Un YouTubeur prétend avoir vu les lunettes à réalité augmentée d'Apple Et explique comment elles fonctionneront 36PARTAGES 3 0 Jon Prosser est le propriétaire de la chaîne YouTube nommée Front Page Tech. Il a à son actif déjà fait plusieurs révélations qui se sont avérées par la suite être vraies et parmi les dernières qu’il a faites, une semble particulièrement intéressante : les prochaines lunettes intelligentes d’Apple. On entendait déjà depuis quelque temps, plusieurs rumeurs faisant état de ce qu’Apple travaillerait sur un casque de réalité augmentée ou des lunettes intelligentes. Seulement, la société a jusqu'à présent refusé de fournir publiquement des détails sur le moment où s'attendre à du matériel monté sur la tête, équipé de réalité augmentée.



Mais dans une vidéo publiée le 20 mai dernier sur sa chaîne YouTube, Prosper prétend avoir vu la vidéo d'un prototype de ces lunettes et va même jusqu’à dire que celles-ci seront appelées Apple Glass, tout comme Google Glass. Il va jusqu’à déclarer qu’elles coûteront 499 dollars plus le coût des verres correcteurs et qu’elles seront officiellement annoncé par la société soit au quatrième trimestre de l’année 2020, soit au premier trimestre de l’année 2021.





D’après lui, Apple avait prévu d'annoncer les lunettes aux côtés de l'iPhone 12, mais vu que les médias ne pouvaient pas être présents en raison de la pandémie qui secoue actuellement le monde, l’annonce aurait donc été repoussée de près d’un an.



Dans sa vidéo, Prosper dit avoir vu un prototype de ces lunettes qui a des cadres en plastique, ce qui n’exclut pas que le métal puisse être utilisé plus tard. Il dit que le prototype en question était doté d’une station de charge qui lui permet d'être rechargé sans fil. Il avance également que tout le traitement des données se produira sur un iPhone connecté sans fil, similaire à la façon dont l'Apple Watch communique. Vraisemblablement, cela signifie que les lunettes devront être couplées à un iPhone à tout moment et que les lunettes manqueraient, au minimum, de connexion Internet.



Il n'y aura pas de caméras sur les lunettes selon Prosper, ceci en raison de problèmes de confidentialité, mais il y aura un seul capteur LiDAR en haut à droite de l’appareil. Prosser pense que les appareils peuvent scanner des codes QR propriétaires et il déclare également que les informations s’affichent sur les deux objectifs de l’appareil. Il annonce aussi que l’interface utilisateur de l’appareil est appelée Starboard et qu’elle peut être contrôlée à la fois sur et devant l'appareil avec des gestes de l'utilisateur.



Les rumeurs sur les lunettes à réalité augmentée d’Apple ne datent pas d’aujourd’hui et jusqu’à ce que la société décide de faire une annonce à ce sujet, elles ne cesseront pas. Toujours est-il que grâce à elles, on peut voir l’enthousiasme des internautes qui ne cessent de manifester leur volonté de se procurer ces lunettes.



Source : YouTube



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Achèteriez-vous ces lunettes ?



Voir aussi :



Copier et coller des images du monde réel dans le virtuel se fait grâce à un téléphone équipé d'« AR cut and paste », une app en développement qui inverse le concept de réalité augmentée

Les entreprises recherchent surtout les ingénieurs expérimentés en Go et en réalité augmentée / virtuelle alors que les ingénieurs préfèrent surtout JS et Python, d'après un rapport

iPhone SE 2020 : le smartphone d'Apple est petit, moins cher et très puissant, grâce au SoC A13 de la marque qui rivalise avec celui des appareils Android les plus haut-de-gamme Jon Prosser est le propriétaire de la chaîne YouTube nommée Front Page Tech. Il a à son actif déjà fait plusieurs révélations qui se sont avérées par la suite être vraies et parmi les dernières qu’il a faites, une semble particulièrement intéressante : les prochaines lunettes intelligentes d’Apple. On entendait déjà depuis quelque temps, plusieurs rumeurs faisant état de ce qu’Apple travaillerait sur un casque de réalité augmentée ou des lunettes intelligentes. Seulement, la société a jusqu'à présent refusé de fournir publiquement des détails sur le moment où s'attendre à du matériel monté sur la tête, équipé de réalité augmentée.Mais dans une vidéo publiée le 20 mai dernier sur sa chaîne YouTube, Prosper prétend avoir vu la vidéo d'un prototype de ces lunettes et va même jusqu’à dire que celles-ci seront appelées Apple Glass, tout comme Google Glass. Il va jusqu’à déclarer qu’elles coûteront 499 dollars plus le coût des verres correcteurs et qu’elles seront officiellement annoncé par la société soit au quatrième trimestre de l’année 2020, soit au premier trimestre de l’année 2021.D’après lui, Apple avait prévu d'annoncer les lunettes aux côtés de l'iPhone 12, mais vu que les médias ne pouvaient pas être présents en raison de la pandémie qui secoue actuellement le monde, l’annonce aurait donc été repoussée de près d’un an.Dans sa vidéo, Prosper dit avoir vu un prototype de ces lunettes qui a des cadres en plastique, ce qui n’exclut pas que le métal puisse être utilisé plus tard. Il dit que le prototype en question était doté d’une station de charge qui lui permet d'être rechargé sans fil. Il avance également que tout le traitement des données se produira sur un iPhone connecté sans fil, similaire à la façon dont l'Apple Watch communique. Vraisemblablement, cela signifie que les lunettes devront être couplées à un iPhone à tout moment et que les lunettes manqueraient, au minimum, de connexion Internet.Il n'y aura pas de caméras sur les lunettes selon Prosper, ceci en raison de problèmes de confidentialité, mais il y aura un seul capteur LiDAR en haut à droite de l’appareil. Prosser pense que les appareils peuvent scanner des codes QR propriétaires et il déclare également que les informations s’affichent sur les deux objectifs de l’appareil. Il annonce aussi que l’interface utilisateur de l’appareil est appelée Starboard et qu’elle peut être contrôlée à la fois sur et devant l'appareil avec des gestes de l'utilisateur.Les rumeurs sur les lunettes à réalité augmentée d’Apple ne datent pas d’aujourd’hui et jusqu’à ce que la société décide de faire une annonce à ce sujet, elles ne cesseront pas. Toujours est-il que grâce à elles, on peut voir l’enthousiasme des internautes qui ne cessent de manifester leur volonté de se procurer ces lunettes.Source : YouTubeQu’en pensez-vous ?Achèteriez-vous ces lunettes ?