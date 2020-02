Walter Huang, ancien ingénieur logiciel d’Apple mort dans un accident de circulation en mars 2018 lorsque son véhicule Tesla Model X a heurté un mur Jersey (une barrière en béton, parfois modulaire, utilisée comme séparateur de voies sur une route), s’était déjà plaint du mauvais fonctionnement de sa voiture autonome sur le même tronçon de l’autoroute de la Silicon Valley où il a trouvé la mort. Ses plaintes ont été détaillées dans des documents publiés ce mardi par les enquêteurs fédéraux dans le cadre d’une investigation concernant deux accidents de Tesla impliquant le pilote automatique, l’un en Californie et l’autre en Floride.Le National Transportation Safety Board (NTSB) - l’agence américaine indépendante responsable des enquêtes sur les accidents aéronautiques, routiers, maritimes, ferroviaires ainsi que ceux concernant les pipelines (gazoducs et oléoducs) - enquête actuellement pour déterminer les causes de l’accident qui ont conduit au décès tragique de Walter Huang près de Mountain View, et du conducteur Jeremy Banner environ un an plus tard à Delray Beach.Les documents publiés par le NTSB indiquent que Walter Huang avait confié à sa femme, à son frère, à un ami qui possède un modèle X et à l’avocat familial que, sur le même tronçon près de Mountain View, le pilote automatique de sa Tesla avait déjà dirigé son 4x4 vers le mur Jersey où il s’est écrasé par la suite. Selon l’avocat de la famille de Huang, après ce premier incident, Huang avait confié à son ami avoir noté que l’application d’une mise à jour du logiciel Autopilot a affecté les performances de son véhicule et probablement causé le comportement kamikaze étrange de ce dernier.Les enregistrements d’un iPhone récupéré sur le lieu de l’accident ont montré que Huang l’utilisait peut-être avant l’accident. Les enregistrements obtenus d’AT&T ont montré que les données avaient été utilisées alors que le véhicule était en mouvement, mais la source des transmissions n’a pas pu être déterminée, a écrit le NTSB. Une transmission a eu lieu moins d’une minute avant l’accident.Lors de l’accident en Floride, Banner a activé la fonction pilote automatique de sa berline Model 3 10 secondes avant l’accident, puis a retiré ses mains du volant, selon des documents du NTSB. La voiture est alors passée sous un semi-remorque qui traversait devant lui, faisant une embardée sur le toit de la voiture et tuant Banner. Cet accident était étrangement similaire à un autre survenu en Floride en 2016 dans lequel un véhicule Tesla sur pilote automatique est passé sous une semi-remorque. Dans un rapport préliminaire, le NTSB a toutefois précisé que les causes de l’accident mortel de Banner n’ont pas encore été élucidées.De toute évidence, Huang et Banner sont morts parce qu’ils ont confié la direction des opérations de conduite à l’Autopilot et ont pensé peut-être juste l’espace d’un moment que le système d’assistance à la conduite de Tesla était vraiment autonome et infaillible.Le nom donné par Tesla au système de pilotage automatique embarqué dans les voitures autonomes de la marque peut prêter à confusion, car à l’heure actuelle, l’Autopilot est un système partiellement automatisé conçu pour maintenir un véhicule sur sa voie et garder une distance de sécurité avec les véhicules qui le précèdent. Il peut également changer de voie avec l’accord du conducteur. Selon les dernières recommandations du constructeur, l’Autopilot est au stade de son développement actuel destiné à être utilisé uniquement pour l’assistance à la conduite et les conducteurs doivent être prêts à intervenir à tout moment. Signalons également que le logiciel Autopilot de Tesla a été bridé sur le marché européen pour se conformer aux nouvelles réglementations de l’UE, mais que l’entreprise a promis de se battre pour lever ces restrictions qui empêcheraient d’offrir une expérience de conduite autonome complète.Quoi qu’il en soit, depuis le drame, la famille Huang a poursuivi Tesla ainsi que Caltrans – l’entreprise en charge de l’entretien routier sur la voie où a eu lieu l’accident – pour avoir prétendument négligé d’entretenir l’autoroute. Il faut souligner que la portion du mur Jersey au niveau de laquelle la Model X de Huang s’est écrasée avait été endommagée et réparée plus fréquemment que toutes les autres. Au cours des trois années qui ont précédé l'accident de Huang, cette portion a été cognée au moins cinq fois, dont une fois lors d'un accident mortel. Le NTSB doit publier les conclusions de son enquête sur l’accident qui a conduit au décès de Walter Huang le 25 février prochain.Source : NTSB Plainte de la famille Huang (PDF)Qu’en pensez-vous ?Tesla ne devrait-il pas renommer son logiciel Autopilot pour éviter aux conducteurs de se méprendre sur les capacités réelles de ce dernier à l'heure actuelle ?