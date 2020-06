Envoyé par calvaire Envoyé par si d'un point de vue financier c'est une goutte d'eau pour intel, symboliquement par contre c'est une grosse claque, en gros leurs cpu accuse un retard technologique important.

Envoyé par calvaire Envoyé par C'est un parie risqué pour Apple quand même.

À part la finesse de la gravure, donne 1 point où Intel est en retardSeul l'arrivée du PCI Express 4 et de la DDR 5 peut être le cas si Intel les retardent parce que AMD a du PCI Express 4Même en 14nm, les processeurs Intel sont équivalents au Rizen dans de nombreux domaines (et d'après les tests, Intel est encore devant pour les jeuxLa vitesse de la mémoire? Intel reste à 2666 MHz, mais avec AMD, au delà de 3200 MHz c'est du surcadençage.Les changements de socket, le prix, le nombre de cores, i9 - HEDT, ..? ce n'est que du "Es-tu sûr ?Cela va faire depuis 2011 et l’explosion de l'iPhone (iPad ensuite) et la baisse des ventes du MacBook (en dessous de 20% du CA/ bénéfice Apple, il faut vérifier si c'est encore vrai) que certains prédisaient la mort de OS X, et de l'arrivée de l'iOS.Apple a fait 1 autre stratégie : commencer par diffuser des applications iPhone sur OS X avec une synchronisation iPhone/ iPad/ MacBook/ iMac et maintenant mettre le même processeur que l'iPhone/ iPad dans les MacBook/ iMac (et peut-être Mac mini/ pro)Apple a quand même l'Apple Store, et OS X n'est pas devenu "un truc à tuiles" comme Windows l'est devenuparce qu'il devait être présent sur téléphone et ordinateur