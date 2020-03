Apple accepte de payer jusqu'à 500 millions de dollars, Pour mettre fin au litige concernant le ralentissement intentionnel des performances des anciens iPhone 15PARTAGES 3 0 Les propriétaires d'iPhone pourraient obtenir 25 dollars chacun de la part d'Apple après que la société ait passé un accord et accepté de payer jusqu'à 500 millions de dollars pour régler un litige. Dans le litige en question, la société est accusée d’avoir ralenti intentionnellement les performances des téléphones plus anciens pour encourager les clients à acheter des modèles plus récents ou des batteries neuves. Le paiement a été déposé auprès d'un tribunal californien vendredi dernier et attend l'approbation du juge de district américain Edward Davila.



Tout part de l’admission en 2017 d’Apple, qu’il avait ralenti les performances du téléphone dans les anciens modèles pour éviter les arrêts inattendus liés à la fatigue de la batterie. Mais Apple n’ayant pas informé les clients de ce qui se passait, ces derniers ont tout simplement pensé que leurs téléphones devenaient obsolètes et se sont procuré des modèles plus récents. Ils affirment que s’ils avaient su qu’il leur suffisait d’acheter une batterie qu’Apple proposait à prix réduit (29 dollars) à ce moment pour résoudre le problème, ils n’auraient jamais dépensé des centaines de dollars pour de nouveaux téléphones.





C’est ainsi qu’entre 2017 et 2018, des dizaines de recours collectifs ont été déposés contre Apple pour finalement être regroupés en une seule plainte. Cela a pris des mois de négociation entre Apple et les avocats des consommateurs pour arriver à cet accord. Le paiement de vendredi couvre les propriétaires américains de l'iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus ou SE qui exécutaient le système d'exploitation iOS 10.2.1 ou version ultérieure. Il couvre également les propriétaires américains de l'iPhone 7 et 7 Plus qui exécutaient iOS 11.2 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017.



L’accord prévoit que le géant de la technologie paie la somme de 25 dollars à tout propriétaire américain actuel ou ancien d'un iPhone couvert. Cette somme pourrait être ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre d'iPhone finalement éligibles. Au total, la société paiera au minimum 310 millions de dollars et 500 millions de dollars au maximum, qui seront répartis comme suit : environ 93 millions de dollars iront aux avocats représentant les consommateurs ; les utilisateurs d'iPhone qui ont été nommés dans le cadre du recours collectif recevront chacun jusqu'à 3 500 dollars; le reste de l'argent du règlement sera distribué aux propriétaires de modèles d'iPhone couverts (25 dollars chacun).



Les avocats des consommateurs ont qualifié cet accord comme étant juste, raisonnable et adéquat. Ils ont qualifié les paiements de 25 dollars par iPhone de considérables à tous les niveaux, affirmant que leur expert en dommages-intérêts considérait que 46 dollars par iPhone étaient le maximum possible. Pour sa part, Apple nie les actes répréhensibles qui lui sont attribués dans l'affaire et a déclaré qu'il acceptait de payer seulement pour éviter le coût et le fardeau associés à la poursuite.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Croyez-vous à la raison évoquée par Apple pour justifier le ralentissement des performances des téléphones ?

Comment appréciez-vous cet accord ?



Voir aussi :



France : Apple sanctionné pour défaut d'information des consommateurs concernant un correctif de batterie, et payera une amende de 27 millions de dollars

Apple envoie des colis de soins comprenant de la nourriture, des masques et un iPad aux employés bloqués en Chine en raison de l'épidémie du coronavirus

Un ingénieur d'Apple mort dans l'accident de son véhicule Tesla s'était déjà plaint du logiciel Autopilot et de ses dysfonctionnements, après l'application d'une mise à jour Les propriétaires d'iPhone pourraient obtenir 25 dollars chacun de la part d'Apple après que la société ait passé un accord et accepté de payer jusqu'à 500 millions de dollars pour régler un litige. Dans le litige en question, la société est accusée d’avoir ralenti intentionnellement les performances des téléphones plus anciens pour encourager les clients à acheter des modèles plus récents ou des batteries neuves. Le paiement a été déposé auprès d'un tribunal californien vendredi dernier et attend l'approbation du juge de district américain Edward Davila.Tout part de l’admission en 2017 d’Apple, qu’il avait ralenti les performances du téléphone dans les anciens modèles pour éviter les arrêts inattendus liés à la fatigue de la batterie. Mais Apple n’ayant pas informé les clients de ce qui se passait, ces derniers ont tout simplement pensé que leurs téléphones devenaient obsolètes et se sont procuré des modèles plus récents. Ils affirment que s’ils avaient su qu’il leur suffisait d’acheter une batterie qu’Apple proposait à prix réduit (29 dollars) à ce moment pour résoudre le problème, ils n’auraient jamais dépensé des centaines de dollars pour de nouveaux téléphones.C’est ainsi qu’entre 2017 et 2018, des dizaines de recours collectifs ont été déposés contre Apple pour finalement être regroupés en une seule plainte. Cela a pris des mois de négociation entre Apple et les avocats des consommateurs pour arriver à cet accord. Le paiement de vendredi couvre les propriétaires américains de l'iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus ou SE qui exécutaient le système d'exploitation iOS 10.2.1 ou version ultérieure. Il couvre également les propriétaires américains de l'iPhone 7 et 7 Plus qui exécutaient iOS 11.2 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017.L’accord prévoit que le géant de la technologie paie la somme de 25 dollars à tout propriétaire américain actuel ou ancien d'un iPhone couvert. Cette somme pourrait être ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre d'iPhone finalement éligibles. Au total, la société paiera au minimum 310 millions de dollars et 500 millions de dollars au maximum, qui seront répartis comme suit : environ 93 millions de dollars iront aux avocats représentant les consommateurs ; les utilisateurs d'iPhone qui ont été nommés dans le cadre du recours collectif recevront chacun jusqu'à 3 500 dollars; le reste de l'argent du règlement sera distribué aux propriétaires de modèles d'iPhone couverts (25 dollars chacun).Les avocats des consommateurs ont qualifié cet accord comme étant juste, raisonnable et adéquat. Ils ont qualifié les paiements de 25 dollars par iPhone de considérables à tous les niveaux, affirmant que leur expert en dommages-intérêts considérait que 46 dollars par iPhone étaient le maximum possible. Pour sa part, Apple nie les actes répréhensibles qui lui sont attribués dans l'affaire et a déclaré qu'il acceptait de payer seulement pour éviter le coût et le fardeau associés à la poursuite.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?Croyez-vous à la raison évoquée par Apple pour justifier le ralentissement des performances des téléphones ?Comment appréciez-vous cet accord ?