Tracking contre le coronavirus - Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur français, confirme la piste : « C'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français » 40PARTAGES 5 0 Invité au journal télévisé de 20 heures sur France 2, le dimanche 5 avril, le ministre français de l’Intérieur s’est dit favorable au tracking à visée médicale, confirmant que l’exécutif souhaite utiliser certaines données des téléphones, notamment les coordonnées GPS, pour tracer les contaminations éventuelles au Covid-19. Alors que cette pratique est décriée, car susceptible de violer les libertés individuelles et la vie privée, Christophe Castaner a estimé qu’elle pourrait tout de même être « soutenue » par les Français.



En répondant aux questions de Laurent Delahousse, Christophe Castaner a confirmé à son tour que le gouvernement réfléchissait à une solution pour exploiter les données personnelles des téléphones et tracer les éventuelles contaminations. « Le tracking fait partie des solutions retenues par un certain nombre de pays, donc nous avons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et, si évidemment, elles respectent les libertés individuelles, c’est un outil qui sera retenu et soutenu par l’ensemble des Français », a-t-il déclaré.





Le tracking complique la communication du gouvernement. D’abord hostile au traçage numérique, le gouvernement n’exclut pas dorénavant de cartographier des porteurs du coronavirus dans la perspective du déconfinement. Christophe Castaner a notamment adopté une position différente sur ce sujet sensible des données personnelles de santé, à condition que la méthode respecte les libertés individuelles.



En effet, dix jours auparavant, Christophe Castaner disait l’inverse à Léa Salamé, dans l’émission « Vous avez la parole » sur France 2, en condamnant fermement le caractère intrusif d’un tel traçage. « Cela n’est pas la culture française. Je fais confiance aux Français pour que nous n’ayons pas à mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficaces. Donc, ce n’est pas un sujet lequel nous travaillons », affirmait-il le 26 mars dans l’émission. Le 24 mars à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé désapprouvait également « à titre personnel » le tracking pour contenir l’épidémie, tel qu’il a été réalisé en Corée du Sud, pays pionnier en la matière. Olivier Véran n’imaginait pas la France adopter une législation allant dans ce sens.



Quant au secrétaire d’État au Numérique, il fallait regarder attentivement comment l’Allemagne, le Royaume-Uni et Singapour préparent des applications de géolocalisation à visée médicale. Mais il a aussi assuré qu’ « à ce stade » la France n’avait lancé aucune initiative similaire, selon une déclaration sur la Radio Classique le 25 mars. « Il serait criminel de ne pas étudier toutes les solutions qui sont sur la table », expliquait-il.



Vers un traçage numérique volontaire ?



Mercredi 1er avril, Édouard Philippe avait exclu la possibilité d’un traçage numérique « obligatoire » des individus pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, lors de son audition le 1er avril devant la mission d’information parlementaire. Le Premier ministre constatait alors l’absence d’un "instrument légal" autorisant la mise en place d’un dispositif de traçage des personnes infectées par le coronavirus, tout en envisageant « peut-être » de pister la circulation du virus grâce à un tracking « volontaire », impliquant donc le consentement des individus concernés, comme le recommande d’ailleurs la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « C’est une question qui est, à ce stade, encore ouverte », avait conclu Édouard Philippe.





Dans plusieurs pays, les données de géolocalisation sont utilisées dans la lutte contre la pandémie pour suivre les déplacements des personnes de façon globale, voire dans certains cas de façon individuelle, ce qui peut poser un problème de respect de la vie privée. Nous avons appris en mars qu'Israël a décidé d’utiliser une technologie antiterroriste pour lutter contre cette pandémie. « Nous allons très bientôt commencer à utiliser la technologie, les moyens numériques que nous avons utilisés pour lutter contre le terrorisme », tels ont été les mots employés par le Premier ministre Netanyahu.



En France, le président Emmanuel Macron avait installé un Comité analyse recherche et expertise (Care) chargé de conseiller le gouvernement pour ce qui concerne les programmes et la doctrine relatifs aux traitements, aux tests et aux pratiques de "backtracking" qui permettent d’identifier les personnes en contact avec celles infectées par le virus du Covid-19. Fin mars, la CNIL soulignait déjà l’importance de protéger les données personnelles. L’alternative était simple selon l’analyse de la Commission : ou bien faire reposer ce traitement sur le consentement de chaque personne, ou bien s’appuyer sur une loi dédiée.



Une solution de tracking numérique serait-elle en train de voir le jour en France ? Cependant, sur la base du consentement, que ferait-on pour entrer en contact avec une personne non volontaire – à qui ne s’applique pas la solution de tracking – qui a été en contact avec une personne volontaire diagnostiquée positive au Covid-19 ?



