles solutions de sécurité qui permettront de mieux protéger et connecter les gens à leurs maisons », a-t-elle ajouté.Nest est spécialisée dans la domotique et produit des réseaux en Wi-Fi synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats et de détecteurs de fumée. L'entreprise, rachetée par Google en 2014, a été fondée par deux anciens collaborateurs d'Apple, Tony Fadell et Matt Rogers, en 2010. Nest produit notamment des haut-parleurs intelligents, des écrans intelligents, des thermostats, des systèmes de sécurité domestique ou des serrures intelligentes.De son côté, ADT fournit des services de sécurité électronique, de protection contre les incendies et d'autres services de surveillance d'alarme résidentiels, aux petites et grandes entreprises situées aux États-Unis. ADT a développé un réseau de 20 000 personnes chargées de l'installation et de la maintenance de ses produits. Jusqu'à présent, ces derniers sont contrôlables via Alexa d'Amazon, le protocole Z-Wave, et l'Assistant Google. En outre, la société indique qu'environ 6 millions de clients dans le pays sont potentiellement intéressés par l'offre Nest.Le partenariat, qui cible les maisons de particuliers et les petites entreprises, consiste ainsi à intégrer des produits Nest dans l'offre d'ADT. Les professionnels ADT seront mobilisés pour la vente et l'installation de ces appareils, qui seront tous alimentés par l'Assistant Google.« Nous sommes ravis de nous associer à Google pour proposer au marché des maisons intelligentes une offre de produits et de services solide et différenciée qui intègre les meilleures technologies, le meilleur matériel et l'expertise en matière de sécurité des maisons intelligentes de nos deux marques », a déclaré Jim DeVries, PDG d'ADT. « Le partenariat et l'investissement financier de Google dans ADT soulignent la profondeur de notre engagement commun sur les marchés de la maison intelligente et de la sécurité. Toute notre équipe de direction est impatiente de poursuivre notre travail avec Google, alors que nous définissons l'avenir de la sécurité domestique utile et que nous construisons un partenariat productif à long terme », a-t-il ajouté.« Au fil du temps, les dispositifs de Nest, alimentés par les capacités d'apprentissage automatique de Google, amélioreront la surveillance de la sécurité d'ADT et deviendront la pierre angulaire de l'offre de maisons intelligentes d'ADT. L'objectif est de donner aux clients moins de fausses alarmes, plus de moyens de recevoir les événements d'alarme, et une meilleure détection des incidents potentiels à l'intérieur et autour de la maison. Il fournira également aux gens des notifications plus utiles qui rendront la vie quotidienne plus pratique, comme la détection des paquets. Les clients d'ADT auront également accès à Nest Aware, un service qui informe les gens sur les événements importants à la maison, y compris les alertes intelligentes et l'enregistrement de l'historique des événements pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours », a précisé Rishi Chandra.ADT précise que la première offre intégrant les appareils Nest sera proposée à ses clients à partir de cette année et que l'intégration se fera d'ici à 2021. « La solution de sécurité domestique complète ADT + Google utilisera une plate-forme sécurisée pour une expérience transparente qui donne la priorité à la confidentialité et à l'interopérabilité pour une plus grande tranquillité d'esprit des clients et le choix », assure ADT.Par ailleurs, chacune des deux sociétés s'est engagée à investir 150 millions de dollars dans le co-marketing, le développement de produits, la technologie et la formation des employés. Du côté de Google, ce partenariat s'inscrit dans une stratégie d'extension de ses parts de marché dans le domaine de la maison intelligente.Sources : Google Qu'en pensez-vous ?