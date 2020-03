Google lance son site web dédié aux informations relatives au COVID-19 après un léger retard Et apporte une expérience plus complète sur le sujet dans Recherche 34PARTAGES 9 0 Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue récemment, le président américain Donald Trump – qui a été accusé de minimiser la crise de santé qui frappe actuellement le monde – et des officiels américains ont qualifié d’urgence nationale la pandémie de coronavirus liée au COVID-19. Trump et Deborah Birx, la coordinatrice du gouvernement US pour la réponse au coronavirus, ont, par ailleurs, annoncé que



Comme nous l'avons appris les jours suivants, ce n'était pas vrai. La société sœur de Google, Verily (anciennement Google Life Sciences, une filiale d’Alphabet basée à San Francisco et spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie), a lancé un tel site, mais uniquement pour la Région de la baie de San Francisco et, semble-t-il, n'a offert des tests qu'à un très petit nombre de personnes. En effet, dans une déclaration sur Twitter, le département de communication de Google a confié : « En réalité, le projet n’en est qu’aux premiers stades de développement, et (il) prévoit d’effectuer des tests dans la région de la baie, avec l’espoir de s’étendre plus largement avec le temps ».





Google a tout de même assuré qu'il allait lancer un tel site Web : dans un billet de blog, le PDG de Google a



Le site Web dédié



L’éditeur a expliqué que :



« Depuis le début de l'année, l'intérêt pour la recherche de COVID-19 n'a cessé de croître dans le monde entier. À l'heure actuelle, la maladie est le plus grand sujet que les gens recherchent dans le monde, dépassant même certaines des requêtes les plus courantes et les plus cohérentes que nous voyons dans la recherche.



« Comme cette crise de santé publique est devenue une pandémie, les besoins en information continuent de changer, variant d'une région à l'autre. Lorsque COVID-19 a été déclaré urgence de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fin janvier, nous avons lancé une alerte SOS contenant des ressources et des informations de sécurité de l'OMS, ainsi que les dernières nouvelles. L'alerte a été lancée en 25 langues dans des dizaines de pays, et des personnes dans plus de 50 pays peuvent accéder aux conseils de santé publique localisés des autorités sanitaires ».



Concernant son site Web, Google a déclaré :



« Aux États-Unis, les personnes qui recherchent des soins d'urgence, des hôpitaux et d'autres services médicaux dans Search ou Maps verront une alerte leur rappelant la recommandation du CDC pour les personnes symptomatiques afin d'éviter de surcharger les systèmes de santé et d'augmenter le risque d'exposition.



« Alors que le coronavirus devient un défi dans un plus grand nombre de communautés et que les autorités du monde entier développent de nouveaux conseils et outils pour lutter contre la pandémie, nous continuerons à trouver plus d'occasions de connecter les gens avec des informations clés pour assurer leur sécurité, celle de leur famille et celle de leur communauté ».





Google a insisté sur le fait que les informations proviennent de source qui font autorité comme l’OMS ou les CDC.



Le site a été conçu avec un souci pour l’accessibilité, par exemple avec les polices plus grandes que Google utilise habituellement.



Le site Web contient des vidéos en ASL, une carte mondiale montrant les cas confirmés par pays et de nombreuses informations sur les autres projets de Google, ainsi que des vidéos YouTube réconfortantes.



Cependant, en lisant la description, vous remarquerez qu'elle n'inclut pas ce que Trump a initialement promis lors de son discours.



Une amélioration de la recherche sur le COVID-19 sur Google



Parallèlement au site Web et, ce qui est potentiellement plus important, Google commencera à fournir des cartes d'informations plus perfectionnées aux personnes qui recherchent des termes liés au coronavirus. Il y aura des onglets d'informations pour les symptômes, la prévention, la statique mondiale et les informations pertinentes localement. Cela ressemblera un peu à ceci:





« Alors que nous continuons de voir les besoins en information des personnes augmenter, nous introduisons une expérience plus complète pour COVID-19 dans Recherche, offrant un accès facile aux informations faisant autorité des autorités sanitaires, ainsi que de nouvelles données et visualisations. Ce nouveau format organise la page de résultats de recherche pour aider les gens à naviguer facilement dans les informations et les ressources, et il permettra également d'ajouter plus d'informations au fil du temps au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.



« En plus des liens vers des ressources utiles des autorités sanitaires nationales et locales, les gens trouveront également un carrousel de comptes Twitter d'organisations civiques locales et des autorités sanitaires pour les aider à se connecter aux dernières orientations locales telles qu'elles sont partagées. Nous avons également introduit une fonctionnalité pour faire ressortir certaines des questions les plus courantes sur la pandémie, avec des extraits pertinents provenant de l'OMS et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



« Pour aider les gens à suivre les dernières informations sur la propagation de la maladie, nous ajoutons des modules avec des statistiques et une carte montrant la prévalence du COVID-19 dans les pays du monde entier. Cette nouvelle expérience COVID-19 sur la recherche sera déployée dans les prochains jours en anglais aux États-Unis, et nous prévoyons d'ajouter plus d'informations et d'étendre bientôt à d'autres langues et pays ».



De nombreuses grandes entreprises technologiques font des efforts pour fournir un soutien lié aux coronavirus, mais aucune d'entre elles n'est en mesure de résoudre certains des plus grands problèmes de la pandémie : l'accès aux tests et la crise imminente des infrastructures de soins de santé.



À un moment donné dans le futur, Google pourrait en fait fournir un questionnaire et des informations sur les lieux de tests locaux aux conducteurs. Mais un porte-parole a déclaré que l'entreprise ne le ferait pas tant qu'il n'y aurait pas d'informations fiables et faisant autorité sur ces sites.



Source : Google



Source :



Et vous ?



