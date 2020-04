À partir du 12 mai prochain, l'application communautaire Neighbourly rejoindra le cimetière de Google : un site qui liste tous les services de Google qui ne fonctionnent plus et les raisons pour lesquelles ils sont arrêtés. Le géant de la technologie déclare qu'à partir du 12 mai, la bêta de Neighbourly cessera de fonctionner.L'Inde a été choisie comme banc d'essais de l'application Neighbourly bêta. Cette dernière a été lancée en 2018 comme une application permettant de trouver et de partager des informations locales. L'application permet aux utilisateurs de tout partager, des listes d'événements aux annonces locales importantes et permet aux utilisateurs de poser des questions, de solliciter des conseils, de partager des photos, de créer des sondages et d'avoir des conversations.Cependant, Neighbourly ne s'est pas avéré aussi populaire que Google l'aurait souhaité. En conséquence, l'application sera fermée et l'accès à l'application mobile sera supprimé. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir une copie de leurs données (messages, réponses, commentaires, préférences en matière de contenu, informations relatives aux sondages et messages enregistrés) doivent se rendre sur Google Takeout au plus tard le 12 octobre 2020.« Nous avons lancé Neighbourly en tant qu'application bêta pour vous mettre en relation avec vos voisins et rendre le partage d'informations locales plus humain et plus utile. En ces temps difficiles, nous pensons que nous pouvons aider davantage de personnes en nous concentrant sur d'autres applications Google qui servent déjà des millions de personnes chaque jour » , explique Google.Alors que les applications et les services qui peuvent rassembler les populations locales pendant cette période critique (que ce soit simplement pour les aider pendant les périodes de confinement ou pour offrir et demander de l'aide) sont devenus plus précieux que jamais, le timming choisi par Goolgle de retirer cette application communautaire semble étrange.Google ne pense cependant pas que le nombre d'utilisateurs soit exploitable (étant donné que l'application n'a jamais quitté la version bêta) mais l'entreprise affirme que les leçons tirées de Neighbourly seront utilisées pour améliorer leurs autres produits. Plutôt que d'utiliser Neighbourly, le géant de la technologie encourage les utilisateurs à devenir un guide local de Google Maps.Source : Google Est-ce judicieux de retirer une application communautaire en cette période de crise ?