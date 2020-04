ReactOS, le système open source qui ambitionne d'exécuter les applications Windows, est disponible en version 0.4.13 Avec des améliorations pour la pile USB, l'explorateur, le port Xbox et plus 18PARTAGES 3 0 ReactOS, le système d’exploitation qui ambitionne de faire exécuter les applications et les pilotes Windows dans un environnement open source, est disponible en version 0.4.13. Pour l’équipe en charge du projet, cette nouvelle version montre les résultats d’un travail acharné important pour apporter des améliorations à la pile USB, des développements ultérieurs sur le processus de démarrage du port Xbox, un explorateur de recherche de fichiers pour le module Shell, ainsi que de nombreuses autres modifications.



Les améliorations pour la pile USB



À n’en point douter, l’USB (Universal Serial Bus) constitue une norme très importante dans l’industrie technologique. De nombreux périphériques d’entrée et de sortie dépendent de cette norme. Certains ordinateurs même ne possèdent plus de lecteur de CD-ROM, ce qui fait que la seule option pour installer un système d’exploitation est de passer par le port USB. Mais son implémentation n’est pas une tâche aisée surtout dans ce cas de figure où les mainteneurs du projet ont pour objectif de mettre en œuvre une base de code qui doit permettre à l’USB de prendre en charge les pilotes et matériels déjà compatibles sur le système d’exploitation Windows.



L’équipe de ReactOS reconnaît que jusque-là l’implémentation de cette fonctionnalité n’a pas beaucoup avancé, en raison de plusieurs bogues détectés qui polluent le reste du système. Mais avec le concours de plusieurs contributeurs, une nouvelle pile USB a pu être développée, ce qui a permis de corriger de nombreux problèmes en améliorant le support USB en général. Bien qu’il y ait encore du chemin à faire pour une pile USB avancée et parfaitement fonctionnelle au sein de ReactOS, l’équipe en charge du projet annonce que le nouveau module prend déjà en charge les périphériques HID et de stockage.



L’explorateur de recherche de fichiers



Dans ReactOS, le shell graphique nommé Explorer est le composant qui permet à l’utilisateur d’interagir avec le système. Il est donc assez important dans le système. Mais force est de constater que jusqu’à l’an dernier, de nombreuses fonctionnalités lui manquaient, comme celle qui permet aux utilisateurs de rechercher des fichiers sans avoir besoin d’utiliser des logiciels tiers ou de le faire manuellement. En 2019, grâce au Google Summer of Code 2019, le shell a vu la recherche de fichiers être implémentée. Grâce à un contributeur, l’équipe de ReactOS a pu faire un pas en avant dans leur objectif de livrer un système open source compatible avec logiciels Windows.





Améliorations du port Xbox sur ReactOS



Dans ses premières implémentations, ReactOS qui disposait d’un port d’architecture Xbox, arrivait à démarrer sur la première génération de console Xbox. Mais au fil des années, les diverses modifications introduites dans le système ont fait que ReactOS n’arrivait plus à démarrer sur le matériel Xbox. Grâce à deux contributeurs, cette fonctionnalité est de nouveau disponible sur cette dernière version du système.



L’Accélération de démarrage de FreeLoader FAT



Dans les versions précédentes, le démarrage de ReactOS sur un système partitionné utilisant un système de fichiers FAT pouvait être un fardeau, car il fallait attendre un temps relativement long pour que ReactOS démarre. En cause, FreeLoader (le chargeur de démarrage ReactOS) doit faire beaucoup de choses pour préparer ReactOS au démarrage. Mais malheureusement, FreeLoader le faisait de manière non optimisée. Dans cette version 0.4.13, des améliorations ont été apportées au pilote FAT de FreeLoader, ce qui a permis d’accroître considérablement la vitesse de démarrage lors de l’utilisation de ce système de fichiers pour le démarrage USB-RAM.





L’amélioration de l’accessibilité



Dans cette dernière version de ReactOS, un nouveau logiciel nommé Accessibility Utility Manager a été ajouté. Comme son nom l’indique, Accessibility Utility Manager gère les applications d’accessibilité sur ReactOS. À côté de l’accessibilité qui a connu une amélioration, nous avons le clavier de l’écran qui a été également été revue afin de prendre en charge des thèmes.



LA gestion des polices



ReactOS se voulant très proche de Windows, l’équipe de maintenance annonce que des travaux effectués avec la communauté open source ont permis de régler un certain nombre de problèmes afin de rapprocher la prise en charge des polices de ReactOS de celle de Windows. Avec cette nouvelle version de ReactOS, la gestion des polices système se fait désormais via le registre plutôt que de manière ad hoc. Ces améliorations ont également apporté une compatibilité et une stabilité au système.



Les diverses améliorations



En dehors des améliorations majeures listées ci-dessus, l’équipe de ReactOS informe que l’ensemble des composants ReactOS, tels que les DLL, les applications et d’autres modules ont été améliorés dans cette version 0.4.13. De même, avec les améliorations introduites dans cette dernière version, ReactOS démarre et fonctionne entièrement dans un environnement x64.



Télécharger ReactOS 0.4.13



Source :



Et vous ?



Avez-vous testé ReactOS ? Qu’en pensez-vous ?



De manière générale, quel est votre avis sur cette initiative qui souhaite créer un système open source compatible avec les applications Windows ? Excellent ? Inutile ?



Que vous suggèrent ces nouvelles améliorations introduites dans cette dernière version de ReactOS ? De l’optimisme sur la viabilité du projet ? Ou plutôt que le projet avance trop lentement pour atteindre un jour sa première version stable ?



