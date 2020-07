Google a annoncé hier le rachat de North, une startup canadienne spécialisée dans les lunettes de réalité augmentée. Cette dernière a commercialisé son premier modèle, baptisé Focals, en 2019. Grâce à cette acquisition, Google pourrait se remettre sur le marché des lunettes de réalité augmentée grand public. En effet, la firme de Mountain View a annoncé en janvier 2015 l’arrêt du projet Google Glass. Et en mai 2019, elle a décidé de relancer le produit, mais seulement à destination des professionnels.« Aujourd'hui, nous annonçons que Google a acquis North, un pionnier des interfaces homme-machine et des lunettes intelligentes. Ils ont construit une base technologique solide et nous sommes ravis que North se joigne à nous dans nos efforts plus larges pour créer des appareils et des services utiles », a annoncé Rick Osterloh, vice-président de Google en charge du hardware et des services.« L'expertise technique de North nous aidera à continuer d'investir dans nos efforts en matière de matériel et dans l'avenir de l'informatique ambiante. Ils se joindront à l'équipe de Google basée à Kitchener-Waterloo, au Canada, la ville natale de North et une région avec un talent technologique impressionnant. Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues et attachés à la communauté technologique mondiale croissante de Kitchener-Waterloo », a-t-il ajouté.North a été créée par Stephen Lake, Matthew Bailey et Aaron Grand en 2012. La startup canadienne, qui s'appelait Thalmic Labs jusqu'en 2012, avait d'abord commencé par mettre au point Myo, un périphérique d'entrée basé sur les gestes. Ensuite, elle a créé une paire de lunettes de réalité augmentée baptisée Focals et commercialisée en 2019. La deuxième génération de Focals devait voir le jour cette année mais suite à ce rachat, son lancement a été annulé.« Au cours des dernières années, il est devenu clair que l'alignement sur Google ferait progresser considérablement notre vision commune. Cette acquisition convient parfaitement à North et, surtout, nous restons ici à Kitchener-Waterloo. Nous sommes fiers d'avoir fait croître notre entreprise dans la région de Kitchener-Waterloo et sommes reconnaissants de l'énorme soutien que nous avons reçu de la communauté. Nous sommes impatients de rester dans la région avec Google », ont indiqué les trois cofondateurs.« Nous ne pourrions être plus ravis de rejoindre Google et de franchir une nouvelle étape passionnante vers l'avenir sur lequel nous nous sommes concentrés au cours des huit dernières années », ont-ils conclu.L’acquisition de North serait un moyen pour Google de se remettre dans le marché des lunettes à réalité augmentée grand public, suite à l’échec du Google Glass. Si tel est le cas, la concurrence pour les lunettes intelligentes va s’intensifier entre les géants du numérique, sachant qu’Apple est en train de mettre au point un produit similaire, qu’il a nommé Apple Glass. Selon les rumeurs, les lunettes connectées de la marque à la pomme pourraient être lancées cette année.Source : Google Que pensez-vous de cette acquisition ?