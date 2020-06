Elon Musk appelle à la dissolution d'Amazon, Intensifiant ainsi les querelles qui existent entre Jeff Bezos et lui 11PARTAGES 5 0 C'est dans un tweet fait jeudi dernier par Elon Musk, que le PDG de Tesla a appelé à la dissolution d'Amazon, intensifiant ainsi les querelles qui existent déjà entre lui et Jeff Bezos, le PDG d’Amazon. Il est important de préciser que les 2 hommes, en plus de leurs fonctions à Amazon et Tesla, sont à la tête de sociétés concurrentes opérant dans l'exploration spatiale.



Le message de Musk est venu en réponse à un tweet d’Alex Berenson, un écrivain qui a déclaré que son livre intitulé " Vérités non déclarées sur COVID-19 et les verrouillages " avait été retiré d’Amazon pour violation des directives non spécifiées. Musk n’a pas fait dans la finesse et a même tagué dans son tweet Jeff Bezos, le PDG du détaillant en ligne : « C'est insensé @JeffBezos », a tweeté Musk au chef d'Amazon. Il a ensuite rajouté dans un second tweet : « Il est temps de dissoudre Amazon. Les monopoles ont tort ». Il faut dire que Musk a toujours été franc sur Twitter et ne fait jamais de détours pour exprimer le fond de sa pensée.





Amazon n’a pas daigné donner suite aux provocations de Musk. Toutefois, un porte-parole de la société a déclaré que le livre avait été supprimé par erreur et qu'il était en cours de réintégration. Après cela, Berenson a fait un tweet dans lequel il remerciait Elon Musk ainsi que tous ceux qui ont aidé à ce que son livre puisse finalement être mis en vente sur Amazon. Seulement, le détaillant en ligne a tenu à préciser que la décision d’autoriser la vente de ce livre sur sa plateforme, n’était en rien l’œuvre d’Elon Musk.



Musk n'a pas le pouvoir légal de dissoudre Amazon, mais avec ses plus de 35 millions de followers, on peut dire que sa voix fait partie de celles qui peuvent faire bouger les choses. Surtout en ce moment où Amazon est dans une position assez délicate, puisqu’elle fait partie des entreprises technologiques actuellement sous examen pour la taille et la portée croissantes de ses activités.



Pendant ce temps, les réactions des internautes sur la dissolution d’Amazon sont diverses. Certains pensent que le détaillant en ligne est devenu beaucoup trop grand pour le bien de quiconque, y compris le sien et qu’il vaudrait mieux le dissoudre pour que soit rétablie la concurrence.



Mais certains proposent de simplement remplacer les monopoles par des protocoles ouverts en prenant comme exemple le protocole d'échange et de livraison de marchandises qui pourrait remplacer les ventes d'Amazon. En attendant, l’examen d’Amazon par les régulateurs fédéraux et les législateurs se poursuit. Attendons de voir quelles en seront les conclusions.



Source : Twitter



Et vous ?



Partagez-vous l’avis d’Elon Musk ?

Que proposeriez-vous comme mesures pour rétablir la concurrence ?



Voir aussi :



Elon Musk, Jeff Bezos parmi les milliardaires américains qui gagnent en valeur nette en temps de pandémie, selon un rapport. « C'est l'histoire de deux pandémies, avec des sacrifices très inégaux »

Elon Musk annonce une augmentation du prix de l'option « conduite entièrement autonome » des voitures de Tesla, la fonctionnalité coûtera 1000 dollars supplémentaires dans quelques mois

Elon Musk recrute pour Tesla et signe dans un style qui lui est particulier : « Je me fiche de savoir si tu es même parvenu à obtenir ton diplôme d'études secondaires » C'est dans un tweet fait jeudi dernier par Elon Musk, que le PDG de Tesla a appelé à la dissolution d'Amazon, intensifiant ainsi les querelles qui existent déjà entre lui et Jeff Bezos, le PDG d’Amazon. Il est important de préciser que les 2 hommes, en plus de leurs fonctions à Amazon et Tesla, sont à la tête de sociétés concurrentes opérant dans l'exploration spatiale.Le message de Musk est venu en réponse à un tweet d’Alex Berenson, un écrivain qui a déclaré que son livre intitulé " Vérités non déclarées sur COVID-19 et les verrouillages " avait été retiré d’Amazon pour violation des directives non spécifiées. Musk n’a pas fait dans la finesse et a même tagué dans son tweet Jeff Bezos, le PDG du détaillant en ligne : « C'est insensé @JeffBezos », a tweeté Musk au chef d'Amazon. Il a ensuite rajouté dans un second tweet : « Il est temps de dissoudre Amazon. Les monopoles ont tort ». Il faut dire que Musk a toujours été franc sur Twitter et ne fait jamais de détours pour exprimer le fond de sa pensée.Amazon n’a pas daigné donner suite aux provocations de Musk. Toutefois, un porte-parole de la société a déclaré que le livre avait été supprimé par erreur et qu'il était en cours de réintégration. Après cela, Berenson a fait un tweet dans lequel il remerciait Elon Musk ainsi que tous ceux qui ont aidé à ce que son livre puisse finalement être mis en vente sur Amazon. Seulement, le détaillant en ligne a tenu à préciser que la décision d’autoriser la vente de ce livre sur sa plateforme, n’était en rien l’œuvre d’Elon Musk.Musk n'a pas le pouvoir légal de dissoudre Amazon, mais avec ses plus de 35 millions de followers, on peut dire que sa voix fait partie de celles qui peuvent faire bouger les choses. Surtout en ce moment où Amazon est dans une position assez délicate, puisqu’elle fait partie des entreprises technologiques actuellement sous examen pour la taille et la portée croissantes de ses activités.Pendant ce temps, les réactions des internautes sur la dissolution d’Amazon sont diverses. Certains pensent que le détaillant en ligne est devenu beaucoup trop grand pour le bien de quiconque, y compris le sien et qu’il vaudrait mieux le dissoudre pour que soit rétablie la concurrence.Mais certains proposent de simplement remplacer les monopoles par des protocoles ouverts en prenant comme exemple le protocole d'échange et de livraison de marchandises qui pourrait remplacer les ventes d'Amazon. En attendant, l’examen d’Amazon par les régulateurs fédéraux et les législateurs se poursuit. Attendons de voir quelles en seront les conclusions.Source : TwitterPartagez-vous l’avis d’Elon Musk ?Que proposeriez-vous comme mesures pour rétablir la concurrence ?