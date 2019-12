Ouvrez Google Maps sur iPhone ou Android ;

Appuyez sur la barre de menus en haut à gauche de l’application ;

Choisissez Votre chronologie ;

Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran ;

Sélectionnez Paramètres et confidentialité ;

Sélectionnez Supprimer automatiquement l’historique des positions ;

Changez le paramètre Conserver jusqu’à ce que je supprime manuellement en Conserver pendant 18 mois ou en Conserver pendant 3 mois.

Plusieurs parmi nous se servent de l’application Google Maps pour se déplacer ou trouver notre chemin. Il s’agit d’un moyen utile pour nous orienter et passer en revue les différents endroits dans lesquels nous sommes rendus. Seulement, savez-vous que si vous ne faites pas vous-même certaines manipulations, alors l’application automatiquement un journal détaillé de partout où vous vous rendez ?Bien évidemment, ces informations ont leurs utilités et certains utilisateurs ont même confié s’en servir assez souvent pour se souvenir de là où ils sont allés lors de leur dernier voyage. D’autre part, quand on imagine plusieurs années de vos données stockées sur les serveurs de Google, il y a quand même de quoi s’inquiéter. Fort heureusement, Google a récemment déployé une fonctionnalité qui permet la suppression automatique de ces données.Vous avez la possibilité de choisir de faire supprimer vos données tous les 18 mois ou tous les 3 mois. La configuration de cette fonctionnalité est très simple :Cette fonctionnalité vous permet d’effacer l’historique de vos déplacements stockés sur les serveurs de Google, mais vous devez également savoir qu’il vous est possible d’empêcher même que vos déplacements soient enregistrés. Cela voudrait dire que vous ne pourrez plus consulter votre historique de déplacement. L’option pour le faire se trouve dans le menu des paramètres d'application standard. Vous avez donc toutes les cartes en main.Source : CNBC Qu’en pensez-vous ?Quelle option choisiriez-vous concernant l’enregistrement de vos données ? Les effacer au bout d’un moment ou ne jamais les enregistrer ?