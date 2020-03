Israël décide d'utiliser une technologie antiterroriste pour limiter la propagation du coronavirus, Annonce faite par le Premier ministre Benjamin Netanyahu 66PARTAGES 3 0 Décidément, on n'a pas fini d'entendre parler du coronavirus. Alors qu'il y a seulement quelques jours, le président français annonçait la fermeture des écoles comme mesure pour limiter la propagation du virus, on apprend aussi qu'Israël a décidé d’utiliser une technologie antiterroriste pour lutter contre cette pandémie. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir samedi dernier le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse donnée à Jérusalem.



« Nous allons très bientôt commencer à utiliser la technologie, les moyens numériques que nous avons utilisés pour lutter contre le terrorisme », tels ont été les mots employés par Netanyahu. En fait, il fait allusion à l’outil nommé Net Cyber Tech Monitoring qui devrait bientôt être déployé pour localiser les personnes qui ont été en contact avec les porteurs du virus. Craignant que cette décision porte atteinte à la vie privée des patients, il a dit avoir au préalable demandé l'approbation du ministère de la Justice.





Grâce à cette technologie, il sera possible de suivre en temps réel les téléphones des personnes infectées pour repérer les violations de quarantaine et revenir en arrière à travers des métadonnées pour déterminer où elles se trouvaient et avec qui elles ont été en contact. Cette décision n’a pas été bien accueillie par tout le monde et certains la trouvent un peu excessive. C’est le cas d’ Avner Pinchuk, expert en protection de la vie privée à l'Association pour les droits civils en Israël. Ce dernier a déclaré : « Je suis troublé par cette annonce. Je comprends que nous nous trouvons dans des circonstances uniques, mais cela semble potentiellement excessif ».



Le Premier ministre a tenté de rassurer l’opinion en déclarant qu’il n’y a aucune intention d'utiliser ces technologies pour l'application ou le suivi dans le contexte des directives d'isolement. Il a déclaré que ce n'était pas un choix facile à faire et a décrit le virus comme un ennemi invisible qui doit être localisé.



Netanyahu a également fait mention de plusieurs autres mesures prises par le gouvernement israélien. Il a fait savoir que les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants et les théâtres fermeraient à partir de dimanche et a déclaré que les employés ne devraient pas se rendre sur leur lieu de travail à moins que cela ne soit nécessaire. Il faut tout de même préciser que les services vitaux, les pharmacies, les supermarchés et les banques continueraient de fonctionner.



Pendant que le virus continue de se propager à travers le monde, les gouvernements se voient forcer de prendre des mesures de plus en plus restrictives pour tenter de stopper son évolution. Le fait qu’Israël décide d’utiliser une technologie antiterroriste, servira peut-être d’exemple aux autres pays et qui sait vers quoi on risque s’acheminer.



