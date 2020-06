4 0

A quoi bon parler de 5G quand on voit que encore durant les dernières municipales de ma ville, aucun des candidats n'ont parlé du déploiement de la fibre optique mais se sont tous positionnés contre l'installation d'antenne relais réseau téléphone vers une école.Ce qui est d'autant plus absurde car la diffusion étant "conique" l'école aurait été touchée minimement. Du coup on la met 2 km plus loin, pour être sûr que les enfants ne seront pas touchés.A mon sens, l'accès à la technologique se doit d'être continue et non interrompue par l'apparition de la 5G. On voit encore là un jeu de politiques qui ne connaissent rien aux éléments techniques et qui ne favorisent pas d'autres accès à une connexion optimale car "en France on aime faire des ronds points".J'imagine que Mr le maire de la ville de Bordeaux doit être équipé en fibre et ne voit pas l’intérêt d'une antenne 5G. Qu'il mette de la fibre partout !