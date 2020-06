Jim Keller Jim Keller

Sundari Mitra, l'ancien CEO et fondateur de NetSpeed Systems et l'actuel chef du Configurable Intellectual Property and Chassis Group d'Intel, dirigera l’IP Engineering Group axé sur le développement de de produits IP.

Gene Scuteri, présenté comme « un chef de file accompli de l'ingénierie dans l'industrie des semi-conducteurs », dirigera le groupe d'ingénierie des réseaux Xeon et des réseaux.

Daaman Hejmadi retournera à la tête du groupe d'ingénierie client axé sur l'exécution de systèmes sur puce (SoC) et la conception de produits de client, d'appareil et de chipset de nouvelle génération. Hejmadi a plus de deux décennies d'expérience dans la direction d'équipes fournissant des SoC avancés à l'intérieur et à l'extérieur d'Intel.

Navid Shahriari, un leader expérimenté d'Intel, continuera de diriger le groupe de fabrication et d'ingénierie produits, qui se concentre sur la fourniture de suites de tests de pré-production et de capacités de débogage des composants.

C’est dans un billet de blog qu’est parvenu la nouvelle : « Aujourd'hui, Intel a annoncé que Jim Keller avait démissionné à compter du 11 juin 2020, pour des raisons personnelles. Intel apprécie le travail de M. Keller au cours des deux dernières années pendant lesquelles il a contribué à faire progresser le leadership des produits Intel et Intel lui souhaite, à lui et à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Intel est cependant heureux d'annoncer que M. Keller a accepté de servir de consultant pendant six mois pour aider à la transition ».Son parcours professionnel ainsi que les projets sur lesquels il a travaillé sont intéressants. Jim Keller a travaillé au DEC jusqu'en 1998, où il a participé à la conception des processeurs Alpha 21164 et 21264. En 1998, il a rejoint AMD, où il a travaillé au lancement du processeur AMD Athlon (K7) et a été l'architecte principal de la microarchitecture AMD K8, qui comprenait également la conception du jeu d'instructions x86-64 et de l'interconnexion HyperTransport principalement utilisée pour les communications multiprocesseurs.En 1999, il a quitté AMD pour travailler chez SiByte afin de concevoir des processeurs basés sur MIPS pour des interfaces réseau à 1 Go/s et d'autres appareils. En novembre 2000, SiByte a été acquis par Broadcom, où il a continué comme architecte en chef jusqu'en 2004.En 2004, il est devenu vice-président de l'ingénierie chez P.A. Semi, une entreprise spécialisée dans les processeurs mobiles basse consommation. Début 2008, Keller est allé travailler chez Apple. P.A. Semi a été acquis par Apple peu de temps après, évènement qui a permis à Keller de retrouver son ancienne équipe de P.A. Semi. La « nouvelle » équipe a travaillé à la conception des processeurs mobiles sur puce Apple A4 et A5. Ces processeurs ont été utilisés dans plusieurs produits Apple, notamment l'iPhone 4, 4S, iPad et iPad 2.En août 2012, Jim Keller est retourné chez AMD, où sa tâche principale était de diriger le développement d'une nouvelle génération de microarchitectures x86-64 et ARM appelées Zen et K12. Après des années d'incapacité à concurrencer Intel sur le marché des processeurs haut de gamme, la nouvelle génération de processeurs Zen avait pour objectif de restaurer la position d'AMD sur le marché des processeurs x86-64 haut de gamme. Le 18 septembre 2015, Keller a quitté AMD pour poursuivre d'autres opportunités, mettant fin à son emploi de trois ans chez AMD.En janvier 2016, Keller a rejoint Tesla, Inc. en tant que vice-président de la division Autopilot Hardware Engineering.Il a fallu attendre avril 2018 pour qu’il rejoigne les rangs d’Intel.Avec le départ de Keller, Intel a effectué un certain nombre d’ajustements dans sa division TSCG, toujours dirigé par Venkata (Murthy) Renduchintala. L’entreprise avance que « Intel dispose d'une équipe de leaders techniques très expérimentée au sein de son groupe Technologie, architecture des systèmes et clients (TSCG) sous la direction du Dr Venkata (Murthy) Renduchintala, président de groupe du TSCG et directeur de l'ingénierie ».Dans le cadre de cette transition, les changements de leadership suivants seront apportés, avec effet immédiat:« Jim Keller est une rock star et Intel perd un grand architecte », a commenté l'analyste principal de Moor Insights Patrick Moorhead. « Historiquement, Keller est parti après un jalon spécifique comme il l'a fait chez Apple, Tesla et AMD. Je n'ai aucune idée des raisons personnelles expliquant son départ , mais j'espère qu'il va bien. Concernant Intel, c’est un endroit avec des ressources conséquentes où les architectes veulent travailler ».En somme, le départ de Jim Keller n'était pas prévu, Intel avance des raisons personnelles. Si la prise d'effet est immédiate, l'ingénieur restera consultant externe pendant six mois (donc jusqu'à la fin de l'année). Une manière d'assurer la passation avec la nouvelle organisation. Bien qu’Intel perd un atout très important, il serait intéressant de voir si ses travaux auront la même portée que les précédents et s’il poursuivra sa carrière dans l’une de ses anciennes boîtes ou chez un autre acteur du marché.Source : Intel