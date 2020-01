Quelques jours après la fête de Noël, un homme nommé Thomas et sa femme Elisa vivant en Caroline du Nord aux États-Unis ont entendu un bruit dans leur maison aux alentours de 00 h 30. Intrigué par ce bruit, le premier réflexe de Thomas fut de mettre sa femme dans un endroit sûr de la maison. Ensuite, l’homme a allumé avec son smartphone les lumières intelligentes de la cuisine d’où provenait le bruit. Pensant à un cambrioleur, Thomas a saisi son arme et rejoint sa femme.Cachés dans la chambre, Thomas et sa femme écoutaient silencieusement les bruits en bas qui continuaient de se faire entendre. Convaincu du fait qu’il y avait un cambrioleur dans leur maison, Thomas a demandé à sa femme de joindre la police qui est arrivée dans un délai très court. Au téléphone, Thomas a expliqué à l’opérateur qu’il était dans la chambre haute avec sa femme et son enfant et était armé. Et pendant qu’il communiquait, ils ont entendu plus de bruits en bas, ce qui a accentué leurs inquiétudes.Nous soulignons que Thomas a reçu une formation militaire. En attendant l’arrivée de la police, toute la formation militaire du père de famille lui est revenue en un clin d’œil. Dans la chambre avec sa femme et son enfant de 2 ans, Thomas a commencé à analyser le chemin que l’intrus prendrait, sa ligne de feu s’il entrait dans la chambre de telle ou telle autre manière et l’endroit où ils devraient se mettre pour minimiser les risques de blessure. Galvanisé par la présence des personnes auxquelles il tient le plus, l’homme s’est dit prêt à faire tout ce qu’il devait faire pour garder sa famille en sécurité s’il entendait la porte leur chambre s’ouvrir.Avant que la situation ne dégénère, la police est arrivée au domicile de Thomas. Dès que les agents de police sont arrivés, Thomas et sa femme ont entendu un bruit fort en bas ce qui les a poussés à conclure que le cambrioleur était en situation de panique. Les agents de police sont donc entrés dans la maison et ont commencé à crier en bas « bureau du shérif ». L’opérateur qui était toujours en ligne a demandé à Thomas de poser son arme et d’aller parler avec la police. Thomas a donc posé son arme, ouvert la porte de la chambre et mis ses mains bien en évidence en avançant vers les agents de police. Nous précisons que Thomas était seulement en caleçon.Dans les escaliers, alors que les lumières des torches des agents pointaient sur Thomas, ces derniers ont commencé à dégainer leurs armes et un agent s’adressa à Thomas en disant « Monsieur, j’ai une question… » Le cœur battant à fendre sa poitrine, Thomas répondit « allez-y ». Et à l’agent de demander « Est-ce le vôtre ? », en pointant le doigt vers un appareil. Thomas était complètement abasourdi. Il s’agissait d’un aspirateur robot Roomba qu’ils avaient acheté et reçu 2 jours plus tôt. L’aspirateur s’était mis en marche sans l’intervention d’aucune personne et était resté coincé dans le couloir en dessous des escaliers qui est proche de leur chambre. Il n’a pas cessé de se cogner contre le mur ce qui explique les bruits persistants qu’ils ont entendus.Thomas était si embarrassé qu’il ne savait que dire. Toute cette énergie déployée pour finalement réaliser qu’il s’agissait d’un aspirateur robot. Quelle expérience ! Au moins l’histoire n’a pas eu une fin tragique. La leçon, n’oubliez pas d’éteindre votre aspirateur avant d’aller vous coucher. Comme Thomas, avez-vous déjà une situation aussi insolite ?Source : Facebook Que pensez-vous de cette histoire ? Crédible ou pas crédible ?Avez-vous déjà vécu une situation aussi atypique ? Comment avez-vous réagi ?