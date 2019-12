Le FBI considère que FaceApp et toute application mobile similaire développée en Russie Sont une menace potentielle de contre-espionnage 0PARTAGES 8 0 FaceApp, une application basée en Russie qui applique des filtres aux photos, est redevenue populaire durant l'été après avoir été sous les feux des projecteurs en 2017. La raison ? L’application intègre un filtre qui donne aux utilisateurs une apparence plus âgée ou plus jeune. Cependant, comme lors de son dernier moment de gloire, des utilisateurs se sont demandé à quel point les créateurs de l'application exploitaient des métadonnées à partir de leurs photos, notamment si l’application se servait des données à des fins commerciales. Les experts ont mis en garde contre des préoccupations potentielles en matière de vie privée et de sécurité nationale lorsque l'application a gagné en popularité cet été, poussant le Chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer (D-N.Y.), à demander au FBI et à la Federal Trade Commission de se pencher sur la question en juillet.



Dans une lettre adressée au chef de la minorité sénatoriale, le FBI a déclaré lundi qu'il considérait les applications mobiles développées en Russie, y compris la populaire application de photo-vieillissement FaceApp, comme étant des « des menaces potentielles de contre-espionnage ».



« Le FBI considère toute application mobile ou tout produit similaire développé en Russie, tel que FaceApp, comme une menace potentielle de contre-espionnage, en fonction des données que le produit recueille, de sa politique de confidentialité et de ses conditions d'utilisation, ainsi que des mécanismes juridiques mis à la disposition du gouvernement de Russie qui permettent l'accès aux données à l'intérieur des frontières russes », a expliqué le FBI dans sa lettre.



« Les services de renseignement russes disposent de puissantes capacités de cyberexploitation... le [Service de sécurité fédéral russe] peut accéder à distance à toutes les communications et aux serveurs des réseaux russes sans adresser de demande aux fournisseurs d'accès à Internet ».



Le FBI a déclaré qu'il coordonnerait les notifications et les enquêtes et collaborerait avec les groupes de travail concernés si l'application était perçue comme une menace pour « les élus, les candidats, les campagnes politiques ou les partis politiques ».



Dans un communiqué, Schumer a déclaré : « à la lumière des avertissements du FBI selon lesquels FaceApp et les applications similaires développées en Russie constituent une menace potentielle de contre-espionnage pour les États-Unis, j'exhorte tous les Américains à envisager de supprimer immédiatement des applications comme FaceApp et à procéder avec une extrême prudence lorsqu'ils téléchargent des applications développées dans des pays étrangers hostiles ».





Menaces à la sécurité ? Pas pour tout le monde



Nikolaos Chrysaidos, Head of Mobile Threat Intelligence chez Avast, a déclaré



« Nous avons vérifié le trafic web et constaté que FaceApp ne renvoie pas les données sensibles des utilisateurs vers les serveurs. Il n’y a aucun signe d’intrusion malveillante de l’application dans la vie privée. Bien qu’elle recueille effectivement des données et des photos pour pouvoir fonctionner, ce genre de risque est le même qu’avec de nombreuses autres applications comme celle-ci.



« Les gens entendent parler d’intelligence artificielle, de vie privée et de la Russie, et s’inquiètent, à juste titre. Toutefois, si nous prenons du recul pour analyser la situation, nous nous rendons compte qu’il ne s’agit pas d’un souci majeur de cybersécurité. Ce n’est pas une application malveillante, même si elle soulève des problèmes en matière de confidentialité. Nous ne sommes pas face à une question urgente, mais elle est tout de même très répandue. Les entreprises qui produisent des applications devraient être plus transparentes quant à l’utilisation qu’elles font des données, bien que la responsabilité incombe également aux consommateurs. Ce cas rappelle à nouveau que les bonnes pratiques de sécurité sur les appareils mobiles sont nécessaires.



« Une meilleure compréhension de la vie privée et des applications par l’ensemble des utilisateurs pourrait par ailleurs aider à clarifier les problématiques de sécurité avant qu’une application ne soit virale. Lorsque les inquiétudes circulent sur les réseaux sociaux et deviennent un sujet incontournable, le vrai visage du problème devient difficile à voir et à cerner ».



Même son de cloche pour Check Point qui, après avoir fait une analyse sur trois axes (notamment les permissions, l'accès aux données et le traitement de l'image) a conclu que cette application a été développée dans le bon sens ; pas de permissions agressives, et elle fait ce qu'elle prétend faire.



La semaine dernière, TikTok, une application de partage de vidéos courtes (15 secondes), a été accusé d'avoir



La plainte déposée vendredi contre TikTok et sa société mère ByteDance, basée en Chine, allègue qu'en plus d'avoir collecté du contenu utilisateur tel que des vidéos sans leur consentement, TikTok a aussi des politiques de confidentialité "ambiguës". Elle soulève des inquiétudes quant au fait que les données recueillies par TikTok pourraient être utilisées pour identifier, profiler et suivre les utilisateurs aux États-Unis. Selon la plainte, l'entreprise utiliserait ces données pour vendre des publicités ciblées.



Source :



Et vous ?



Avez-vous déjà utilisé une application de modification de média comme FaceApp ?

Avez-vous déjà utilisé une application qui s'apparente à TikTok ?

Que pensez-vous des considérations du FBI sur ce genre d'applications développées hors des frontières américaines ? Réelle menace pour la sécurité nationale ou paranoïa ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous des recommandations du sénateur qui propose de faire attention lorsque les utilisateurs US téléchargent des applications qui ne sont pas américaines ?



