Dans son message hebdomadaire sur l’état du noyau, Linus Torvalds a publié la version 5.7 rc7 de Linux, a estimé que le processus de développement avait été fluide et a déclaré « Bien sûr, tout peut encore changer, mais tout semble être prêt pour une sortie régulière prévue pour le week-end prochain ».Il en a profité pour faire une remarque qui n’est pas passée inaperçue :« En fait, ce qui a suscité le plus d’enthousiasme en moi cette semaine a été la mise à jour de mon PC et pour la première fois depuis 15 ans, mon desktop n’est pas basé sur Intel. Non, je ne suis pas encore passé à ARM, mais je fonctionne maintenant avec un AMD Threadripper 3970x. Mes tests « allmodconfig » sont trois fois plus rapides qu’auparavant. Si cela n’a pas beaucoup d’importance en cette période calme, je remarquerai les effets de cette mise à jour lors de la prochaine fenêtre d'intégration des correctifs ».Le superviseur Linux s’est donc passé d’Intel sur son PC personnel et a laissé entendre qu'il espère un jour utiliser un desktop alimenté par ARM. En changeant la configuration de son PC pour adopter un processeur x86 AMD au lieu d’une puce Intel, Linus Torvalds valide les performances des dernières puces Ryzen par rapport à celles du fondeur de Santa Clara.Torvalds n’a pas laissé filtrés plus de détails, mais étant donné qu’il a opté pour la puce AMD très haut de gamme Ryzen Threadripper 3970x, il a donc bénéficié de 32 cœurs cadencés à 3,7 GHz (avec la possibilité de monter jusqu’à 4,5 GHz en mode Turbo sur certains cœurs). Il est possible que Torvalds ait acquis un tout nouveau PC, car la puce AMD nécessite un socket sTRX4, présent sur les cartes-mères seulement depuis fin 2019.Cette annonce, combinée à la vidéo vantant les mérites d’un PC équipé de puce Ryzen de Greg Kroah Hartmann, collaborateur de longue date de Linus Torvals, pourrait susciter un peu plus l’intérêt de la communauté Linux pour AMD ; que deux professionnels de l'informatique de haut niveau aient adopté le kit d’AMD pour travailler sur le noyau Linux peut être de bon augure pour l’entreprise.Source : message de Linus Torvalds Sur quels critères vous basez-vous pour choisir votre PC ou ordinateur portable ?Que pensez-vous de ces annonces de grands noms de l'open source que sont Linus Torvalds et Greg Kroah Hartmann ?