Huawei devrait connaître une baisse de 20 % sur ses ventes de téléphones en 2020, Causée en partie par l'absence d'applications Google dans ses téléphones 17PARTAGES 3 0 Cela fait environ un an déjà que l’administration Trump a mis en place l’interdiction d’exportation pour les entreprises américaines. Cette interdiction rend illégal le fait pour ces entreprises de fournir à Huawei des pièces et des services, ce qui a eu pour effet de couper l'entreprise d'une partie importante de l'industrie des smartphones. Malgré cela et pendant près d’un an, Huawei a su maintenir la barque, mais d’après un récent rapport de The Information, la société devrait s’attendre en 2020, à une baisse de l’ordre de 20 % sur ses ventes de smartphones, ce qui aurait un rapport direct avec cette interdiction américaine.



En effet, le rapport fait savoir que ces prévisions découlent de cette interdiction d'exportation des États-Unis, qui empêche la société d'accéder à l'écosystème Android de Google. Il faut entendre par là le Play Store et ses millions d'applications, les services Google Play et les applications comme Gmail, Google Maps, Chrome, YouTube, l'Assistant Google, et bien d’autres. Jusqu’à présent, l’entreprise chinoise avait pu tenir le coup avec ses téléphones dépourvu de services Google en partie grâce aux téléphones qui avaient déjà été certifiés pour Google Mobile Services avant l'entrée en vigueur de l'interdiction américaine, et également grâce à la forte demande intérieure.





Il est peut-être important de préciser que le marché chinois à lui seul représente 60 % des ventes de smartphones de Huawei. Ce côté-là n’est pas affecté par l’interdiction américaine en raison de la préférence des utilisateurs pour les applications locales. Donc, que les smartphones de Huawei y soient dépourvus de services et applications Google n’y changera rien. Seulement, depuis que la Chine est touchée par cette épidémie de coronavirus, les choses ne se passent plus comme prévu dans ce marché. Le gouvernement chinois a dû prendre des mesures et imposer des restrictions aux populations, ce qui a eu un gros impact sur les ventes de smartphones.



Selon les données de la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), les marques de téléphones mobiles ont vendu au total 6,34 millions d'appareils en février 2020 en Chine, une baisse de 54,7 % par rapport aux 14 millions d’appareils vendus le même mois de l'année dernière. Il s’agit là d’une baisse record jamais enregistré par la CAICT. Tout comme Huawei et Xiaomi, Apple fait partie des entreprises les plus impactées. Les magasins de marque Apple en Chine ont été fermés pendant au moins deux semaines en février au moment où les craintes sur l'épidémie montaient. Ce qui a fait passer ses ventes de 1,27 millions d’appareils en février 2019 à 494000 appareils vendus en février 2020.



Quand on voit comment le marché chinois qui jusque-là constituait encore une force pour Huawei, est lui aussi secoué, on a bien envie de croire au rapport fait par The Information. L'analyste de Wedbush Daniel Ives a récemment fait savoir que la baisse de la demande en Chine n’est qu’un événement passager et qu’il sera de courte durée à son avis. Pour le moment, Huawei ne s’est pas encore prononcé au sujet du rapport fait par The Information, mais il sera intéressant de voir comment la société envisage de se sortir de cette situation.



