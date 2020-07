La grosse entreprise de technologie Google fait actuellement l’objet de poursuites judiciaires assez sérieuses. En effet, mardi dernier, une poignée de consommateurs a déposé une plainte auprès d'un tribunal de district américain de San Jose. Ils accusent l’entreprise d'avoir violé la loi fédérale sur l'écoute électronique et la loi californienne sur la confidentialité. Pour être plus précis, ils avancent que Google enregistre ce que les gens font sur des centaines de milliers d'applications mobiles, même lorsqu'ils suivent les paramètres recommandés par l'entreprise pour arrêter une telle surveillance.Cette affaire est prise en main par le cabinet d'avocats Boies Schiller Flexner qui représente les plaignants et est la deuxième que mène ce cabinet contre Google en l’espace de quelques mois. Le mois dernier, ce cabinet a accusé Google d'enregistrer l'activité des utilisateurs du navigateur Chrome, même lorsque ces derniers ont activé ce que Google appelle le mode navigation privée.Pour cette nouvelle affaire, il est dit dans le dossier des plaignants que la collecte de données se ferait via Firebase de Google, un ensemble de logiciels populaires parmi les développeurs d'applications pour stocker des données, fournir des notifications et des annonces, et suivre les problèmes et les clics.« Même lorsque les consommateurs suivent les propres instructions de Google et désactivent le suivi de leurs activités sur le web et les applications dans leurs paramètres de contrôles de confidentialité, Google continue néanmoins d'intercepter l'utilisation des applications et les informations personnelles des consommateurs », tels sont les allégations avancées dans la plainte. Il est également dit que Google utilise certaines données Firebase pour améliorer ses produits et personnaliser les publicités et autres contenus pour les consommateurs.Si tout cela est avéré, Google risque écoper d’une grosse amende, mais pour certains internautes, cela ne suffira pas pour dissuader l’entreprise de recommencer. Ces internautes avancent l’argument selon lequel, le montant de l’amende sera toujours inférieur au montant que Google gagne en agissant de la sorte, donc les choses ne changeront pas. D’autres pensent qu’en prenant des mesures plus fortes allant jusqu’à l’emprisonnement des responsables, cela pourrait avoir un effet dissuasif auprès de ces grosses entreprises.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?Quelle sanction proposeriez-vous ?