Google Maps a 15 ans et bénéficie pour l'occasion d'un relooking mettant en avant ses fonctionnalités sociales Que très peu d'utilisateurs connaissent 10PARTAGES 11 0 Google Maps propose de nombreuses fonctionnalités basées sur des analyses en temps réel toujours plus poussées sur la température, l’état du trafic, l’affluence sur un lieu, etc. C’est un service dont il est difficile se passer aujourd'hui, surtout pour ceux qui se déplacent beaucoup dans des lieux qu’ils ne maitrisent pas forcément. Si Maps fonctionne aussi bien, c’est probablement parce qu’il va droit à l’essentiel et répond précisément aux besoins formulés par l’utilisateur. Et même si des alternatives existent et se sont considérablement améliorées au fil des ans, l’offre de Google reste vraisemblablement encore la meilleure.





Google Maps fête son 15e anniversaire ce mois. À cette occasion, Google a annoncé jeudi le relooking de ce service, avec notamment l'attribution d'un nouveau logo au design plus épuré, et une refonte en profondeur de l'application dédiée. Cette refonte devrait permettre de mettre en avant des fonctionnalités intégrées que peu d’utilisateurs connaissent jusqu’à présent, sans impacter sur les éléments clés qui ont contribué au succès de Google Maps. Est-ce bien judicieux, la firme de Mountain View ne risque-t-elle pas de dérouter ses habitués ?



« En 2005, nous avons entrepris de cartographier le monde. Depuis lors, nous avons repoussé les limites de ce qu’une carte peut faire : de vous aider à naviguer facilement d’un point A à un point B, à vous aider à explorer et à faire des choses dans le monde. Avec plus d’un milliard de personnes qui se tournent vers Google Maps pour voir et explorer le monde, nous célébrons notre 15e anniversaire avec un nouveau look et des mises à jour de produits basées sur vos commentaires », a déclaré à ce propos Dane Glasgow, vice-président des produits Google Maps.





Dans le cadre de cette initiative, le changement le plus important au niveau de l’interface concerne les cinq onglets (Découvrir, Trajets, Enregistré, Contribuer et Actualités) situés en bas de l’écran qui couvrent toutes les fonctionnalités de l’application. Cette interface se présente désormais de façon à ce que vous puissiez facilement accéder à la tâche souhaitée :



Découvrir : dans cet onglet qui fonctionne à la manière d’un algorithme de recommandation, vous trouverez des informations, des évaluations, des critiques et bien plus encore pour environ 200 millions de lieux dans le monde, y compris des restaurants locaux, des attractions proches et des points de repère dans les villes ;

Trajet : cet onglet regroupe l’ensemble des options permettant de s’assurer que vous suivez le bon itinéraire et de planifier un trajet par tous les transports possibles ;

Enregistré : cet onglet permet de visualiser toute la banque d’images (environ 6,5 milliards de photos de lieux) concentrée au sein de Maps et par la même occasion de trouver et d'organiser des plans pour un prochain voyage ou de partager des recommandations basées sur les endroits où vous êtes allés. Il met également au premier plan les lieux favoris que vous pouvez sauvegarder et organiser en thématiques ;

Contribuez : Chaque année, des centaines de millions de personnes fournissent des informations qui permettent de tenir Google Maps à jour. Avec ce nouvel onglet, vous pouvez facilement partager vos connaissances locales, comme des détails sur les routes et les adresses, les lieux manquants, des avis d’entreprises et des photos. Chaque contribution permet d’aider les autres à découvrir de nouveaux endroits et à décider de ce qu’il faut faire. C’est en quelque sorte le réseau social intégré à Maps ;

Actualités : ce nouvel onglet vous permet d’accéder à des informations sur les tendances, les lieux incontournables. Ce flux permet aussi de trouver des articles sur de nouveaux lieux, évènements et autres activités autour de vous.





Cette initiative de Google pourrait néanmoins susciter l’inquiétude de Yelp, TripAdvisor et d’autres entreprises qui ont encouragé la poursuite d’enquêtes antitrust pour déterminer si Google a abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne pour populariser ses nouveaux outils, tels que la comparaison de restaurants.



Et vous ?



Quel est votre avis sur Google Maps en général ?

À votre avis existe-t-il de meilleures alternatives ?

Que pensez-vous du relooking de l’application Maps et des nouvelles fonctionnalités présentées ?