La France est-elle en train de tendre vers une application nationale de tracking pour surveiller l'infection au Covid-19 ?

Une solution non intrusive qui respecte l'ensemble des libertés individuelles serait-elle efficace comme celles dans les pays où le taux d'infection a été réduit ?



Israël décide d'utiliser une technologie antiterroriste pour limiter la propagation du coronavirus, annonce faite par le Premier ministre Benjamin Netanyahu

COVID-19 : la France confirme que l'option du traçage des smartphones est sur la table,lL'utilisation d'une telle application se fera sur la base du volontariat

Le ministre de l'Intérieur français annonce que la version numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire sera disponible à partir du 6 avril, en sus du format papier

Si on a par exemple 10-20% de personnes qui le font, ce sera 80-90% de personnes à l'état inconnu, et donc 8-9 personnes sur 10 qu'on croiserait dans la rue dont on ignorerait si elles sont à risque. Autant dire que ça ne servirait à rien pour ces fameux volontaires. Par contre, pour l'organisme qui va stocker les données desdits volontaires, 10-20% de 67M de français c'est 6-13M de profils avec données personnelles. C'est donc une mine d'or pour ceux qui auront ces données, pas pour ceux qui les auront donné.



Donc ils peuvent bien mettre ça en place, ça fera plaisir à l'entreprise qui en aura la responsabilité, et ils pourront toujours faire valoir le volontariat pour ceux qui critiquent. Mettre un tel système en place les rends soit gagnant, soit pas perdant. Pourquoi s'en priver ? 0 0 Une solution basée sur le volontariat, dans le cas qui nous intéresse, n'a que peut d'intérêt si on n'a pas une adoption massive.Si on a par exemple 10-20% de personnes qui le font, ce sera 80-90% de personnes à l'état inconnu, et donc 8-9 personnes sur 10 qu'on croiserait dans la rue dont on ignorerait si elles sont à risque. Autant dire que ça ne servirait à rien pour ces fameux volontaires. Par contre, pour l'organisme qui va stocker les données desdits volontaires, 10-20% de 67M de français c'est 6-13M de profils avec données personnelles. C'est donc une mine d'or pour ceux qui auront ces données, pas pour ceux qui les auront donné.Donc ils peuvent bien mettre ça en place, ça fera plaisir à l'entreprise qui en aura la responsabilité, et ils pourront toujours faire valoir le volontariat pour ceux qui critiquent. Mettre un tel système en place les rends soit gagnant, soit pas perdant. Pourquoi s'en priver ? Membre régulier https://www.developpez.com



Des idées ?



À défaut d’autres idées prouvées comme efficaces, s’inspirer des pays qui ont réussi à endiguer le COVID19 me semble la meilleure des solutions. (Ou la moins pire, c’est selon).



Surtout que le traçage Bluetooth n’a pas besoin d’envoyer ses données à un serveur. Il suffit de garder en local les contacts anonymisés, et ne donner la liste qu’en cas de contamination. Cela permet de prévenir et dépister ces contacts pour empêcher qu’il n’en contaminent d’autres ensuite.



Il me semble que beaucoup de personnes ne se posent pas la question de ce que Waze ou autre peuvent faire des coordonnées GPS en échange d’un profit personnel (gain de 5 minutes sur un trajet). Là il s’agit d’un intérêt collectif. Personnellement, si grâce à un tel dispositif on m’informait que je risque de contaminer des proches, je pense l’intérêt plus important.



À l’objection «*pas tout le monde à un smartphone*» «*certains ne lanceront pas l’application*», etc, la réponse est simple. Une épidémie est caractérisée par un taux de reproduction R. Toutes mesures visant à diminuer ce taux est bonne à prendre. (Masque, dépistage ciblés grace au traçage...) Si ce taux est inférieur à 1, l’épidémie est enrayée. Si ce taux est supérieur à 1 c’est un échec. Plus la population prendra de mesures, plus les chances seront de notre côté.



