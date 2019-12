La société détentrice de TikTok poursuivie en justice pour avoir prétendument collecté des données sur ses utilisateurs âgés de moins de 13 ans Sans le consentement de leurs parents 11PARTAGES 6 0 Tout le monde connaît aujourd’hui TikTok, la célèbre application de partage de vidéos courtes (15 secondes), mais très peu de personnes savent qu’elle s’appelait autrefois Musical.ly. C’est après son rachat en 2017 par la société chinoise ByteDance qu’elle a été renommée en TikTok. Cette société chinoise a plusieurs fois déjà fait l’objet de poursuites judiciaires et TikTok a même récemment



La société n’est donc pas au bout de ses peines puisque le 3 décembre dernier, une nouvelle plainte a été déposée, accusant ByteDance d’avoir collecté et divulgué à des tiers, les données d'utilisateurs de Musical.ly âgés de moins de 13 ans sans le consentement explicite de leurs parents depuis au moins 2014. La COPPA ou loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants est pourtant très claire, elle stipule que les entreprises de médias ne peuvent collecter de données sur les enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents. Il est donc reproché à la société de l’avoir fait sciemment.





La plainte mentionne également le fait que la société n’ait pas créé les garanties adéquates pour empêcher les mineurs d'utiliser son application surtout quand on connaît les risques auxquels ces derniers étaient exposés. En effet, la plainte mentionne le fait que même si un profil utilisateur était défini sur privé, les informations de profil, y compris les photographies et les numéros de téléphones, étaient consultables par n'importe qui. La plainte fait aussi savoir que l'application était dotée d'une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de rechercher d'autres utilisateurs dans un rayon de 50 km. Si trouvés, les utilisateurs pouvaient se connecter entre eux et s'envoyer des messages directs.



Il est également fait mention dans la plainte d'un autre point encore plus grave : entre 2015 et 2016, l'application aurait collecté des données de localisation sur les utilisateurs, une fonctionnalité qui aurait pu permettre à des personnes mal intentionnées d'identifier le lieu où se trouvait un utilisateur. La plainte allègue que Musical.ly a reçu des milliers d'avis de parents l'informant que leurs enfants seraient sur l'application sans leur consentement.

En réaction à cette nouvelle plainte, un porte-parole de TikTok a fait savoir qu'une résolution devrait être annoncée sous peu : « TikTok a été informée des allégations contenues dans la plainte il y a un certain temps et bien que nous ne partagions pas en grande partie ce qui est allégué dans la plainte, nous travaillons avec les parties concernées pour parvenir à un règlement du problème. Cette résolution devrait être annoncée bientôt ».



C'est une période difficile pour ByteDance surtout que plus tôt cette année, la société avait accepté de régler un montant de 5,7 millions de dollars suite à une plainte déposée contre elle pour les mêmes chefs d'accusations. Espérons que la suite qui sera donnée à cette nouvelle plainte lui servira cette fois-ci de leçon.



