Folding@home (FaH) de l'Université de Stanford, un projet de recherche médical dont le but est de simuler le repliement des protéines dans diverses configurations de température et de pression, rejoint des chercheurs du monde entier qui s'efforcent de mieux comprendre le coronavirus afin d'accélérer l'effort pour développer de nouvelles thérapies vitales. Le FaH utilise la capacité de traitement des ordinateurs en réseau pour simuler le processus complexe de repliement des protéines, ce qui permet de déterminer comment traiter des maladies comme la maladie d'Alzheimer le cancer, le SRAS, et actuellement le coronavirus.Dans un billet de blog, le FaH appelle à un don de vos ressources informatiques pour les besoins de recherche pour traiter le coronavirus. « Vous pouvez faire don de vos ressources informatiques au FaH, où une équipe de recherche de Memorial Sloan Kettering travaille à faire progresser notre compréhension des structures des cibles médicamenteuses potentielles pour 2019-nCoV qui pourraient aider à la conception de nouvelles thérapies. Les données que vous nous aidez à générer seront rapidement et ouvertement diffusées dans le cadre d'une collaboration scientifique ouverte de plusieurs laboratoires à travers le monde, offrant aux chercheurs de nouveaux outils qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour développer des médicaments vitaux », indique le FaH.L'étude de la façon dont les protéines se replient pourrait éventuellement aider les chercheurs à développer des médicaments qui pourraient traiter les infections du virus. Ce type de recherche nécessite une puissance de calcul substantielle, que le FaH génère en puisant dans les processeurs des volontaires lorsqu'ils sont inactifs. Le projet avait l'habitude d'utiliser la Sony PlayStation 3 inactive, dont les processeurs uniques offraient à l'époque de meilleures performances que des ordinateurs comparables pour les tâches spécifiques du FaH. Cependant, depuis 2012, Sony a mis fin à ce partage de ressources des PS3.« Pour les deux coronavirus [le 2019-nCoV actuel et le SRAS], la première étape de l'infection se produit dans les poumons, lorsqu'une protéine à la surface du virus se lie à une protéine réceptrice sur une cellule pulmonaire. Cette protéine virale est appelée la protéine de pointe. Les protéines ne stagnent pas - elles se tortillent, se plient et se déplient pour prendre de nombreuses formes. Nous devons étudier non seulement une forme de la protéine de pointe virale, mais toutes les façons dont la protéine se tortille et se replie en formes alternatives », explique le FaH sur son site.Folding@home estime donc avoir besoin de ressources inutilisées des ordinateurs pour simuler le repliement des protéines dans diverses configurations de température et de pression pour aider les scientifiques à développer un remède thérapeutique le plus rapidement possible pour le coronavirus. Pour participer au projet sur les coronavirus, le FaH invite à télécharger son logiciel de partage de ressources et les ressources inutilisées de votre ordinateur iront au Folding@home « où une équipe de recherche de Memorial Sloan Kettering travaille à faire progresser notre compréhension des structures des cibles potentielles de médicaments pour le 2019-nCoV qui pourrait aider à la conception de nouvelles thérapies », selon le blog du FaH.Source : Folding@home Qu'en pensez-vous ?