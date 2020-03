Folding@home dépasse les 470 petaFLOPS. Le projet recherche un anticorps thérapeutique au COVID-19 En sollicitant les ressources de calcul inutilisées des ordinateurs 25PARTAGES 6 0 Folding@home (aussi appelé FaH) est un projet de recherche médical dont le but est de simuler le repliement des protéines dans diverses configurations de température et de pression afin de mieux comprendre ce processus et d'en tirer des connaissances utiles qui pourraient, entre autres, permettre de fabriquer de nouveaux médicaments, notamment contre la maladie d'Alzheimer, la drépanocytose et certains types de cancers. C'est un projet de calcul réparti qui fonctionne avec la puissance de calcul non-utilisée des ordinateurs, des téléphones et anciennement des PS3 de milliers de volontaires.



L'étude est effectuée par un moteur ou client, que chacun peut installer sur son ordinateur (sous Windows, Linux, Mac OS, en ligne de commande ou en mode graphique, sous forme d'un écran de veille). Ce client, va effectuer les calculs sur le CPU ou le GPU de l'ordinateur (selon la formule choisie). Le code source de ce logiciel n'est pas diffusé afin de complexifier la communication de fausses molécules aux serveurs, ce qui fausserait le projet.



Chaque calcul occupe le processeur ou le GPU client quand il n'est pas utilisé. Cela ne donne donc lieu à aucun ralentissement de la machine. Chaque calcul dure de 4 à 200 heures environ, selon la configuration matérielle de l'ordinateur. Le client télécharge une nouvelle unité de travail (en anglais « WU » pour work unit) de manière automatique dès qu'il a fini de calculer la précédente. Une unité de travail définit un ensemble de paramètres pour la simulation de repliement de protéines. Les calculs eux-mêmes sont effectués par un des « cores » suivants : Tinker, Gromacs, Amber, CPMD, Sharpen, ProtoMol et Desmond.



Dans le cadre de épidémie de coronavirus, Folding@home a annoncé qu'une partie de ses efforts seraient dédiés à chercher un anticorps thérapeutique au coronavirus COVID-19. Le projet a pour but de rassembler les ressources de calcul des ordinateurs afin de contribuer à la recherche scientifique. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus en les modélisant en 3D afin d'observer comment le coronavirus SARS-CoV-2 se développe.



Pour participer au projet, rien de plus simple. Il suffit de télécharger le logiciel Folding@Home sur le site officiel. Celui-ci-ci utilise la puissance de calcul des CPU et GPU des ordinateurs de particuliers lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Avec ce procédé, la puissance de calcul de Folding@Home a atteint 474 téraflops. A titre de comparaison, l’ordinateur Summit d'IBM, premier dans le classement TOP500, ne dispose « que » de 148 pétaflops. En réalité, Folding@Home fait même mieux que les sept premiers supercalculateurs de TOP500 réunis.



Il est donc possible de contribuer à son niveau à la recherche contre le coronavirus. D’ailleurs, Nvidia a incité sa communauté à rejoindre le programme.





C’est une belle preuve de solidarité. Face à la pandémie, les ressources de calcul ne cessent d’affluer vers le projet Folding@Home. Parmi les plus grands contributeurs figurent, évidemment, beaucoup de gamers et de mineurs de cryptomonnaie.



Les premiers résultats du projet sont d’ores et déjà visibles. Il y a une semaine, le directeur de Folding@Home a posté sur Twitter la représentation en 3D d’un « spike », cette protéine située sur la membrane du SARS-CoV-2. Elle est d’une importance primordiale, car elle permet au virus de s’accrocher aux cellules humaines et d’y injecter son ARN néfaste.









L'étude de la façon dont les protéines se replient pourrait éventuellement aider les chercheurs à développer des médicaments qui pourraient traiter les infections du virus. Ce type de recherche nécessite une puissance de calcul substantielle, que le FaH génère en puisant dans les processeurs des volontaires lorsqu'ils sont inactifs.



« Pour les deux coronavirus [le 2019-nCoV actuel et le SRAS], la première étape de l'infection se produit dans les poumons, lorsqu'une protéine à la surface du virus se lie à une protéine réceptrice sur une cellule pulmonaire. Cette protéine virale est appelée la protéine de pointe. Les protéines ne stagnent pas - elles se tortillent, se plient et se déplient pour prendre de nombreuses formes. Nous devons étudier non seulement une forme de la protéine de pointe virale, mais toutes les façons dont la protéine se tortille et se replie en formes alternatives », expliquait alors le FaH sur son site.



Télécharger le logiciel Folding@Home sur le site officiel



Source : représentation en 3D



Et vous ?



Que pensez-vous de ce projet ?

Le site de l'équipe est



Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples explications (en français) sur le projet et pour de l'assistance (par mail, twitter, ..).



0 0 Si vous voulez apporter vous aussi votre aide dans la recherche sur le Coronavirus (et d'autres maladies), notre équipe folding@home francophone P2P-Community serait fière de vous compter parmi nous !Le site de l'équipe est www.p2p-community.org Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples explications (en français) sur le projet et pour de l'assistance (par mail, twitter, ..).

