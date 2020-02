Les développeurs ne veulent pas tous devenir des managers Soutient l'ingénieure logiciel Meriam Kharbat qui encourage les entreprises à mieux définir les profils de carrière pour retenir les talents 0PARTAGES 5 0 Pour chaque entreprise, le souhait est de disposer des meilleurs ingénieurs afin d’avoir les meilleures idées et solutions logicielles à proposer. Pour cela, chaque entreprise y va de sa stratégie. Certaines recruteront par exemple de nombreux développeurs juniors fraichement sortis de l’école (et qui coutent relativement moins chers) afin de les former en interne pour accroitre leur expertise, tandis que d’autres entreprises miseront sur une pléthore de responsables techniques à qui tout le monde demande de l’aide et dont les avis techniques comptent le plus pour faire progresser rapidement dans leurs projets. D’autres entreprises par contre s’entoureront de ces deux catégories de travailleurs et ajouteront les ingénieurs logiciels de niveau moyen selon leurs objectifs à atteindre.



Bien que le niveau de compétence ne soit pas le même pour toutes ces catégories de travailleurs, il est un trait commun qui se dessine lorsque ces personnes acquièrent de l’expérience au bout d’un certain temps dans une même entreprise. En effet, après avoir passé quelques années au sein d’une même entreprise, les travailleurs commencent à aspirer à une évolution de carrière. Dans certaines entreprises, les choses sont bien définies dès le départ. Le travailleur connait le profil de carrière auquel il aura à faire face et sait ce qu’il doit faire pour évoluer. Mais dans d’autres entreprises, c’est le grand flou sur les possibilités d’évolution.



Meriam Kharbat qui est une ingénieure logiciel estime que le manque de possibilités d’évolution de carrière pour les ingénieurs en génie logiciel est un problème réel et constitue une source non négligeable de départ dans les entreprises. Comme arguments pour soutenir ses dires, Kharbat prend pour référence une étude menée par le scientifique des données Morgan Smart et le docteur Andrew Chamberlain en 2017 à travers laquelle plus de 5 000 transitions d’emploi à partir de CV sur Glassdoor ont été analysées. Au terme de l’étude, les scientifiques sont parvenus à la conclusion selon laquelle la culture d’entreprise et les salaires sont importants. Ils ont également constaté que la stagnation au même poste entrave la rétention des employés dans les entreprises. Selon leur rapport : « tous les 10 mois supplémentaires, un employé stagne dans un poste, ce qui les rend 1 % plus susceptibles de quitter l’entreprise lorsqu’ils passent enfin à leur prochain poste ».





Kharbat ajoute que les personnes talentueuses sont plus susceptibles de rester dans une entreprise lorsqu’elles sentent que leur carrière progresse. Et une façon simple pour les employeurs d’aider à réduire le roulement du personnel est de créer des cheminements de carrière clairs qui conduisent rapidement les employés à travers différents postes dans l’entreprise. Et même lorsqu’une entreprise a défini un profil de carrière pour chaque poste, deux obstacles non négligeables peuvent se dresser sur la voie des travailleurs, précise-t-elle.



Le premier, ce sont les conditions d’évolution en entreprise. Kharbat explique que certaines entreprises peuvent fixer des objectifs clairs et raisonnables que les employés devront atteindre avant de passer à un échelon supérieur. Toutefois, dans de nombreux cas, les critères d’évolution sont fixés sans tenir compte des spécificités de chaque poste. Selon l’ingénieure, plusieurs entreprises exigent que les ingénieurs remplissent tous les éléments d’une checklist apparemment déraisonnable avant de se voir accorder une promotion. Pour passer d’un poste junior à un poste d’ingénieur logiciel, Kharbat raconte qu’un de ses amis a dû prendre la parole lors d’évènements technologiques. Donner un petit coup de pouce à ses employés pour les aider à développer leurs compétences sociales est une chose, mais les obliger à organiser des rencontres et des discussions techniques pour pouvoir progresser dans leur carrière semble excessif et injuste pour tous les introvertis de l’équipe, soutient l’ingénieure logiciel. Étant donné que de nombreux ingénieurs n’ont pas le verbe facile, de nombreux employeurs traitent cela comme quelque chose qui doit être guéri, ce qui n’est pas forcément une bonne chose selon la coach américaine Susan Cain qui explique dans son livre Quiet qu’il « n’y a aucune corrélation entre être le meilleur orateur et avoir les meilleures idées ». Une autre des amis de Kharbat lui aurait expliqué que pour passer à un poste plus élevé elle a dû s’approprier un projet et avoir au moins trois subordonnés directs. Si vous avez pu franchir cette première étape en remplissant toutes les conditions exigées par votre entreprise, vous allez alors vous retrouver à la porte d’un nouveau poste.





Et si tout se passe bien, vous allez évoluer vers un poste technique avec plus de responsabilités. Dans pareil cas, le changement se fera en douceur et l’ingénieur pourra continuer à évoluer dans son environnement. Mais dans bien des cas, les entreprises orientent les développeurs vers des postes de management. Selon Kharbat, diriger une équipe ou un service n’est pas forcément désiré par tout le monde. Certaines personnes préfèreront le travail technique aux réunions, aux prévisions et aux rapports, etc. Elles savent que leurs points forts résident dans la programmation et la conception de logiciels et préfèreront rester dans ce domaine. Pour étayer ses propos, Kharbat explique que beaucoup de gens sont passés à la direction pour découvrir que cela ne leur convenait pas. Ils ont choisi en premier lieu cette voie parce que c’était la seule voie à suivre — parfois la seule voie financière à suivre. Mais ils ont finalement réalisé qu’ils s’éloignaient de ce qu’ils aimaient vraiment : le code. John Riviello, un ingénieur distingué et un développeur principal front-end, témoigne lors de la conférence The lead developer organisé en 2018 qu’il est passé d’ingénieur logiciel à directeur, mais est finalement revenu à ses premiers amours en admettant qu'il n'aurait jamais dû accepter ce poste.





De même, souligne Kharbat, vu que les postes de management sont limités, en offrant à tout le monde ce seul profil de carrière, les entreprises créent une concurrence malsaine entre leurs employés. Pour Kharbat, afin d’aider les ingénieurs à progresser dans leur carrière, les employeurs devraient proposer un profil de carrière clair, mais flexible — dans lequel la gestion n’est pas la seule voie à suivre.



Avez-vous bénéficié d’une évolution de carrière dans votre entreprise ? Vers quel poste avez-vous migré ?



Si un poste de manager vous était proposé en guise de promotion, allez-vous l’accepter ? Pourquoi ?



Souhaitez-vous achevez votre carrière en tant que développeur ou plutôt en tant que dirigeant ?



