Le géant Microsoft espère sortir assez fort de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus, D'après le PDG de la société 32PARTAGES 3 0 La pandémie de coronavirus qui s’est abattue sur le monde a fait de gros dégâts. Non seulement, on a enregistré des pertes en vies humaines, mais aussi l’économie mondiale qui a été paralysée. Et alors que de nombreuses entreprises en ressentent les répercussions, le géant informatique Microsoft a déclaré qu'il était bien placé pour traverser ce mauvais vent. C’est le PDG de la société qui l’a récemment fait savoir et il est même allé jusqu’à déclarer qu’il est convaincu que la société sortira assez forte de cette crise.



« Nous avons un excellent bilan, nous sommes une entreprise très diversifiée, nous avons un mélange de rentes, non-rentes, qui est également même plus fort que la dernière fois que nous sommes même entrés dans la crise financière. Je suis convaincu que nous en sortirons, franchement, assez forts », tels ont été les termes employés par Satya Nadella, l’actuel PDG de Microsoft. On peut comprendre cette déclaration de Nadella puisque depuis quelque temps, plusieurs entreprises ont demandé à leurs employés de travailler à domicile. Ceci a engendré une forte demande pour les outils de télétravail comme Microsoft Teams.





Pour ce qui est de l’offre, la société avait promis bien avant que COVID-19 ne s’installe, de livrer plus tard cette année certains produits. Les dégâts engendrés par la pandémie ont bien évidemment ralenti les choses, mais Nadella fait savoir que la société est en train de revenir sur les rails. On peut donc s’attendre à ce que de nouveaux délais soient bientôt fixés pour la sortie des nouveaux appareils Surface et une console de jeux Xbox remaniée.



Pour le moment, Nadella travaille aussi depuis son domicile, dans un bureau qu’il partage avec ses filles et a indiqué que la société Microsoft suivra scrupuleusement les conseils de santé publique dans tous les pays où elle opère en ce qui concerne le retour des employés dans les installations. Nadella n’a pas non plus manqué de saluer l’action gouvernementale qui tend à soutenir économiquement les petites entreprises. Le PDG de Microsoft semble bien optimiste par rapport à la façon dont Microsoft se remettra de cette crise, mais rien n’est moins sûr, les semaines à venir nous feront savoir ce qu’il en est vraiment.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour Teams, son application de communication collaborative, dont l'utilisation augmente de 40 % en une semaine à cause du coronavirus

Coronavirus : le moteur de recherche Bing de Microsoft lance une page de suivi de l'évolution de la pandémie, en s'appuyant sur 4 sources

Les applications de téléconférence et les nouvelles technologies font l'objet d'une forte demande dans le contexte de l'épidémie de coronavirus La pandémie de coronavirus qui s’est abattue sur le monde a fait de gros dégâts. Non seulement, on a enregistré des pertes en vies humaines, mais aussi l’économie mondiale qui a été paralysée. Et alors que de nombreuses entreprises en ressentent les répercussions, le géant informatique Microsoft a déclaré qu'il était bien placé pour traverser ce mauvais vent. C’est le PDG de la société qui l’a récemment fait savoir et il est même allé jusqu’à déclarer qu’il est convaincu que la société sortira assez forte de cette crise.« Nous avons un excellent bilan, nous sommes une entreprise très diversifiée, nous avons un mélange de rentes, non-rentes, qui est également même plus fort que la dernière fois que nous sommes même entrés dans la crise financière. Je suis convaincu que nous en sortirons, franchement, assez forts », tels ont été les termes employés par Satya Nadella, l’actuel PDG de Microsoft. On peut comprendre cette déclaration de Nadella puisque depuis quelque temps, plusieurs entreprises ont demandé à leurs employés de travailler à domicile. Ceci a engendré une forte demande pour les outils de télétravail comme Microsoft Teams.Pour ce qui est de l’offre, la société avait promis bien avant que COVID-19 ne s’installe, de livrer plus tard cette année certains produits. Les dégâts engendrés par la pandémie ont bien évidemment ralenti les choses, mais Nadella fait savoir que la société est en train de revenir sur les rails. On peut donc s’attendre à ce que de nouveaux délais soient bientôt fixés pour la sortie des nouveaux appareils Surface et une console de jeux Xbox remaniée.Pour le moment, Nadella travaille aussi depuis son domicile, dans un bureau qu’il partage avec ses filles et a indiqué que la société Microsoft suivra scrupuleusement les conseils de santé publique dans tous les pays où elle opère en ce qui concerne le retour des employés dans les installations. Nadella n’a pas non plus manqué de saluer l’action gouvernementale qui tend à soutenir économiquement les petites entreprises. Le PDG de Microsoft semble bien optimiste par rapport à la façon dont Microsoft se remettra de cette crise, mais rien n’est moins sûr, les semaines à venir nous feront savoir ce qu’il en est vraiment.Source : CNBC Qu’en pensez-vous ?