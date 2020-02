Il est rare que l’on entame une nouvelle par une vidéo. Pour celle-ci, on fera une petite exception car le visuel parle plus que du texte sur un écran...User des moyens de son époque : on le fait tous. Rien de plus normal donc que de nos jours des tiers entrent dans leur véhicule et activent toute la batterie de services nécessaire pour avoir des informations en temps réel sur l’état du trafic. Seulement, il y a des risques de se faire doubler par des personnes plus malignes du genre de Simon Weckert sur l’élément vidéo. Le visuel est de qualité suffisante pour que l’on se rendre compte qu’il transporte des téléphones portables dans sa charrette ;. Bonjour les embouteillages qui peuvent en résulter… Heureusement, il arrive que certains le prennent avec beaucoup d’humour.C’est là le côté pervers de la technologie qu’on peut une fois de plus résumer en une phrase : l’on peut faire usage de Google Maps et d’autres applications de navigation pour présenter comme embouteillés des axes qui ne le sont pas ou pour créer des bouchons. Cela s’est vu (le deuxième cas de figure) avec le GPS communautaire Waze racheté par Google en 2013 . Au moment de son rachat par Google, le service concentrait déjà près de 50 millions d’utilisateurs dans le monde. Depuis lors, Google a fusionné les capacités leurs capacités (Maps et Waze) pour permettre à des tiers d’éviter des zones avec des véhicules accidentés, des lieux en travaux, etc. Seulement, il y a qu’il s’agit d’applications qui basent leur interactivité sur des données que les utilisateurs entrent. C’est ce qui peut expliquer qu’en 2016, des rapports faisant état(comme la position de barrages) ont surgi.En fait, le champ de dérives possibles avec ces applications de navigation est beaucoup plus vaste. Le 2 février 2019, la police de New York a adressé une lettre à Google pour lui demander. Dans sa demande, la police de New York a écrit que « Cette lettre vous informe que la police de New York a appris que l'application Waze Mobile, une application de navigation GPS communautaire appartenant à Google, permet au public de signaler les points de contrôle pour conduite en état d'ébriété dans toute la ville de New York et de cartographier ces emplacements sur l'application. » La lettre intervenait à la suite du lancement par Google d'une fonctionnalité sur son application Google Maps qui avertit les conducteurs sur les limites de vitesse et l'emplacement des radars de police.Simon Eckert a, semble-t-il, partagé sur son « expérience avec les 99 smartphones seconde main » pour. Si, comme lui, l’on note que, il y a plus que jamais lieu d’examiner en profondeur les questions relatives à la mainmise de Google ou des autres entreprises qui sont derrière ces applications sur le quotidien de leurs utilisateurs. En effet, en l’absence de régulation, celui qui semble tenir tout le monde c’est le concepteur du logiciel. Les derniers scandales relatifs à la protection des données des utilisateurs en sont une belle illustration.Source : Simon Weckert Vous êtes-vous souvent posés la question de savoir quelle est la cause des bouchons dans lesquels il vous est arrivé de tomber ? Avez-vous établi un lien avec les dérives liées aux applications de navigation ?Partagez-vous l’avis selon lequel il s’agit d’une filière (celle des applications de navigation) qui nécessite une régulation forte ?