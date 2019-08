Prévision des revenus des infrastructures sans fil dans le monde, 2018-2021 (en millions de dollars)

La 5G a récemment fait la une des journaux, pour des raisons tant positives que négatives. Des questions ont été posées sur sa faisabilité et certains fournisseurs d'infrastructure de réseau ont été soumis à un examen minutieux en raison de fausses rumeurs de confiance et de sécurité.Le réseau de nouvelles générations aura un impact transformateur sur les entreprises et la société, une fois que les bons cas d'utilisation seront identifiés A Singapour, par exemple, une étude de ce type a pour objectif d'utiliser la 5G pour transformer les ports du pays en entités intelligentes et connectées. Nous sommes dans la phase de test de la 5G et en 2020 et au-delà, la technologie volera la vedette.Alors que le battage médiatique continue à battre son plein, les revenus de l'infrastructure de réseau 5G devraient atteindre 4,2 milliards de dollars en 2020 selon Gartner. Cela représente une augmentation de 89 % par rapport aux revenus de 2,2 milliards USD de 2019.En outre, Gartner prévoit que les investissements dans l'infrastructure de réseau 5G représenteront 6 % des revenus totaux de l'infrastructure sans fil des fournisseurs de services de communication (CSP) en 2019, et que ce chiffre atteindra 12 % en 2020.« Les revenus de l'infrastructure de réseau sans fil 5G vont presque doubler entre 2019 et 2020 », a déclaré Sylvain Fabre, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Pour les déploiements 5G en 2019, les fournisseurs de services de communication utilisent une technologie non-autonome. Cela leur permet d'introduire des services 5G plus rapides, car les équipements 5G New Radio (NR) peuvent être déployés parallèlement à l'infrastructure de réseau de base 4G existante.En 2020, les fournisseurs de services de communication déploieront la technologie 5G autonome, qui nécessitera un équipement 5G NR et un réseau central 5G. Cela réduira les coûts pour les CSP et améliorera les performances des utilisateurs.Selon Gartner, les services 5G seront lancés dans de nombreuses grandes villes en 2019 et 2020. « Les services ont déjà commencé aux États-Unis, en Corée du Sud et dans certains pays européens, dont la Suisse, la Finlande et le Royaume-Uni. Les CSP au Canada, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Espagne, en Suède, au Qatar et aux Émirats arabes unis ont annoncé leur intention d'accélérer la 5G construction de réseaux jusqu'en 2020 », a ajouté la société. En conséquence, Gartner estime que 7 % des fournisseurs de services de communication du monde entier ont déjà déployé une infrastructure 5G dans leurs réseaux.Pour ce qui est de l'évolution de la 5G en Afrique et de la position du continent, les professionnels du secteur estiment que l'évolution de la technologie fera en sorte que le développement de la 4G sera une période révélatrice. Mohamed Madkour , vice-président du marketing et responsable de la marque mondiale du sans-fil chez Huawei, a déclaré récemment que le développement de la 4G jouerait dans la migration du continent vers la 5G et dans les implications pour les opérateurs, les opérateurs et les utilisateurs finaux.« Chaque dollar dépensé en 4G correspond à un dollar 5G ... parce que la 5G a besoin d'une bonne expérience, d'une bonne couverture de la 4G, car lorsque vous vous rabaissez, vous ne retombez pas en 2G ou quelque chose du genre. 4G, ce qui est vraiment bon. Donc, à l'échelle mondiale, les opérateurs renforcent la couche 4G tout en investissant actuellement dans la 5G ».Source : Gartner