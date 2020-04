« Les mauvaises entreprises sont détruites par les crises, les grandes entreprises sont améliorées par elles », a déclaré Bob Swan, PDG d'Intel à propos des résultats financiers d'Intel au 1T20 11PARTAGES 6 1 À l’heure où la pandémie du Covid-19 dicte sa loi, les entreprises font l’effort de rester dynamique afin de minimiser les impacts négatifs sur leurs résultats. Les entreprises ont vécu un premier trimestre 2020 très difficile, mais Intel semble s’en être tiré avec un résultat satisfaisant. Bob Swan, son PDG s’en vante et confie que cela ne sera malheureusement pas le cas de tout le monde. Selon lui, toutes les entreprises ne pourront pas y survivre et celles qui le seront se retrouveront plus améliorées qu’avant la crise. Il est certain qu’il s’agit d’une généralisation en temps de crise.



En faisant cette déclaration, Bob Swan, l’actuel PDG d’Intel n’a fait que paraphraser Andy Grove, un ancien PDG de la société mort en 2016. Il pense que cela est vrai en se basant sur l’expérience de son entreprise au cours de ce premier trimestre mouvementé par la crise du coronavirus. Swan a qualifié les résultats de l’entreprise d’exceptionnels, même s’il a été noté quelques baisses dans les chiffres. Les investisseurs ont été effrayés et ont fait chuter le titre de 5 % en dehors des heures de bourse, en raison d’une décision de l’entreprise elle-même.



Au niveau des chiffres annoncés, il est mentionné que l’entreprise a augmenté son activité en rapport avec les centres de données de 34 % au premier trimestre 2020. À cet effet, les revenus centrés sur les données représentent maintenant 51 % des revenus totaux, alors que les revenus des PC ont augmenté de 14 %. Les usines de l'entreprise fonctionneraient à plus de 90 % pour ce qui concerne les livraisons dans les délais. Seul le personnel essentiel entre dans ces usines. Selon Swan leurs installations sont parmi les lieux les plus propres du monde.





Bob Swan, PDG d’Intel

La chaîne d’approvisionnement de la société a été affectée en janvier alors que l’épidémie commençait à atteindre des sommets. Toutefois, Intel estime que ses partenaires retourneront désormais petit à petit au travail et la production augmente chaque semaine. Pensant à l’avenir, Intel a aussi déclaré que ses marges bénéficiaires brutes, ou l'argent qu'elle gagne sur la vente de ses produits, seraient probablement plus faibles au deuxième trimestre. Ceci est dû au fait qu’il dépense beaucoup dans la fabrication de sa deuxième génération de produits de 10 nanomètres.



Intel accélère la transition vers ses processeurs de 10 nanomètres “Tiger Lake” à un rythme plus rapide que prévu. Bob Swan a aussi expliqué que l’entreprise poursuivait sa stratégie d’élargissement de ses débouchés commerciaux en fabriquant d'autres types de puces qui entrent dans les systèmes électroniques et les produits informatiques, telles que les puces graphiques et la mémoire Optane, un nouveau périphérique mémoire autonome doté d’une technologie intelligente développé par Intel pour combler les fossés de la mémoire traditionnelle.



Il personnalise et accélère votre expérience informatique sur les PC avec Intel Core. Il apprend quels sont les documents, images, vidéos et applications que vous utilisez le plus souvent, les garde à portée de main pour un accès rapide et se souvient d'eux, même une fois le PC éteint. Intel a racheté 4,2 milliards de dollars au premier trimestre et a arrêté tous les rachats d'actions le 24 mars. Elle a également levé 10,3 milliards de dollars de dettes. D’un autre côté, Intel a connu une forte demande d’ordinateurs portables pour travailler à la maison pendant le trimestre écoulé.



Selon Bob Swan, cette hausse a été compensée par l'impact de la pandémie sur le produit intérieur brut mondial. Il estime que les dépenses des gouvernements et des entreprises devraient être plus faibles au cours du second semestre de l'année. Cela dit, Intel s'attend à ce que la pandémie affecte la demande mondiale de PC pendant le reste de l'année. Dans la lutte contre la pandémie en cours, Intel prévoit une aide à hauteur de 100 millions de dollars pour ses employés. Il a aussi promis 50 millions en ressources et en espèces pour lutter contre le coronavirus.



« Nous reconnaissons que nos communautés locales et mondiales ont besoin que nous continuions à fournir la technologie pour aider à relever le défi du Covid-19, et nous sommes entièrement concentrés sur cette tâche », a déclaré Swan. Notre but est de créer une technologie qui change le monde et qui enrichit la vie de chaque personne sur Terre. Cela n'a jamais été aussi important que maintenant... Nous sortirons de cette crise mondiale encore plus fort », a-t-il conclu.



Source :



Et vous ?



Êtes-vous ou pas du même avis que Bob ? Pourquoi ?

Cela est-il vrai pour tous les secteurs IT ?

Quels sont selon vous les secteurs IT les plus sensibles et facilement touchés par une crise comme la pandémie du covid-19 ?



