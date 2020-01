Le rappeur Akon a créé une ville au Sénégal avec une économie uniquement basée sur la cryptomonnaie, La ville porte le nom de Akon City 20PARTAGES 3 0 Akon, le célèbre rappeur américain d’origine sénégalaise a depuis quelques années déjà décidé de mettre en place une série d’actions visant à avoir un réel impact en Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, Akon est à la tête d’une fondation humanitaire appelée Akon Lighting Africa qui a été reconnue par l'ONU pour son travail de financement de projets solaires sur le continent. Mais il semble qu’Akon ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et c’est dans un tweet que le rappeur a annoncé qu’il avait finalisé un accord avec le gouvernement sénégalais concernant son projet de ville futuriste.



En effet, Akon nourrit depuis 2018 le projet de construire une ville qui serait la première à fonctionner à 100 % à partir d'énergies renouvelables et qui aurait sa propre économie basée sur sa propre cryptomonnaie appelée AKoin. A ce moment-là, le président sénégalais Macky Sall lui avait offert un terrain d’une superficie d’un peu plus de 8 kilomètres carrés pour la construction de la ville. La ville a été décrite comme un Wakanda réel, qui fait référence à la nation de haute technologie dirigée par le roi T'Challa dans le film oscarisé Black Panther de Marvel.





Dans une interview avec l'acteur Nick Cannon en novembre de l'année dernière, le rappeur a laissé entendre que la construction avait commencé en mars et durerait une décennie, la deuxième étape commençant en 2025. La finalisation de cet accord n’est donc que la mise sur papier de tout ce qui avait déjà été préalablement convenu entre Akon et les autorités sénégalaises. La ville portera le nom de Akon City et sera présentée comme une destination mondiale d'écotourisme.



Akon est si fier de son projet qu’il ne cesse de vanter cette ville : « La ville est à moins de 5 minutes du nouvel aéroport international, près de la côte et à une courte distance en voiture de Dakar, la capitale du Sénégal. Cette ville à usage mixte et planifiée par les maîtres contient tout, du résidentiel au commerce de détail, en passant par les parcs, les stades, la fabrication légère, les universités et les écoles ». Akon semble très enthousiaste en ce qui concerne ses réalisations en Afrique et d’après lui, s’il lui était permis d’arriver au bout de ses projets, l'Afrique serait les États-Unis d'Afrique.



Source :



