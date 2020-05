Depuis que le coronavirus est passé au stade de pandémie, on a assisté à une forte mobilisation des grosses entreprises technologiques dans le but d’apporter leurs contributions pour stopper la propagation du virus. De nombreuses applications ont vu le jour à travers le monde et aujourd’hui, c’est au tour de l’Allemagne. En effet, le gouvernement fédéral allemand a demandé à 2 entreprises locales de lui développer une application de traçage COVID-19 en tant que logiciel open source.SAP SE and Deutsche Telekom puisqu’il s’agit d’elles sont les 2 entreprises ayant été sollicitées par le gouvernement allemand pour ce projet. Deutsche Telekom fournit le réseau ainsi que la technologie mobile tout en exploitant également le backend de l'application de manière sûre, évolutive et stable. SAP SE pour sa part est responsable du développement de l'application, de son cadre et de la plate-forme sous-jacente.Cette application sera l’application officielle de notification d'exposition COVID-19 pour l'Allemagne. Nommée Corona-Warn-App, l’application en question sera fortement inspirée des protocoles DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) et TCN et basée sur les spécifications d'Apple et de Google en matière de suivi des contacts préservant la confidentialité.Sous licence Apache 2.0, ses versions pour Android et iOS collecteront des données à partir de téléphones mobiles à proximité à l'aide de la technologie Bluetooth. Les données recueillies seront stockées localement sur chaque appareil afin d’éviter qu’elles puissent être manipulées par les autorités ou toute autre personne. SAP SE et Deutsche Telekom ne traiteront que les données nécessaires exclusivement dans le but de faire savoir aux utilisateurs s'ils sont entrés en contact étroit avec d'autres utilisateurs infectés, sans pour autant révéler leurs identités mutuelles.Bien que cette application soit faite pour l’Allemagne, tout son contenu sera rendu disponible principalement en anglais. Ceci dans le but de ne pas exclure la grande communauté mondiale de développeurs qui ne parlent pas Allemand, mais qui souhaiteraient contribuer au projet. Ce projet semble prometteur, mais malgré toutes les garanties présentées sur la manière avec laquelle les données seront traitées, certains craignent toujours que les choses ne se passent pas comme prévu.Source : github Qu’en pensez-vous ?