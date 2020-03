Dimanche dernier, dans un billet de blog, le PDG de Google a annoncé le lancement pour lundi d'un site national d'information sur le virus, qui fournira des informations actualisées sur l'éducation et la prévention du coronavirus. Alors qu'on s'attendait à voir le site être mis en ligne, Google a fait savoir lundi soir, qu'il ne lancerait pas le site tant que celui-ci ne fournirait pas aux utilisateurs des informations supplémentaires qui ne sont pas encore disponibles.Il est vrai que beaucoup de choses se sont passées au cours des dernières 24h et Google veut certainement prendre plus de temps pour s'assurer d'avoir les informations à jour avant de les mettre à la disposition du public. Il faut également savoir que jusqu'à l'annonce faite par le président Trump la semaine dernière, Google n'avait pas prévu dans ses projets, de faire un tel site. Et lorsque Donald Trump en parlait vendredi dernier, il semble qu'il ait quelque peu exagéré sur ce que devrait faire ce site. En réalité, il a confondu le site d'information national que devrait faire Google, avec Verily, une plateforme d'auto-évaluation à petite échelle développée par une autre filiale d'Alphabet.Vérily a récemment annoncé le lancement d'un site web qui vise à guider les utilisateurs directement vers les lieux de test, mais uniquement pour les Californiens vivant dans et autour de la baie de San Francisco. Verily a déclaré espérer étendre son outil, mais n'a pas publié de calendrier pour son déploiement. Pendant ce temps, le site sur lequel travaille Google devrait afficher des informations sur la façon dont les Américains peuvent accéder au dépistage et, séparément, répertorier d'autres informations sur les sites de test locaux.« Les orientations locales et nationales évoluant rapidement, Google continuera de travailler avec les agences et les autorités compétentes pour déployer un site web plus tard cette semaine qui fournira des informations faisant autorité aux personnes aux États-Unis, y compris sur le dépistage et les tests », a déclaré Google. La société attend également plus d'informations sur les sites de test locaux, qui restent en constante évolution à mesure que la capacité de test américaine se développe. Une fois que toutes les informations disponibles, Google a fait savoir qu'elles seront mises à la disposition du public à travers sa suite de services.Google indique par ailleurs que son intention est de rendre ce site d'information disponible à l'échelle nationale et commencera par l'anglais américain, bien que l'espagnol suivra, tout comme un déploiement plus international. En attendant que tout cela soit fait, il est recommandé de continuer d'observer les règles d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires afin de ralentir la propagation de la pandémie.Source : CNN Qu’en pensez-vous ?Que pensez vous des plateformes de Google et Verily pour lutter contre le coronavirus ?