Les dépenses mondiales en infrastructures de réseau 5G vont presque doubler en 2020, Selon une prévision de Gartner 29PARTAGES 4 0 Les dépenses du marché mondial en infrastructure de réseau 5G vont presque doubler en 2020 pour atteindre 8,1 milliards de dollars, contre 4,2 milliards en 2019, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Les revenus totaux des infrastructures sans fil devraient diminuer de 4,4 % pour atteindre 38,1 milliards de dollars en 2020.



« L'investissement dans les infrastructures de réseaux sans fil continue de gagner du terrain, car un nombre croissant de FSC (Fournisseurs de Services de Communication) donnent la priorité aux projets 5G en réutilisant les actifs actuels, notamment les largeurs de bande de spectre radioélectrique, les stations de base, le réseau central et le réseau de transport; le tout en faisant passer les dépenses LTE/4G en mode maintenance », a déclaré Kosei Takiishi, directeur de recherche principal au Gartner. « Les premiers adoptants de la 5G entraînent une plus grande concurrence entre les FSC. En outre, les gouvernements et les régulateurs encouragent le développement des réseaux mobiles et parient qu'ils seront un catalyseur et un multiplicateur de la croissance économique générale dans de nombreux secteurs ».



En outre, le nouvel écosystème O-RAN (réseau d'accès radio ouvert) et vRAN (réseau d'accès radio virtualisé) pourrait devenir une contrainte pour le déploiement de la 4G actuel et de ce fait, promouvoir l'adoption de la 5G en fournissant des produits 5G rentables et agiles à l'avenir. Gartner prévoit que les FSC de la Grande Chine (Chine, Taiwan et Hong Kong), de la région Asie/Pacifique, de l'Amérique du Nord et du Japon, arrivés à maturité, atteindront une couverture 5G sur 95 % des populations nationales d'ici 2023.





« Bien que les taux de croissance des investissements dans la 5G aient été légèrement inférieurs en 2020 en raison de la crise du Covid-19 (à l’exclusion de la Grande Chine et du Japon), les fournisseurs de services de communication de toutes les régions font rapidement pivoter leurs dépenses nouvelles et discrétionnaires pour développer le réseau 5G et la 5G en tant que plate-forme » , a déclaré Takiishi. À court terme, la Grande Chine est le leader mondial du développement de la 5G, avec 49,4% des investissements mondiaux en 2020 attribués à la région, selon le rapport.



Le cabinet d’analyse américain prévoit que les investissements de la 5G rebondiront modestement en 2021, compte tenu du fait que les FSC cherche à tirer profit des changements de comportement suscités par la forte dépendance des populations aux réseaux de communication. Et que les investissements de la 5G dépasseront alors la LTE/4G en 2022, en partie grâce aux déploiements standalone, une technologie que 15 % des opérateurs devraient avoir lancé d’ici 2023.



Selon Gartner, les opérateurs chinois vont représenter 49 % des dépenses mondiales consacrées à la 5G en 2020, aidés par les prix compétitifs de la production locale, l’assistance de l’État et des « barrières de régulation réduites ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces prévisions ?

Pensez-vous que la Chine peut sur le long terme maintenir sa place de leader dans le développement de la 5G ?



Voir aussi



Les revenus mondiaux de l'infrastructure de réseau 5G atteindront 4,2 milliards de dollars en 2020, selon Gartner Les dépenses du marché mondial en infrastructure de réseau 5G vont presque doubler en 2020 pour atteindre 8,1 milliards de dollars, contre 4,2 milliards en 2019, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Les revenus totaux des infrastructures sans fil devraient diminuer de 4,4 % pour atteindre 38,1 milliards de dollars en 2020.« L'investissement dans les infrastructures de réseaux sans fil continue de gagner du terrain, car un nombre croissant de FSC (Fournisseurs de Services de Communication) donnent la priorité aux projets 5G en réutilisant les actifs actuels, notamment les largeurs de bande de spectre radioélectrique, les stations de base, le réseau central et le réseau de transport; le tout en faisant passer les dépenses LTE/4G en mode maintenance », a déclaré Kosei Takiishi, directeur de recherche principal au Gartner. « Les premiers adoptants de la 5G entraînent une plus grande concurrence entre les FSC. En outre, les gouvernements et les régulateurs encouragent le développement des réseaux mobiles et parient qu'ils seront un catalyseur et un multiplicateur de la croissance économique générale dans de nombreux secteurs ».En outre, le nouvel écosystème O-RAN (réseau d'accès radio ouvert) et vRAN (réseau d'accès radio virtualisé) pourrait devenir une contrainte pour le déploiement de la 4G actuel et de ce fait, promouvoir l'adoption de la 5G en fournissant des produits 5G rentables et agiles à l'avenir. Gartner prévoit que les FSC de la Grande Chine (Chine, Taiwan et Hong Kong), de la région Asie/Pacifique, de l'Amérique du Nord et du Japon, arrivés à maturité, atteindront une couverture 5G sur 95 % des populations nationales d'ici 2023.« Bien que les taux de croissance des investissements dans la 5G aient été légèrement inférieurs en 2020 en raison de la crise du Covid-19 (à l’exclusion de la Grande Chine et du Japon), les fournisseurs de services de communication de toutes les régions font rapidement pivoter leurs dépenses nouvelles et discrétionnaires pour développer le réseau 5G et la 5G en tant que plate-forme » , a déclaré Takiishi. À court terme, la Grande Chine est le leader mondial du développement de la 5G, avec 49,4% des investissements mondiaux en 2020 attribués à la région, selon le rapport.Le cabinet d’analyse américain prévoit que les investissements de la 5G rebondiront modestement en 2021, compte tenu du fait que les FSC cherche à tirer profit des changements de comportement suscités par la forte dépendance des populations aux réseaux de communication. Et que les investissements de la 5G dépasseront alors la LTE/4G en 2022, en partie grâce aux déploiements standalone, une technologie que 15 % des opérateurs devraient avoir lancé d’ici 2023.Selon Gartner, les opérateurs chinois vont représenter 49 % des dépenses mondiales consacrées à la 5G en 2020, aidés par les prix compétitifs de la production locale, l’assistance de l’État et des « barrières de régulation réduites ».Source : Gartner Que pensez-vous de ces prévisions ?Pensez-vous que la Chine peut sur le long terme maintenir sa place de leader dans le développement de la 5G ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème