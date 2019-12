Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs de Google et Alphabet, ne sont plus cadres chez Alphabet ou Google. Ils ont annoncé qu'ils quittaient leurs postes. Sundar Pichai, actuel PDG de Google, assumera les fonctions de PDG de Google et de la société mère de Google, Alphabet. Page et Brin ont expliqué la raison derrière cette décision sur le blog de l'entreprise Google :« Aujourd'hui, en 2019, si l'entreprise était une personne, elle aurait été un jeune adulte de 21 ans et il serait temps pour elle de quitter le bercail. Bien que ce fût un privilège formidable d’être si longtemps impliqué dans la gestion quotidienne de la société, nous pensons qu’il est temps d’assumer le rôle de parents fiers : offrir des conseils et de l’amour, mais surtout pas de harcèlement quotidien!« Avec Alphabet qui est désormais bien établi, Google et Other Bets fonctionnant efficacement en tant que sociétés indépendantes, le moment est venu de simplifier notre structure de gestion. Nous n’avons jamais été de ceux qui veulent conserver des rôles de direction quand nous pensons qu’il existe une meilleure façon de diriger la société. Et Alphabet et Google n'ont plus besoin de deux PDG et d'un président. À l'avenir, Sundar sera le PDG de Google et d'Alphabet. Il sera responsable de la gestion de Google et de la gestion des investissements d’Alphabet dans notre portefeuille Other Bets. Nous sommes profondément attachés à Google et à Alphabet sur le long terme et continuerons de participer activement en tant que membres du conseil d’administration, actionnaires et co-fondateurs. De plus, nous prévoyons de continuer à parler régulièrement à Sundar, en particulier sur des sujets qui nous passionnent !« Sundar apporte chaque jour de l'humilité et une passion profonde pour la technologie à nos utilisateurs, partenaires et nos employés. Il a travaillé en étroite collaboration avec nous pendant 15 ans, à travers la création d’Alphabet, en tant que PDG de Google et membre du conseil d’administration d’Alphabet. Pour ce qui concerne la valeur de la structure Alphabet, nous avons en sa capacité à relever de grands défis grâce à la technologie. Il n'y a personne sur qui nous avons plus compté depuis la fondation d’Alphabet, et il n'y a personne de mieux pour diriger Google et Alphabet vers le futur ».Alphabet a été créé en 2015 dans le but d'organiser et de séparer les « autres paris » que Google effectuait de plus en plus fréquemment (avec notamment son système d’exploitation mobile Android, son laboratoire de recherche qui a développé la voiture autonome Google ou encore ses travaux dans le domaine de la santé). Alphabet a été créée en tant que société mère de Google . Larry Page, alors PDG de Google, et Sergey Brin, président de la société, sont passés à Alphabet. Sundar Pichai a été élevé au rang de PDG de Google.Cette stratégie a été perçue comme une semi-retraite pour les deux fondateurs, leur permettant de s’éloigner de la monotonie quotidienne de gérer une société de référencement et de moteurs de recherche et de se concentrer sur des projets plus excitants et futuristes, tels que des voitures autonomes, les robots, les drones de livraison volants et le projet de connexion Internet via des ballons. Page devait également faire face à des problèmes de santé : il lutte contre la paralysie des cordes vocales depuis 1999, ce qui lui a parfois fait perdre totalement la voix et l'empêchait d'assumer ses fonctions habituelles de directeur général.Il y a toujours eu une ligne de démarcation floue entre Alphabet et Google. Les différentes divisions Alphabet, dont Google, sont souvent qualifiées « d'entreprises indépendantes » pourtant il n'est pas rare de les voir collaborer, partager des ressources, être scindées ou fusionnées avec Google. Par exemple, Google a acquis la société d'intelligence artificielle DeepMind puis l'a placé en tant que filiale d'Alphabet. Pourtant, DeepMind et Google collaborent toujours sur de nouvelles fonctionnalités Android, des améliorations du centre de données et la technologie vocale de Google Assistant. Nest a été acquis par Google, transformé en société indépendante d'Alphabet, puis a été intégré progressivement à Google au cours de ces dernières années. Certaines sociétés indépendantes Alphabet utilisent encore le nom Google, tel que Google Fiber, ce qui peut prêter à confusion. Si les deux sociétés partagent le même PDG, les lignes seront encore plus floues.Pichai a également déclaré dans son article sur le blog que ses activités seraient comme d'habitude chez Alphabet. S'adressant aux employés, il a déclaré :« J'ai rencontré Larry et Sergey pour la première fois en 2004 et je bénéficie depuis de leurs conseils et de leurs idées. La bonne nouvelle est que je continuerai à travailler avec eux - bien que nous n'aurons plus les mêmes fonctions que nous occupons aujourd'hui. Ils seront toujours là pour conseiller en tant que membres du conseil d’administration et cofondateurs.« Je tiens à préciser que cette transition n’affectera pas la structure d'Alphabet ni le travail que nous effectuons au jour le jour. Je continuerai d’être très concentré sur Google et le travail en profondeur que nous effectuons pour repousser les limites de l’informatique et créer un Google plus utile pour tous. En même temps, je suis enthousiasmé par Alphabet et par son objectif à long terme de relever les grands défis grâce à la technologie.« Les fondateurs nous ont tous donné une chance incroyable d'avoir un impact sur le monde. Grâce à eux, nous avons une mission intemporelle, des valeurs durables et une culture de collaboration et d'exploration qui rend passionnant le fait de se rendre au travail tous les jours. C’est une base solide sur laquelle nous allons continuer à bâtir. Nous sommes impatients de voir où nous allons maintenant et sommes impatients de poursuivre ce voyage avec vous tous ».Source : Google Que pensez-vous de cette décision ?Mark Zuckerberg gagnerait-il à s'en inspirer pour Facebook ?Avez-vous ressenti des différences dans la façon dont Google traite la vie privée de ses utilisateurs depuis le passage de Sundar Pichai à sa tête ?