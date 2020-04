Une mise à jour de l'application Folding@home permet de prioriser les projets liés au Covid-19, Et apporte d'importantes corrections de bogues et des mises à jour de sécurité 0PARTAGES 3 0 Il est toujours possible d'apporter sa contribution au combat engagé contre le coronavirus, en téléchargeant simplement le logiciel Folding@Home et en le lançant sur son PC. Ce dernier mettra les ressources de votre ordinateur, mémoire, processeur et carte graphique au service des chercheurs qui ont besoin de beaucoup de puissances de calcul dans leurs travaux de recherche pour permettre de fabriquer de nouveaux médicaments, notamment contre la maladie d'Alzheimer, Huntington, Parkinson et les autres types de cancer.



C’est en début mars que l’équipe Folding@Home a invité les propriétaires de PC à contribuer à ce projet, en ce qui concerne le Covid-19. En effet, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, Folding@home a annoncé qu'une partie de ses efforts seraient dédiés à chercher un anticorps thérapeutique au coronavirus COVID-19. Le projet a pour but de rassembler les ressources de calcul des ordinateurs afin de contribuer à la recherche scientifique. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus en les modélisant en 3D afin d'observer comment le coronavirus SARS-CoV-2 se développe.



Mais certains parmi les contributeurs avaient fait remarquer qu’il n’était pas possible de choisir spécifiquement d’allouer les ressources matérielles de leur machine pour la recherche contre le coronavirus. C’est désormais possible grâce à la dernière version du logiciel. Maintenant, l’application Folding@home permet de prioriser les projets liés au Covid-19, d’après les responsables du projet.





« En réponse à la demande populaire, nous avons créé une mise à jour du logiciel Folding@home qui vous permet de donner la priorité aux projets COVID-19 », a écrit Greg Bowman, le directeur du projet, dans un article de blog publié vendredi dernier.



En début du mois d’avril, M. Bowman affirmait qu’un million de propriétaires de PC combinaient leur puissance GPU pour lutter contre le Covid-19, avec les performances du supercalculateur de Folding@Home ayant dépassé 1,5 exaflops. À l’heure actuelle, la puissance totale de calcul disponible est d’au moins 2,5 ExaFlops. L’équipe de chercheurs encourage les donateurs à télécharger et à installer la nouvelle version de l’application afin de bénéficier des mises à jour. Sur la page de téléchargement, on peut lire : « Tout en poursuivant vos activités quotidiennes, votre ordinateur nous aidera à trouver des remèdes pour des maladies comme le cancer, la SLA, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la grippe et bien d'autres encore ».



« Nous vous encourageons à le mettre à jour, car le nouveau logiciel comprend d'importantes corrections de bogues et des mises à jour de sécurité », a écrit le responsable du projet. Bowman est aussi reconnaissant au Center for the Science and Engineering of Living Systems (CSELS) de l'Université de Washington à St. Louis pour avoir financé le développement de cette mise à jour du logiciel.



En plus de la priorisation des projets de recherche sur le Covid-19, quelques bogues ont été corrigés au passage, mais uniquement ceux n'entraînant pas de retard pour la mise en service de la nouvelle fonction. « Notre principale priorité pour cette version était d'ajouter l'option Covid-19 le plus rapidement possible. Nous avons également profité de l'occasion pour régler un grand nombre des problèmes soulevés par nos volontaires, mais nous n'avons pas réglé ceux qui auraient entraîné des retards importants dans la mise en service du nouveau logiciel », a dit le directeur de Folding@Home.





Pour la bonne continuation du projet et pour une meilleure gestion des importants bogues à l’avenir, Folding@Home a décidé de mettre en place « une équipe de développeurs bénévoles qui trient et classent par ordre de priorité notre suivi des problèmes sur GitHub. Ils font déjà d'énormes progrès », a ajouté M. Bowman.



Pour rappel, le projet Folding@home est né en octobre 2000 dans le département de chimie de l’Université Stanford, au coeur de la Silicon Valley. L’objectif a d’emblée été de partager librement le résultat des calculs avec l’ensemble de la communauté scientifique, sans le moindre but lucratif. Près de vingt ans plus tard, le groupe de travail reste toujours aussi actif, comme le démontre cette récente mise à jour autour de la pandémie actuelle.



Les améliorations du logiciel ne font que commencer. Dans son article, l’équipe a annoncé qu’une nouvelle application est en cours de développement. « Ce nouveau logiciel améliorera les performances de Folding@home et facilitera l'implication de la communauté dans son développement. En exploitant l'énorme quantité de talents techniques disponibles dans la communauté Folding@home, nous pensons pouvoir produire un meilleur logiciel avec une expérience utilisateur plus engageante et plus productive et mettre ce logiciel à jour plus souvent », a dit le directeur du projet. D’amples informations sur le nouveau logiciel seront disponibles bientôt sur le blog de la communauté.



Certains utilisateurs se plaignent d’avoir une liste « de projets constamment vide », par contre d’autres ne rencontrent aucun problème. Cependant, sur la page de téléchargement, l’équipe a écrit à l’attention des participants : « Soyez patients si vous avez des moments d'inactivité alors que nous faisons face ensemble à la pandémie de COVID-19 ! » Il faut noter également que la nouvelle version de l’application est requise pour avoir l’option de priorisation des projets liés au Covid-19.



