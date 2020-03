Si vous possédez un PC de jeu, sachez que vous pouvez prêter la puissance de votre carte graphique pour aider à lutter contre l’épidémie de COVID-19. NVIDIA a récemment lancé un appel mondial à la communauté des joueurs sur PC pour qu’ils adhèrent au programme Folding@home et téléchargent l’application du même nom afin de mettre la puissance de leur PC à contribution pour faire avancer la recherche sur les coronavirus en général – et COVID-19 en particulier – et aider à la mise au point d’un traitement.Pour rappel, le programme « Folding@home » initié par l’université de Stanford existe depuis des années. Il propose à la base d’exploiter la puissance de calcul des CPU des PC disséminés à travers le monde pour générer des données exploitables pour la recherche. Il peut être exécuté en parallèle avec le programme Rosetta@home, un projet de calcul distribué ouvert le 22 septembre 2005, basé sur le système BOINC et mené par l'université de Washington, dont l’objectif est de déterminer la structure de protéines afin de pouvoir élaborer des traitements contre les principales pathologies humaines.Le programme soutenu par NVIDIA suit la même logique en proposant d’interconnecter ces mêmes PC au sein d’un réseau international qui utilise la puissance de traitement distribuée afin d’effectuer des calculs nécessitant énormément de ressources, une tache qui sied parfaitement aux GPU dédiés au jeu. Vous pouvez bien évidemment fermer l’application et récupérer la pleine puissance de votre GPU pour jouer à vos jeux vidéo quand vous le souhaitez.Nous vous recommandons d'installer l’application Folding@home qui est disponible sur Windows, Mac et Linux en utilisant des paramètres personnalisés et de forcer le client à s'exécuter seulement lorsque vous cliquez dessus (mode manuel), sinon, il démarrera en même temps que le PC. Une fois cette étape passée, le client Folding@Home doit se lancer et vous attribuer un projet. La première vague de projets vise à mieux comprendre comment ces coronavirus interagissent avec le récepteur ACE2 des cellules humaines qui permettent l'entrée du virus dans les cellules hôtes, et comment les chercheurs pourraient court-circuiter ce mécanisme par le biais de nouveaux anticorps ou de petites molécules qui pourraient perturber leur interaction. Les icônes représentant votre CPU et votre GPU doivent être vertes et tourner sur le client si tout se passe bien.Notez qu’en parallèle, le programme SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence), lancé en 1999 par une équipe de l’université de Californie basée à Berkeley, n’enverra plus les données générées par les utilisateurs à partir du 31 mars 2020. Ce programme visait à détecter des signes de vie extraterrestre intelligente. Twitter 1, Folding@Home Que pensez-vous de cette initiative ?