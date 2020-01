Maison connectée : Amazon a vendu 3,9 millions de produits en Europe au 3T19 et occupe la première place du marché devant Google, Selon IDC 0PARTAGES 6 0 D'après les derniers chiffres du groupe de conseil et d'études sur les marchés des technologies de l'information, International Data Corporation (IDC), le marché européen de la maison intelligente a poursuivi sa croissance au troisième trimestre de l'année précédente, à près de 23,8 millions d'appareils vendus contre un peu plus de 20 millions à la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 18,1 %. Si Google avait la plus grosse part de marché durant les deux premiers trimestres, il a été dépassé par Amazon le trimestre suivant.





Le cabinet IDC a publié le 17 janvier ses chiffres sur le marché européen des produits connectés pour la maison au troisième trimestre 2019. D'après l'étude, le secteur continue de connaître une croissance puisque 23,8 millions de produits issus de la domotique ont été écoulés sur cette période, contre 18,1 % de moins sur un an, à 20,1 millions. Représentant 19 % du nombre total de produits vendus, ce sont les enceintes intelligentes qui ont connu plus de succès, avec 4,5 millions d'unités expédiées en Europe, soit une croissance de 36,6 % par rapport au troisième trimestre 2019. De son côté, le divertissement vidéo reste la catégorie qui a engrangé le plus de ventes, avec 56,3 % du part de marché (60,8 millions d'appareils expédiés en Europe).



Durant les deux premiers trimestres 2019, Google était le premier en termes de ventes de produits issus de la domotique en Europe avec 3,57 millions écoulés au premier trimestre et 3,48 millions au deuxième semestre. Juste derrière lui se trouvait Amazon, qui réduisait petit à petit son écart en vendant 2,81 millions d'appareils au premier semestre puis 3,36 millions au deuxième trimestre.



Et entre juillet et septembre dernier, Amazon a dépassé la firme de Mountain View en engrangeant 16,04 % des parts de marché, soit 3,9 millions de ventes, contre 15,9 % pour Google, avec 3,78 millions de produits écoulés. D'ailleurs, les ventes d'Amazon ont augmenté de 26,8 %, loin derrière les 11,2 % de Google.



« Amazon a connu un trimestre remarquable et était responsable de plus de la moitié des haut-parleurs intelligents expédiés en Europe au troisième trimestre de 2019 », confirme Antonio Arantes, analyste chez IDC.



Derrière les deux leaders se trouvent Samsung (2,95 millions d'appareils, 12,4 % de parts de marché), LG (2,45 millions d'appareils, 10,3 % de parts de marché) et Sony (1,32 million d'appareils, 5,5 % de parts de marché), qui composent le Top 5 du classement établi par IDC. Par ailleurs, les autres acteurs occupent 39,5 % du marché, chiffre qui a augmenté de 22,8 % sur un an.



