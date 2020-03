Que se passe-t-il lorsque les gens arrêtent d'utiliser Facebook ? Environ 80 % des personnes testées ont convenu que la désactivation était bonne pour eux, selon des économistes de renom 53PARTAGES 3 0 Censé permettre aux inscrits de rester en contact les uns avec les autres et d’échanger des informations, des photos, et des actualités de tous ordres, Facebook, le plus grand des réseaux sociaux en ligne, est devenu en très peu de temps un phénomène d’une ampleur inouïe. Le réseau social ayant induit une pratique rapidement devenue un authentique fait social, on est tenté de se poser la question de savoir se qui se passerait si les gens arrêtaient d'utiliser Facebook.



Un groupe d'économistes de renom s’est penché sur la question à travers des essais de déconnexion d’un groupe de personnes, selon un article intitulé "The Welfare Effects of Social Media" publié dans le dernier numéro de la prestigieuse American Economic Review. Dans le cadre de leur expérience, les chercheurs, à l'aide de publicités sur Facebook, ont recruté 2 743 utilisateurs qui étaient prêts à quitter Facebook pendant un mois en échange d'une récompense en argent. Ils ont ensuite divisé ces utilisateurs au hasard en un groupe "Treatment", qui a procédé à la désactivation du réseau social, et un groupe "Control", à qui il a été demandé de continuer à utiliser la plateforme.





Les chercheurs ont déployé des enquêtes, des e-mails, des SMS et un logiciel de contrôle pour mesurer à la fois le bien-être subjectif et le comportement des deux groupes, pendant et après l'expérience. Calnewport.com, le site Web officiel du professeur agrégé d'informatique à l'Université de Georgetown Cal Newport, a rapporté quelques points saillants des résultats de l'un des plus grands essais randomisés jamais réalisés pour mesurer directement l'impact personnel de la désactivation de Facebook :



« La désactivation de Facebook a libéré 60 minutes par jour pour la personne moyenne de notre groupe "Traitement" ». Une grande partie de ce temps a été réinvestie dans des activités hors ligne, notamment dans les relations avec les amis et la famille, a rapporté le site Web Calnewport.com.

« La désactivation a entraîné des améliorations faibles, mais significatives du bien-être, et en particulier du bonheur, de la satisfaction de la vie, de la dépression et de l'anxiété autodéclarés », d’après le site Web. Selon les chercheurs, cet effet représente environ 25 à 40 % de l'effet généralement attribué à la participation à une thérapie.

« À la fin de l'expérience, les participants ont indiqué qu'ils prévoyaient d'utiliser Facebook beaucoup moins à l'avenir ». 5 % des membres du groupe "Traitement" sont allés encore plus loin et ont refusé de réactiver leur compte après la fin de l'expérience, a rapporté le site Web.

« Le groupe "Traitement" était moins susceptible de dire qu'il suivait les nouvelles sur la politique ou le président, et était moins capable de répondre correctement aux questions factuelles sur les événements récents », d’après le rapport. Cela n'est pas surprenant, étant donné que ce groupe a passé 15 % moins de temps à lire tout type de nouvelles en ligne pendant l'expérience de déconnexion volontaire.

« La désactivation a réduit de manière significative la polarisation des opinions sur les questions politiques et une mesure de l'exposition aux nouvelles polarisantes ». D'autre part, cela n'a pas réduit de manière significative les sentiments négatifs envers l'autre parti politique, a rapporté le site Web.

Selon Calnewport.com, l’étude des économistes valide bon nombre des idées du Digital Minimalism (le journal cite, par ailleurs, le livre dans son introduction). Selon la définition du professeur Cal Newport, le minimalisme numérique est « Une philosophie d'utilisation de la technologie dans laquelle vous concentrez votre temps en ligne sur un petit nombre d'activités soigneusement sélectionnées et optimisées qui soutiennent fortement les choses auxquelles vous tenez, et vous passez heureusement à côté de tout le reste ».



Les gens passent plus de temps sur les médias sociaux qu'ils ne le pensent, et le fait de s'éloigner libère du temps pour des activités hors ligne plus gratifiantes, ce qui entraîne une augmentation du bonheur et une diminution de l'anxiété, selon le site Web du professeur Cal Newport. Plusieurs études menées dans l'univers Facebook montrent que le numéro un des réseaux sociaux, qui compte plus de deux milliards d’utilisateurs connectés, ne les rend pas nécessairement plus heureux.



Dans



Ethan Kross, psychologue de l’université du Michigan, a conclu à l’époque que « en surface, Facebook donne les moyens de remplir le besoin naturel de développer des liens sociaux. Mais en réalité, plutôt que d’améliorer le bien-être, cela le dégrade. »





Selon la récente étude, le principal impact négatif subi par le groupe "Traitement" est qu'il est moins à jour dans les actualités. Certains pourraient dire que ce n'est pas vraiment négatif, mais même pour ceux qui privilégient la connaissance de l'actualité, il y a, de toute évidence, de bien meilleures façons de se tenir au courant des nouvelles que Facebook.



Selon le site Calnewport, le plus intéressant a peut-être été le décalage entre l'expérience des sujets avec la désactivation de Facebook et leur prédiction sur la façon dont les autres personnes réagiraient. « Environ 80 % des membres du groupe "Treatment" ont convenu que la désactivation était bonne pour eux », d’après les chercheurs. Mais ce même groupe était susceptible de croire que les autres ne ressentiraient pas des effets positifs similaires, car ils en « rateraient » probablement davantage. Le spectre de la FOMO, en d'autres termes, étant difficile à ébranler, même après avoir appris par expérience directe que dans votre propre cas, cette "peur" était largement exagérée.



Selon le professeur Newport, d’après les résultats de cette étude, une première étape importante pour libérer notre culture de la servitude contractuelle dans les mines d'attention des médias sociaux serait de convaincre les gens que l'abstention est une possibilité en tout premier lieu.



Un commentateur qui disait être à son avant-dernier jour de déconnexion numérique de 30 jours, le 29 février, a écrit qu’il n’a pas remarqué qu’il avait beaucoup plus de temps libre dans sa journée, comme le dit un des résultats de l’étude. « Les seuls changements significatifs qui se sont produits au cours de ce mois sont que j'ai fini de lire 6 livres, que je suis beaucoup plus tolérant vis-à-vis de l'ennui en faisant la queue, en mangeant, etc. et que je parle moins à certaines personnes. Le temps d’écran de mon téléphone est également descendu à une moyenne de 18 minutes/jour ».



« Mes niveaux de bonheur me semblent à peu près les mêmes. Je ne parle pas beaucoup de la polarisation des opinions et je suis moins les actualités puisque je n'ai pas utilisé Facebook pour les actualités au départ. Donc, dans l'ensemble, des résultats intéressants, mais rien qui ne semble avoir eu un effet profond sur moi », a ajouté le commentateur.