Mais le traçage seul ne sert pas à grand chose, il faut pouvoir suivre en matière de dépistage et j’imagine qu’une personne infectée qui prend le métro et ce sont beaucoup de personnes à contacter et dépister. Cela peut représenter pas mal de moyens. 0 0 Je comprends les positions de principe contre le traçage... mais une fois déconfinés que fait-on pour éviter que l’épidémie reparte à partir d’un unique cas... ce qui risque de provoquer un nouveau confinement.Des idées ?À défaut d’autres idées prouvées comme efficaces, s’inspirer des pays qui ont réussi à endiguer le COVID19 me semble la meilleure des solutions. (Ou la moins pire, c’est selon).Surtout que le traçage Bluetooth n’a pas besoin d’envoyer ses données à un serveur. Il suffit de garder en local les contacts anonymisés, et ne donner la liste qu’en cas de contamination. Cela permet de prévenir et dépister ces contacts pour empêcher qu’il n’en contaminent d’autres ensuite.Il me semble que beaucoup de personnes ne se posent pas la question de ce que Waze ou autre peuvent faire des coordonnées GPS en échange d’un profit personnel (gain de 5 minutes sur un trajet). Là il s’agit d’un intérêt collectif. Personnellement, si grâce à un tel dispositif on m’informait que je risque de contaminer des proches, je pense l’intérêt plus important.À l’objection «*pas tout le monde à un smartphone*» «*certains ne lanceront pas l’application*», etc, la réponse est simple. Une épidémie est caractérisée par un taux de reproduction R. Toutes mesures visant à diminuer ce taux est bonne à prendre. (Masque, dépistage ciblés grace au traçage...) Si ce taux est inférieur à 1, l’épidémie est enrayée. Si ce taux est supérieur à 1 c’est un échec. Plus la population prendra de mesures, plus les chances seront de notre côté.Mais le traçage seul ne sert pas à grand chose, il faut pouvoir suivre en matière de dépistage et j’imagine qu’une personne infectée qui prend le métro et ce sont beaucoup de personnes à contacter et dépister. Cela peut représenter pas mal de moyens. Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par floyer Envoyé par Des idées ? (<- ou depuis le 1 avril 2020 , mais récemment)



On va déconfiner ceux qui ont eu le virus et presque en même temps, ceux qui sont sains et en bonne santé pour faire l'immunité de masse.

Cela durera et coûtera moins que les tests PCR/ sérologiques



Le gouvernement, il est sympa il pense à tout 0 0 Édouard Philippe a préparé la terrain ce week-end sur le bout des lèvres(<- ou depuis le 1 avril 2020, mais récemment)On va déconfiner ceux qui ont eu le virus et presque en même temps, ceux qui sont sains et en bonne santé pour faire l'immunité de masse.Cela durera et coûtera moins que les tests PCR/ sérologiquesLe gouvernement, il est sympa il pense à tout Membre confirmé https://www.developpez.com Je comprends les positions de principe contre le traçage... mais une fois déconfinés que fait-on pour éviter que l’épidémie reparte à partir d’un unique cas... ce qui risque de provoquer un nouveau confinement.



Des idées ? Je comprends les positions de principe contre le traçage... mais une fois déconfinés que fait-on pour éviter que l’épidémie reparte à partir d’un unique cas... ce qui risque de provoquer un nouveau confinement.Des idées ?



Si un truc comme ça est mis en place vous pouvez être sur que cela sera prolongé et détourné :



- Vous comprenez ma pauvre dame, c'est bien pratique pour lutter contre la grippe saisonnière qui fait quand même 10.000 mort par ans !!!!.

- C'est aussi super efficace dans la lutte contre le terrorisme !!!

- etc ... 0 0 Bah fabrications en masse de masques et de test avant le déconditionnement. De manière à équiper toutes la population. Ca marche très bien et c'est pas intrusif. Mais bien sur ça implique de réquisitionner quelques usines pour les faire produire le nécessaire au plus vite.Si un truc comme ça est mis en place vous pouvez être sur que cela sera prolongé et détourné :- Vous comprenez ma pauvre dame, c'est bien pratique pour lutter contre la grippe saisonnière qui fait quand même 10.000 mort par ans !!!!.- C'est aussi super efficace dans la lutte contre le terrorisme !!!- etc ... Membre régulier https://www.developpez.com



Ainsi, on arrive à une immunité de masse facilement.



Là, nos services de santés sont débordé, et on ne déplore que 4 000 cas identifiés par jours (admettons 40 000/j en comptant les à asymptomatiques)... il faudra pas mal de temps avant d’atteindre la proportion qui nous protège par immunité de masse (60% environ).



@scandinave : donc le concept est de produire 65 000 000 tests et déconfiner ensuite. C’est une idée... «*Nous prévoyons de fabriquer 500.000 tests en mai, 800.000 en juin et un million en juillet»... on en a pour 65 mois. 0 0 @foetus: L’avantage de la grippe c’est d’être «*relativement*» bénigne, et de ne pas engorger nos service de santé avec des cas nombreux en réanimation.Ainsi, on arrive à une immunité de masse facilement.Là, nos services de santés sont débordé, et on ne déplore que 4 000 cas identifiés par jours (admettons 40 000/j en comptant les à asymptomatiques)... il faudra pas mal de temps avant d’atteindre la proportion qui nous protège par immunité de masse (60% environ).@scandinave : donc le concept est de produire 65 000 000 tests et déconfiner ensuite. C’est une idée... «*Nous prévoyons de fabriquer 500.000 tests en mai, 800.000 en juin et un million en juillet»... on en a pour 65 mois.

