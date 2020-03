Alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde, on tombe sur de nombreuses informations à ce sujet sur internet. Si bien qu’il devient difficile de savoir lesquelles de ces informations sont les bonnes. Dans le but d’assurer la crédibilité des informations de santé et de sécurité dans son App Store, Apple a décidé de prendre des mesures pour contrôler les soumissions d'applications axées sur le coronavirus.C’est dans un billet de son blog dédié aux développeurs que la société a annoncé sa décision. « Nous évaluons les applications de manière critique pour nous assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications proviennent d'entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément accréditées en matière de santé et des établissements médicaux ou éducatifs. Seuls les développeurs de l'une de ces entités reconnues doivent soumettre une application liée à COVID-19. », indique le billet de blog.Apple interdit également les applications de divertissement et les jeux qui utilisent le coronavirus comme thème. Ceci serait fait dans le but de garantir que non seulement les gens ont accès à des informations fiables sur la pandémie, mais qu'elles soient mises à disposition le plus rapidement possible. Apple a également demandé aux développeurs de cocher l'option «Événement sensible au temps» lors de la soumission de leurs applications, afin d'aider à accélérer le processus d'examen.Cette décision de la société vient se positionner à la suite d'autres actions déjà entreprises plus tôt. Il ne reste plus qu'à espérer que Google fasse pareil avec le Play Store pour définitivement débarrasser les Stores de toutes ces applications qui ne cherchent qu'à faire du profit sur un sujet aussi sensible.Source : Apple Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que Google suivra l'exemple ?