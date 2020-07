Donald Trump a signé une autorisation secrète qui a donné à la CIA plus de pouvoirs pour lancer des cyberattaques, D'après d'anciens responsables américains 25PARTAGES 7 0 À en croire d’anciens responsables américains, le président Donald Trump aurait signé en 2018, une autorisation secrète donnant plus de pouvoirs à la Central Intelligence Agency (CIA), comme celui de lancer des cyberattaques. C’est donc ainsi que l’Agence a pu mener secrètement des cyberopérations offensives contre le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, l'agence de renseignement russe FSB et d'autres cibles. Cette autorisation est connue sous le nom de constatation présidentielle.



Cette autorisation a eu pour effet d’annuler les restrictions créées par les administrations précédentes, permettant à l'Agence d'autoriser davantage de ses propres opérations avec des cibles de son choix au lieu d'attendre l'approbation de la Maison-Blanche. Les pouvoirs accordés à la CIA ne couvrent pas seulement le piratage ou la collecte de données, mais ouvrent un moyen de lancer des cyberopérations axées sur la perturbation. Cela pourrait inclure la coupure d'électricité ou la compromission d'une opération de renseignement en divulguant des documents en ligne.





La portée des actions de l’Agence a également été élargie et désormais la CIA peut lancer des cyberattaques contre des groupes de médias, des œuvres de bienfaisance, des institutions religieuses ou des entreprises potentiellement liées aux services de renseignement du pays. Depuis la signature de l'ordonnance, la CIA aurait effectué au moins une douzaine d'opérations qui figuraient sur sa liste de souhaits. Parmi lesquels la fuite du code source des outils de cyber espionnage iraniens, ou encore le dumping public des détails de 15 millions de cartes de paiement de trois banques iraniennes et le piratage de deux entrepreneurs qui travaillaient avec le FSB russe.



Les partisans de cette décision ont déclaré qu'elle accordait à l'agence de renseignement la possibilité d'agir plus agilement, tandis que les critiques ont déclaré que cela pourrait être un niveau dangereux de surveillance du renseignement. Certains anciens responsables américains sont allés plus loin en déclarant : « Notre gouvernement est en train de se transformer en WikiLeaks, en utilisant le piratage, le dumping et en communiquant sur le dark web avec des dissidents ». Au-dessus de tout ceci, il y a des internautes qui pensent que si les dernières cyberattaques lancées par la CIA ne sont pas suffisantes pour inquiéter les responsables américains sur les nouveaux pouvoirs de l’Agence, alors les ripostes des cibles devraient pouvoir y parvenir.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Trump vs Twitter : le Président américain signe son décret contre les réseaux sociaux, qu'il accuse de censure et biais politiques

Macron et Trump déclarent une trêve dans le différend qui les oppose sur la taxe numérique, afin de ne pas sombrer dans une guerre commerciale qui ne serait bénéfique à personne

Une action en justice contre un décret de Trump insinue qu'il viole le droit des sociétés à la liberté d'expression, par sa répression des médias sociaux À en croire d’anciens responsables américains, le président Donald Trump aurait signé en 2018, une autorisation secrète donnant plus de pouvoirs à la Central Intelligence Agency (CIA), comme celui de lancer des cyberattaques. C’est donc ainsi que l’Agence a pu mener secrètement des cyberopérations offensives contre le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, l'agence de renseignement russe FSB et d'autres cibles. Cette autorisation est connue sous le nom de constatation présidentielle.Cette autorisation a eu pour effet d’annuler les restrictions créées par les administrations précédentes, permettant à l'Agence d'autoriser davantage de ses propres opérations avec des cibles de son choix au lieu d'attendre l'approbation de la Maison-Blanche. Les pouvoirs accordés à la CIA ne couvrent pas seulement le piratage ou la collecte de données, mais ouvrent un moyen de lancer des cyberopérations axées sur la perturbation. Cela pourrait inclure la coupure d'électricité ou la compromission d'une opération de renseignement en divulguant des documents en ligne.La portée des actions de l’Agence a également été élargie et désormais la CIA peut lancer des cyberattaques contre des groupes de médias, des œuvres de bienfaisance, des institutions religieuses ou des entreprises potentiellement liées aux services de renseignement du pays. Depuis la signature de l'ordonnance, la CIA aurait effectué au moins une douzaine d'opérations qui figuraient sur sa liste de souhaits. Parmi lesquels la fuite du code source des outils de cyber espionnage iraniens, ou encore le dumping public des détails de 15 millions de cartes de paiement de trois banques iraniennes et le piratage de deux entrepreneurs qui travaillaient avec le FSB russe.Les partisans de cette décision ont déclaré qu'elle accordait à l'agence de renseignement la possibilité d'agir plus agilement, tandis que les critiques ont déclaré que cela pourrait être un niveau dangereux de surveillance du renseignement. Certains anciens responsables américains sont allés plus loin en déclarant : « Notre gouvernement est en train de se transformer en WikiLeaks, en utilisant le piratage, le dumping et en communiquant sur le dark web avec des dissidents ». Au-dessus de tout ceci, il y a des internautes qui pensent que si les dernières cyberattaques lancées par la CIA ne sont pas suffisantes pour inquiéter les responsables américains sur les nouveaux pouvoirs de l’Agence, alors les ripostes des cibles devraient pouvoir y parvenir.Source : Yahoo Qu’en pensez-vous ?